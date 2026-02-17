Motorola Edge 70 recenze: tenký telefon, který si nemusí na nic hrát

- Motorola Edge 70 je asi nejlépe vyváženým tenkým telefonem na trhu
- Je tenoučký skoro jako iPhone Air, má ale dva fotoaparáty a výrazně lepší výdrž
- Přitom stojí skoro polovinu, v konfiguraci 12/512 GB jej pořídíte za 16 490 Kč
- K telefonu navíc dostanete poměrně dost hodnotných dárků (hodinky, sluchátka a lokátor)
Tenké telefony jsou trend, který se asi plynule přehoupne z loňského roku i do letošního údobí a minimálně chvilku tu s námi ještě bude. Vyzkoušet jsme si mohli již mnoho zástupců, od těch levnějších, až k těm nejdražším, které zastupuje iPhone Air. Před koncem roku se na trhu objevila novinka od společnosti Motorola, která dává z pohledu výbavy asi největší smysl. Model Edge 70 totiž velice šikovně neříká, že je tenký. Přitom v této disciplíně bojuje jak se Samsungem, tak se zmíněným iPhonem.
Hlavní model z nejnovější vlajkové řady Motorola Edge 70 se prodává za 16 490 korun, k mání je přitom ve dvou variantách – zelená a tmavě šedá – a v jediné konfiguraci 12/512 GB. Před koncem roku výrobce nabízel telefon v balíčku s hodinkami Watch Fit, sluchátky Buds Loop a také stylovější verzí Swarowski a lokátorem Moto Tag. Byť akce měla skončit na Silvestra, v tuzemských e-shopech je dostupná stále. Za cenu necelých 17 tisíc korun tak získáte 5 produktů s celkovou hodnotou kolem 30 tisíc korun.
Obsah balení
Prodejní balení je po vzoru Motoroly celkem strohé, žlutý recyklovaný papír nahradila klasická bílá krabička, patřičně vyvoněná, jak je u americko-čínské značky zvykem. Uvnitř najdete telefon, USB-C kabel, průhledný polykarbonátový kryt a sponku na vyjmutí SIM slotu. Nechybí ani povinný energoštítek, ze kterého se dočtete, že telefon má energetickou třídu A, odolnost třídy A, opravitelnost třídy B a že baterie vydrží nabitá 50 hodin a 14 minut.
Design a displej
Už to tu zaznělo a řeknu to znovu. Největší zbraní tenkého modelu Edge 70 je, že se to o něm pořádně dozvíte, až jej chopíte do ruky. Motorola se v marektingových materiálech nezaklíná tloušťkou telefonu, nezvolila ani na první pohled jasné označení typu „Edge“ nebo „Air“. Je to prostě klasický skoro-vlajkový model, u kterého se (jakoby mimochodem) podařilo smrsknout rozměry na minimum.
A za to si zaslouží pochvalu. Při zachování vlastně naprosto standardní výbavy totiž Motorola Edge 70 nabízí tloušťku jen 6 milimetrů, co do hmotnosti se 159 gramy dokonce převálcovala iPhone Air (165 gramů) i Samsung Galaxy S25 Edge (163 gramů). To vše bez kompromisů, takže nabízí například klasický slot pro jednu nanoSIM kartu či stereo reproduktor.
Konstrukce je z hliníkového monolitu, záda jdou z plastu s jemnou úpravou pro lepší pocit při držení. Stran konstrukce si dovolím výhradu, protože na rozdíl od zmíněných konkurentů, tady mám při pokusu o ohnutí skutečný strach o to, aby telefon vydržel. Při silnějším zatlačení se prohne do luku, začne v něm lupat a… dál už jít nechci, protože slícování na zádech není perfektní a bojím se, že se zadní plastový kryt vyloupne z hliníkového rámečku.
Může to být ale jen pocit, protože Edge 70 splňuje nejpřísnější certifikace odolnosti i opravitelnosti, navíc se chlubí jak odolností proti vodě a prachu IP68/69, tak i vojenskou certifikaci MIL-STD-810H. U telefonů tohoto výrobce to není překvapení, ale že je tomu tak i v případě tenoučkého zástupce, to je výborná zpráva.
Pokud jde o displej, tady Motorola recykluje svůj oblíbený P-OLED panel s úhlopříčkou 6,7″, plynulostí 60 nebo 120 Hz a solidní svítivostí 1 400 nitů v automatickém režimu a až 4 500 nitů při HDR. To nejdůležitější je, že displej je standardně velký, tudíž Motorola u svého tenkého modelu necílí na fanoušky malých úhlopříček. Rovněž je displej překryt plochým sklem Gorilla Glass 7i, takže nic pro fanoušky zahnutých povrchů; jakkoliv se řada jmenuje „Edge“.
