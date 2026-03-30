Vyzkoušeli jsme Vivo X300 Ultra. Aspiruje na nejlepší mobil roku nejen pro fotografy

- Vivo X300 Ultra aspiruje na absolutně nejlepší fotomobil roku
- Snaží se přitom zaujmout i fanoušky natáčení videí
- Telefon už testujeme pár dní, včetně zajímavého příslušenství
Vivo představilo smartphone X300 Ultra, který má ambice stát se králem letošních fotomobilů. My v redakci už novinku několik dní testujeme, pojďme se tedy podívat, co má tento smartphone v nabídce a čím oslní zejména náročné zákazníky, kteří chtějí mobil s naprosto profesionální kamerou pro focení i natáčení videí.
Vlajkový superphone X300 Ultra
Nejlépe vybavené Vivo letošního roku s přídomkem Ultra se podobá modelu X300 Pro více než byste čekali. V ruce ale rozdíl poznáte, neboť je trochu mohutnější, větší a hlavně těžší, za což může velmi masivní fotomodul. Při nevhodném úchopu se může stát, že vám telefon přepadne. Těžiště je rozhodně lepší než u modelu X80 Pro, blahé paměti, který na přepadávání hodně trpěl.
Další změny jsou spíše dílčí, tělo zůstalo z leteckého hliníku a záda překrývá sklo, stejně jako displej. Nechybí ani odolnost IP68/69, konkrétně při ponoření do 1,5 metru na 30 minut. K mání je pak tmavě šedá barevná varianta a pastelově zelená, kterou máme k dispozici i u nás v redakci.
Výkon i velká baterie
Model X300 Ultra cílí na ty nejvíce náročné zákazníky, takže není divu, že tomu odpovídá i celková výbava. Výrobce nasadil čip Snapdragon 8 Elite Gen 5, doplněný o samostatný obrazový procesor VS1+, a ve vrcholné konfiguraci počítá s pamětí 16 GB RAM a úložištěm 1 TB. Na přední straně najdete 6,82″ LTPO panel s rozlišením 3 168 × 1 440 pixelů a obnovovací frekvencí až 144 Hz, nechybí ani podpora Dolby Vision a HDR10+.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Baterie s kapacitou 6 600 mAh, což je určitě dnes nadprůměrná hodnota. Připomeneme, že model X300 Pro disponoval akumulátorem s kapacitou 5 440 mAh. Výdrž na víc než jeden pracovní den je tak zaručena; ani při půldenní procházce městem – při focení a natáčení – se nám nepodařilo telefon vybít. Kromě slušné výdrže podporuje i 100W nabíjení kabelem, případně 40W dobíjení na originální nabíjecí podložce. Ve výbavě se dále objevuje ultrazvuková čtečka otisků prstů, stereo reproduktory, Bluetooth 6.0, Wi‑Fi 7 a samozřejmě NFC.
Fotoaparát a video
Velkým tématem je samozřejmě fotoaparát a video, protože právě tady chce Vivo zaujmout nejvíc. Zadní sestava stojí na trojici výrazně odlišných snímačů: 200Mpx teleobjektivu s ekvivalentním ohniskem 85 milimetrů, 200Mpx hlavním fotoaparátu a 50Mpx širokoúhlém snímači. Celou sestavu kryje optika od německé firmy Zeiss, zde přehledně:
- Hlavní – Sony LYT-901, rozlišení 200 Mpx, 1/1,12″ velikost čipu, clona f/1.85, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 35 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), gimbal, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HP0 fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,7× optické přiblížení, až 105× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), gimbal, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Sony LYT-818, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/1,28″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, úhel záběru 116°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,75″, clona f/2.45, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
Snímky i videa, která X300 Ultra produkuje, jsou jedním slovem famózní. Na hodnocení je ještě brzy, přece jen jsme s novinkou strávili teprve pár dní, ale prozatím výsledky hovoří za vše – máme před sebou vážného adepta na fotomobil roku. Fotky působí na první pohled velmi sebevědomě, konzistentně a vyváženě stran kvality a autenticity.
Přechody mezi hlavním, teleobjektivem a ultraširokým modulem nepůsobí násilně a barevné podání je spíš čitelně kontrolované než přehnaně výrazné. V portrétech je znát, že Vivo tentokrát nevsadilo jen na technickou přesnost, ale i na určitý fotografický charakter. 35milimetrová hlavní kamera se zjevně snaží simulovat dojem klasického fotoaparátu a v praxi to pomáhá hlavně při snímcích lidí a detailů. Záběry mají příjemnou hloubku, oddělení objektu od pozadí nepůsobí ploše a výsledky nejsou přehnaně „vyladěné“ do instagramové podoby.
Nejsilnější dojem ale zřejmě zanechá teleobjektiv, protože právě ten dává telefonu fotografický profil, který se od běžné mobilní konkurence odlišuje nejvíc. U delších ohnisek je vidět snaha o detail i použitelnost v horším světle, což je přesně disciplína, kde se podobné telefony lámou. I zde narazíte na AI postprocessing, ale zatím nám nepřijde tak agresivní jako u X300 Pro z podzimu loňského roku.
U videa je vidět velký cit pro realističnost, přece jen se Vivo snaží novinku inzerovat jako telefon pro náročné videotvůrce, případně i filmaře. Vždyť přední i zadní kamera podporuje Full HD 30/60 fps a 4K 30/60, zadní sestava pak podporuje i plynulejší 4K při 120 fps, případně 8K záběr při 30 fps. Pro natáčení na koncertech a živých vystoupení se hodí režim Jeviště, který slibuje precizní práci s pódiovým osvětlením.
Příslušenství a fotokit
K telefonu se bude prodávat v rámci speciálního balení pro ty opravdu nejnáročnější zákazníky také plný fotokit, který přidává několik specialit nad rámec foto-příslušenství k Vivo X300 Pro. Jmenovitě v balení dostanete:
- telekonvertor Telephoto Extender Gen 2 Ultra 400 milimetrů 2,35×
- rukojeť Grip Kit
- nástavec Tripod Color Ring
- 100W nabíjecí adaptér
- koženková brašna pro celou sadu
Ti nejrychlejší zákazníci, kteří se registrují na nově spuštěném e-shopu Vivo, pak získají také voucher na nákup Cinematic Video Kit, tedy speciální klec od SmallRig, která je kompatibilní s Vivo X300 Ultra a zajišťuje maximální stabilizaci, včetně možnosti umístění na stativ.
Cena a dostupnost: zatím neznámá
Oficiální prodejní cenu Vivo X300 Ultra pro český trh zatím neznáme, oznámena by měla být někdy v polovině dubna, kdy telefon půjde do prodeje. Na základě nedávného úniku ale tušíme, že bude hodně vysoká – spekuluje se evropská cena varianty s 16 GB RAM a 1TB úložištěm činí 1 999 eur, což je v přepočtu asi 49 tisíc korun s DPH. Telefon si budete moci koupit u Mobil Pohotovosti a nově i na oficiálním e-shopu Vivo, který s uvedením smartphonu Vivo X300 Ultra dostává svoji českou verzi.