Nejlepší fotomobil letošního roku? Vivo X300 Ultra oslňuje profi fotoaparáty i příslušenstvím

Značka Vivo právě představila smartphone X300 Ultra, který má ambice stát se králem letošních fotomobilů. My v redakci už novinku několik dní testujeme a v průběhu večera vám nabídneme článek s podrobnými prvními dojmy Už loňské modely Vivo X300 a X300 Pro ukázaly, že focení a natáčení videí je jejich silnou stránkou (zejména se speciálním fotokitem), varianta Ultra jde v těchto disciplínách ještě o značný krok dál.
Vivo X300 Ultra: tři špičkové fotoaparáty
Smartphone Vivo X300 Ultra dostal do výbavy univerzální sestavu tří fotoaparátů, z nichž každý by měl být špičkou ve své třídě. Čínský výrobce použil nejlepší dostupné snímače, vybavil je optikou Zeiss, a navrch zapracoval na algoritmech starajících se o zpracování obrazu. Třešničkou na dortu jsou pak přídavné telekonvertory, které umožňují pořizovat přiblížené detailní snímky i z delších vzdáleností.
Na hlavní fotoaparát Vivo nasadilo nový 200Mpx snímač Sony LYTIA 901 o fyzické velikosti 1/1,12″. Je to vůbec poprvé, kdy byla kombinace takto velkého čipu s vysokým rozlišením ve smartphonu použita. Snímač má nabídnout o 30 procent vyšší citlivost jednotlivých pixelů, a o 32 procent vyšší FWC (Full Well Capacity), což je maximální množství fotoelektronů, které může každý jeden pixel uložit. To se pozitivně projeví ve větším dynamickém rozsahu a v lepší práci s jasem.
Vivo nad tento senzor vystavělo novou sestavu čoček 1G+6P s povrchovou úpravou ZEISS T*, která snižuje odrazivost až o 20 procent. Ekvivalentní ohnisková vzdálenost tohoto fotoaparátu je 35 mm, světelnost objektivu má hodnotu f/1.85.
Pořádně vylepšen byl i širokoúhlý fotoaparát. I u něj došlo ke zvětšení snímače, nasazen byl 50Mpx čip Sony LYTIA 818 s fyzickou velikostí 1/1,28″, což má zajistit lepší zachycení světla a vyšší ostrost obrazu – Vivo hovoří o 100% nárůstu příjmu světla oproti minulé generaci. Širokoúhlé snímky mají být i příkladně ostré, Vivo slibuje stabilizaci na úrovni CIPA 6.0.
I širokoúhlá kamerka dostala optiku s povrchovou úpravou ZEISS T*, která ve spojení s technologií bionického spektra VSC zajištuje nízkou míru odrazů a vysokou přesnost barev. Ekvivalentní ohnisková vzdálenost širokoúhlého fotoaparátu je 14 mm, světelnost objektivu činí f/2.0.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Velký pokrok podstoupil i periskopický teleobjektiv. Postaven je na 200Mpx snímači Samsung HP0 s fyzickou velikostí f/1,4″, což znamená velikost každého jednotlivého pixelu 0,56 mikrometru. Vivo slibuje, že nový periskopický modul je schopný zachytit až o 300 procent více světla než minulá generace. Stabilizace této kamerky má hodnocení CIPA 7.0, má být tedy na úrovni gimbalu. Ekvivalentní ohnisková vzdálenost periskopické kamerky činí 85 mm, což znamená 2,4× optické přiblížení při světelnosti objektivu f/2.67.
Menší a šikovnější telekonvertor
Pro větší úrovně přiblížení Vivo připravilo nový telekonvertor G2 ZEISS, který je oproti předchozí generaci fyzicky menší, a přitom výrazně výkonnější – obsahuje systém složený z 15 optických členů rozložených do dvou skupin. Díky certifikaci ZEISS APO má být garantována vysoká optická přesnost. Telekonvertor operuje v ekvivalentní optické vzdálenosti 200 mm (5,7× přiblížení), a chlubí se stabilizací na úrovni CIPA 6.5.
Pokud by vám i taková míra přiblížení byla malá, může vás zajímat telekonvertor G2 Ultra s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 400 mm (11,4× přiblížení). Tento telekonvertor obsahuje 15 optických členů s vysokou průhledností a nízkou disperzí, což má minimalizovat zkreslení a maximalizovat ostrost i při vysoké úrovni přiblížení. Stabilizace je na úrovni CIPA 4.5.
Lepší video než iPhone?
Vivo X300 Ultra je také přeborníkem v natáčení videa, zvládá například zaznamenávat 10bitové LOG video ve 4K rozlišení při 120 fps. Díky velkým snímačům a účinné stabilizaci u každého fotoaparátu dokáže konkurovat těm nejlepším fotomobilům, včetně iPhonů Pro, které byly dosud v natáčení videa na neochvějné špičce.
O pravdivosti tohoto tvrzení se již brzy přesvědčíte, už dnes večer vám přineseme první dojmy z reálného používání tohoto telefonu.
Cena zřejmě bude astronomická
Oficiální prodejní cenu Vivo X300 Ultra pro český trh zatím neznáme, oznámena by měla být někdy v polovině dubna, kdy telefon půjde do prodeje. Na základě nedávného úniku ale tušíme, že bude hodně vysoká – spekuluje se evropská cena varianty s 16 GB RAM a 1TB úložištěm činí 1 999 eur, což je v přepočtu asi 49 tisíc korun s DPH. Telefon si budete moci koupit u Mobil Pohotovosti a nově i na oficiálním e-shopu Vivo, který s uvedením smartphonu Vivo X300 Ultra dostává svoji českou verzi.