Výbava, výkon a baterie
Jestli má někde nová Motorola Edge 70 Achillovu patu, je to výkon. Na své úhlavní konkurenty nestačí, ti nabízí výkon na úrovni řádově dražších vlajkových lodí, přestože třeba zástupce korejské školy Galaxy S25 Edge nestojí ani 20 tisíc korun. Novinku od dua Lenovo/Motorola pohání středně-třídní čipová sada Snapdragon 7 Gen 4 od společnosti Qualcomm.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 159 × 74 × 5,99 mm, hmotnost: 159 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Ta má hned několik zádrhelů. Staví na obecně úspornějších jádrech Cortex 720 a 520, ani grafika Adreno 722 není žádná hitparáda a vše korunuje už trochu výběhová 4nm architektura. Nejde přitom o starý čipset, představen byl v květnu 2025, citelně ale míří do střední třídy a ne moc výš. U telefonu za necelých 17 tisíc korun bychom zkrátka očekávali trochu vyšší výkon – o překvapení ale nejde, protože telefony Motorola Edge v posledních letech trochu zápasí s nedostatkem výkonu.
Ten zde jednoznačně ustupuje dalším prvkům výbavy, v čele s baterií. U ní naopak hovoříme o hypermoderním akumulátoru postaveném na mnohem efektivnějším křemíko-uhlíkovém jádru. Díky tomu dokázal výrobce do 6milimetrového těla vměstnat baterii s kapacitou 4 800 mAh a co víc, velmi úctyhodnou výdrží. Během našeho testování neměla Motorola problém vydržet celý náročný pracovní den, zvládla i 2 dny při méně náročné agendě.
Rozhodně lepší výsledek než Samsung Galaxy S25 Edge, o chlup lepší i než iPhone Air, který má sice znatelně menší baterii, ale s výdrží pracuje nadmíru efektivně. Z těchto tří telefonů má také nejvyšší výkon nabíjení: 68 W s podporou Power Delivery. S adekvátním adaptérem stačí půl hodina na dobití 80 %, celých 100 % dostanete po 42 minutách na kabelu. K dispozici je i bezdrátové nabíjení s výkonem 15 W, tady ale počítejte s nabíjením zhruba 1,5 hodiny.
|Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|10 minut
|16 minut
|31 minut
|42 minut
Z další výbavy si zaslouží zmínku Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6e, GPS i další lokalizační protokoly, nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby. Čtečka otisků prstů je v displeji a hovoříme o klasickém optickém senzoru. Po připojení k PC lze využít službu Smart Connect, která z telefonu udělá malý pracovní stroj či multimediální centrum, například pro přehrávání filmů na větším displeji. Operační paměť lze virtuálně rozšířit až o dalších 12 GB, systém pak z úložiště ukusuje 30,2 GB, zbyde vám tak necelých 470 GB (s předinstalovanými aplikacemi, které můžete odstranit).
Operační systém a Moto AI
Trochu s podivem nejnovější Motorola ani 2 měsíce po svém uvedení na český trh nedostala bezpečnostní aktualizaci, takže jsme ji testovali s Androidem 16 a prosincovou bezpečnostní záplatou na palubě, klasický Android je však překryt nadstavbou Hello UI. Připomeneme, že Motorola slibuje 4 velké aktualizace Androidu a 6 let bezpečnostních updatů.
Pokud jste několik let neměli v ruce nový telefon Motoroly, nejspíš vás překvapí, že už tu není čistý systém vylepšení o vychytávky Moto, ale trochu hutnější grafická nadstavba. To hlavní, a sice gesta Hello Moto, zůstává. Můžete díky tomu pořídit snímek obrazovky přejetím prsty po displeji, dvakrát zatřepat a aktivovat svítilnu nebo přepnout na režim nerušit otočením telefonu displejem dolů.
Motorola si díky těmto vychytávkám vytvořila komunitu skalních fanoušků a je jasné, že i většina těch nejlevnějších telefonů tohoto výrobce podobné funkce nabízí. Tady ale máte navíc i funkce Moto AI. Díky kombinaci Gemini od Googlu a Perplexity nabízí jak obrazové generativní vychytávky (třeba návrh AI tapety nebo vytvoření playlistu z vaší uložené hudby), tak speciální funkce pro multitasking a práci s poznámkami.
Funkce jménem Dohnat zmeškané nabízí sumarizaci posledních notifikací, napříč různými aplikacemi. Další výhoda Naslouchání funguje podobně jako AI rekordér u Xiaomi, tedy poslouchá a přepisuje rozhovor, podcast, video a podobně, následně nabízí sumarizaci textu a klasické textové generativní funkce. Funguje to celkem dobře, přepis umí zaznamenat i vlastní jména. Bizarní však je, že sumarizaci nahrávky pak udělá zase jen v jednom z 8 podporovaných jazyků.
