V mrazu, ve sněhu, v pohybu: vyrazili jsme s Vivo X300 Pro do rakouských Alp

- Vivo X300 Pro jsme otestovali v podmínkách rakouských Alp
- Telefon překvapil skvělou prací se světlem, teleobjektivem i stabilizací při jízdě na lyžích
Focení v horách je úplně jiná disciplína než koncerty nebo sportovní show v halách. Slunce se odráží od sněhu, světlo se mění každou minutu, teploty klesají hluboko pod nulu a objektivy se rády zamlžují. Pokud nějaké prostředí otestuje fotomobil do posledního pixelu, jsou to právě Alpy. Jeden z nejlepších fotomobilů letošního roku – Vivo X300 Pro – jsme vzali na lyže do rakouského Söldenu.
Vivo X300 Pro si poradí i na horách
Sníh bývá postrachem fotoaparátů. Často způsobí přepaly, ztrátu detailů a nerealistické barvy. Vivo X300 Pro ale sází na silný dynamickou výbavu:
- Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
S touto výbavou, aspirující na nejlepší fotosestavu v mobilním telefonu pro rok 2025, slibuje Vivo obrovskou kvalitu v rozličných situacích. V rámci recenze jsme vyzkoušeli běžná i exotická místa, například čínskou Šanghaj, kde byl telefon v polovině října představen. Solidně obstál i při výjezdu na koncert Katy Perry v Madridu, nebo na motocrossové show v pražské O2 Areně.
Rakouský Sölden: Sněhová krajina jako výzva pro fotoaparát?
Nové Vivo jsme ale vytáhli do terénu ještě jednou. Konkrétně na hory, do alpského údolí Ötztal v Tyrolsku, kde se nachází jedno z nejoblíbenějších rakouských lyžařských středisek – Sölden. Najdete zde tři vrcholy nad 3 000 metrů, které vytvářejí majestátní kulisy díky ledovcové oblasti.
Fotky hlavním fotoaparátem a teleobjektivem
Dominantou je Ice Q, futuristická restaurace ve výšce 3 048 metrů nad mořem, kterou zná každý fanoušek Jamese Bonda. Právě tady se totiž natáčela bondovka Spectre, přičemž futuristická stavba Ice Q se objevila jako designová „ústředna“ padouchů.
Fotky přídavným telekonvertorem
Už první snímky ukázaly, že si telefon poradí i s extrémním horským světlem. Sníh bývá pro mobily problémem, protože často vede k přepalům a ztrátě detailů, ale zde bylo vidět, že velký hlavní snímač a propracované HDR zvládají dynamický rozsah s přehledem. Struktura sněhu zůstávala zřetelná i na prudce osvětlených pláních a zároveň se neztrácela kresba ve stinných údolích.
Barvy byly překvapivě autentické, jasně modrá obloha nevypadala uměle, ani když obecně přesvětlená scenerie zvyšovala intenzitu expozice. Velkou výhodou se ukázal teleobjektiv, který v horách najde mnohem větší uplatnění než ve městě; pokud se nevyžíváte ve šmírování sousedů v protějším domě.
Přiblížení s optikou 3,5×, případně hybridní 10× zoom umožnil zachytit vzdálené vrcholky a ledovce bez viditelné ztráty ostrosti, což dodávalo záběrům hloubku a působivý dojem. Detailní snímky skalních útvarů nebo lyžařů v dálce působily až překvapivě čistě, jako by je nefotil telefon, ale lehká bezzrcadlovka. Zde dlužno podotknout, že několik snímků jsme pořídili s využitím portrétního telekonvertoru, který pracuje s optickým přiblížením 2,35× (ekvivalent ohniska 220 milimetrů).
Video ve 4K: stabilní i při jízdě na lyžích
Při natáčení na sjezdovce se zase naplno projevila stabilizace, kterou Vivo u tohoto modelu posunulo na vyšší úroveň; a to i při 4K rozlišení a 60snímkové frekvenci. I při jízdě na lyžích, kdy ruka přirozeně vibruje a terén není nikdy úplně hladký, působil obraz pevně a plynule. Telefon rychle reagoval na změny světla, například když člověk vyjel z lesa na otevřený, ostrým sluncem zalitý svah. Příjemným překvapením byl i zvuk – vítr v horách bývá problém, ale záznam nebyl rušený tak intenzivně, jak by se dalo čekat.
Kombinace velkého snímače, kvalitního teleobjektivu, špičkové stabilizace a chytrého HDR zpracování dělá z Vivo X300 Pro ideální volbu pro focení v extrémních podmínkách. V dlouhodobém testu jsme se přesvědčili, že si poradí jak s potemnělými koncerty nebo velkou arénou, tak i s horskými vrcholky zasněžených rakouských Alp. Kvalitu snímku si můžete sami prohlédnout v galerii.
Cena a dostupnost
Vivo X300 Pro je na českém trhu k dispozici pouze v jediné paměťové konfiguraci 16/512 GB a na výběr je z černé nebo béžové barevné varianty. Doporučená cena je 34 999 Kč včetně DPH, do Štědrého dne však můžete telefon pořídit se zajímavou slevou (-7 000 Kč) za 27 999 Kč. Jako dárek dostanete originální 90W nabíječku v hodnotě 599 korun.