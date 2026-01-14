Vivo X300 Pro lze „přestavět“ na poloprofesionální kameru: vyzkoušeli jsme speciální fotokit

- Nadšenci do mobilního focení si mohou telefon Vivo X300 Pro vylepšit speciálním fotopříslušenstvím
- K dispozici je speciální 2,35× telekonvertor a také grip s vlastní spouští a dalšími ovládacími prvky
- Celá sada teď vyjde v akci jen na 5 tisíc Kč, ale pouze s koupí nového telefonu
Vlajkové telefony Vivo patří bez debat k nejlepším fotomobilů na trhu, a to už několik let po sobě. Letos poprvé však čínský výrobce prodává ke svému vrcholnému modelu X300 Pro i přídavný fotokit, který ještě vylepšuje celkové schopnosti periskopického teleobjektivu. Po několika týdnech testování se tedy pojďme podívat na to, co všechno fotografická sada umí, k čemu je primárně určena, pro koho je určena a hlavně – jestli se vyplatí?
Instalace: rychlá akce
Fotopříslušenství pro Vivo X300 Pro je nabízena ve dvou oddělených, leč kompatibilních sadách. Tou první je 2,35× přídavný teleobjektiv s ohniskem 800 milimetrů, ke kterému dostanete ještě odolné pouzdro se stojánkem a nástavce pro uchycení. Druhou sadou je masivní grip s vlastní baterií, tlačítkem spouště (foto i video), posuvníkem pro regulaci zoomu a ohniska.
Grip se zacvakává do již zmíněného pouzdra, takže ho v balení k němu dostanete taktéž. Na gripu je pak zajímavé ještě uchycení pro poutko a závit pro nasazení na stativ. K jednomu z nejlepších fotomobilů současnosti si tak můžete pořídit hned dva typy příslušenství, přičemž pokud to myslíte s focením vážně, bude se vám hodit jak přídavný teleobjektiv, tak i grip pro komfortnější ovládání.
Předně se ale sluší uvést, že nejde o levnou záležitost. Sada s teleobjektivem vyjde na 9 990 Kč. Grip, za kterým stojí čínská společnost Pgytech a je vyráběn vyloženě pro Vivo X300 Pro, koupíte za necelých 5 tisíc korun. Samotný telefon se pak zkraje roku 2026 prodává za zvýhodněnou cenu 31 990 korun. Výrobce si ale připravil zajímavou slevu – jako dárek k telefonu dostanete 90W nabíječku a také grip v hodnotě 5 tisíc korun, telekonvertor pak můžete pořídit za polovinu, tedy za 4 999 korun.
Telekonvertor s 200mm ohniskem
Telefon při nasazeném telekonvertoru využívá primárně objektiv určený pro optický zoom, který pracuje s 3,5× optickým přiblížením a ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 85 milimetrů. Připnutý telekonvertor rozšíří ohnisko na 200 milimetrů s výchozím zoomem 2,35×, případně volitelně nabízí i 200, 800, 1 600, 3 200 či dokonce až 5 400 milimetrů. Rozlišení jednotlivých snímků je pak vždy 14,3 Mpx.
Po nasazení „bajonetu“ stačí otevřít fotoaplikaci a buď v nastavení, nebo pomocí zkratky v levém horním rohu aktivovat režim pro focení telekonvertorem. Nejste přitom omezení pouze na focení s výše zmíněnými ohnisky, můžete pořizovat například i portréty, snímky s podporou AI při nočním režimu a samozřejmě natáčet video ve 4K/FHD při 30 i 60 fps.
Kvalita focení je pak na fantastické úrovni, zejména ve výchozím režimu při 200milimetrovém ohnisku. S telekonvertorem nejde nijak pohybovat, pracuje tedy jen a pouze s „fyzickým zoomem“ 2,35×, všechna ostatní ekvivalentní ohniska už pracují s digitálním přiblížením a zejména v případě 800 a 1 600 milimetrů je to hodně znát, protože do hry vstupuje AI post-processing, a to celkem agresivně, jak jsme kritizovali již v recenzi Vivo X300 Pro.
Univerzální foto-grip Pgytech
Grip pak funguje jako ideální kus příslušenství k telefonu i bez toho, abyste museli investovat do takřka profesionálního telekonvertoru, který – řekněme si narovinu – není pro každého. Oproti tomu grip stačí k mobilu navlečeném v pouzdru připnout a můžete „cvakat“ i na základní, integrovanou sestavu hlavního, širokoúhlého a přibližovacího fotoaparátu.
Dvojitým stisknutím spouště otevřete fotoaplikaci odkudkoliv, klidně ze zamčené obrazovky. Využít můžete buď standardní rozhraní fotoaplikace, případně upravené rozhraní Humanistic Street Photography Camera. Grip pak nabízí fyzickou, namačkávací spoušť, přepínač pro zoom, kolečko pro regulaci clony při focení portrétů, případně červený čudlík pro okamžité nahrávání videa.
Upřímně řečeno, grip používaný bez přídavného telekonvertoru je sice příjemná vychytávka, ale nejde o žádnou vyloženou nutnost. Potěší, nadchne, ale ve finále jen zvyšuje komfort při focení, ale nedělá sám o sobě lepší fotky. Naopak focení s „bajonetem“ nainstalovaným na telefonu bez přicvaknutého gripu není moc komfortní, při pohybu s telefonem se objektiv převažuje a pro pevnou ruku určitě můžeme doporučit toto příslušenství pořídit také, přestože cena celé sady je velmi vysoká.
Telekonvertor za zvýhodněnou cenu
Vivo X300 Pro je na českém trhu k dispozici pouze v jediné paměťové konfiguraci 16/512 GB a na výběr je z černé nebo béžové barevné varianty. Od nového roku je doporučená cena 31 999 Kč, u vybraných prodejců, například Mobil Pohotovosti, dostanete i prodlouženou záruku na 3 roky zdarma, 5letou záruku na baterii a bonus k výkupní hodnotě ve výši 2 500 korun. Jako dárek dostanete originální 90W nabíječku v hodnotě 599 korun a zmíněný grip v hodnotě 5 tisíc Kč. Speciální telekonvertor pak můžete pořídit s 50% slevou za 4 999 Kč.