Trochu s podivem je, jak Moto AI pracuje s češtinou. Evidentně jí rozumí, umí pracovat s textem i hlasem, ale s vámi komunikuje výhradně anglicky, španělsky, portugalsky, německy, přibyla ale i polština, italština nebo rumunština. Motorola s námi zatím nesdílela, kdy nasadí plnou podporu češtiny. Zatím jde tak o spíše polovičaté řešení. Jinak nechybí klasický androidový asistent Gemini ani oblíbená funkce reverzního vyhledávání Circle to Search.
Fotoaparát: třikrát 50 Mpx
Jakkoliv pohled na zadní fotomodul nové Motoroly Edge 70 implikuje více než 2 fotoaparáty, jde o klasický fígl. Plotnový „batůžek“ totiž nabízí pouze dva fotoaparáty, hlavní a širokoúhlý, a k tomu účinnou LED pro přisvícení. Kompletní sestava přehledně:
- Hlavní – Isocell GNJ, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 24/35/50 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JNS (variace na JN1), rozlišení 49,9 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 12 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu, fázové ostření (PDAF).
- Přední – Isocell JNS (variace na JN1), rozlišení 49,9 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu.
S fotoaparáty, které má Motorola Edge 70 k dispozici, umí velmi dobře pracovat – ať už z pohledu hardwaru, tak softwarové optimalizace po vyfocení. Hlavní fotoaparát zvládá širokou porci úkolů, fotky vypadají dobře v komprimovaném 12,5Mpx rozlišení, ale i v plném 50Mpx rozlišení. Pochválím autentické barvy, dobrou ostrost, detaily, a to vše i v případě 2× digitálního zoomu tzv. výřezem.
Dobrou službu odvádí i portrétní režim, který zvládne sympaticky odfiltrovat pozadí od popředí a vyzdvihnout kontury obličeje; notabene chlupy na hlavě domácího mazlíčka. Na druhou stranu, totálně chybí jakýkoliv teleobjektiv – a tudíž i optický zoom. Pro portréty je tak k dispozici pouze 2× digi-zoom s ekvivalentním ohniskem 50 milimetrů.
Širokoúhlý fotoaparát už takové ovace nevzbuzuje – bez pardonu jde o průměr, vzhledem k cenovce možná i podprůměr. Za slunečného dne si problémů s kvalitou nevšimnete, v interiéru nebo večer už se objevuje šum a fotky jsou vyloženě pohledné pouze ve velmi malém procentu případů. Selfíčka jsou v pohodě, pro tyto účely vlastně stejný fotočip bohatě stačí.
U videa je důležité zejména to, že nabízí podporu nahrávání 4K videa při 30 i 60 fps. Kvalita je celkem obstojná, navíc i ve 4K můžete volitelně přepínat objektivy. Pakliže ale budete chtít natáčet s pevnou stabilizací, musíte se spokojit s omezením na Full HD 30 fps, to stejné platí při natáčení v režimu s posíleným HDR.
Závěrečné hodnocení
Motorola Edge 70 je povedený telefon, který dává smysl hlavně těm, kdo chtějí co nejtenčí a nejlehčí zařízení bez toho, aby museli slevit z výdrže nebo základní výbavy. Není to výkonnostní špička a na papíře vás možná ničím neohromí, ale v reálném používání působí vyváženě, svižně a spolehlivě. Největší síla spočívá v kombinaci těla, baterie a každodenní použitelnosti – a to je něco, co u tenkých telefonů rozhodně není samozřejmost.
Pokud hledáte maximální výkon nebo špičkovou fotografickou výbavu, podívejte se jinam. Jestli ale chcete stylový, odolný a velmi příjemný telefon do ruky, který bez problémů zvládne pracovní i víkendový režim, Edge 70 můžeme s klidným svědomím doporučit. V aktuální ceně – a obzvlášť s bonusovým příslušenstvím – jde o jednu z nejrozumnějších voleb ve své kategorii; možná tu úplně nejrozumnější.
Motorola Edge 70
Design a zpracování8.7/10
Výkon a optimalizace7.7/10
Hardwarová výbava8.1/10
Fotografie a video7.9/10
Výdrž baterie8.4/10
Klady
- tenká konstrukce a odolnost
- velmi kvalitní displej
- výdrž a rychlé nabíjení
- systém a 6letá podpora
- hlavní fotoaparát a selfie
- cena + dárky k nákupu
Zápory
- výkon čipsetu by mohl být lepší
- slabší širokoúhlý fotoaparát
- nekvalitní slícování zad
- zbytečně matoucí třetí „fotoaparát“