Řada Redmi Note 15 s HyperAI v češtině: na tohle všechno využijete umělou inteligenci

- Xiaomi slibuje umělou inteligenci HyperAI i u základních modelů Redmi Note 15
- Těšit se můžete na Circle to Search, ale i AI pomocník s psaním nebo AI kreativce pro úpravu fotek
- Funkce jsme vyzkoušeli na modelech Redmi Note 15 Pro a 15 Pro+ 5G
- Celá modelová řada Redmi Note 15 je teď dostupná za velmi zajímavé ceny
Řada Redmi Note 15 zatím běží na grafické nadstavbě HyperOS 2.0 a operačním systému Android 15, přestože co nevidět je v plánu přechod na HyperOS 3.0. Už nyní ale mohou uživatelé využívat i balík funkcí umělé inteligence HyperAI, které čínské Xiaomi představilo už na podzim 2024. Dobrá zpráva? Vše zůstává plně dostupné v češtině i slovenštině – a většina nástrojů funguje bez zbytečných omezení.
HyperAI v kostce: základ tvoří Gemini
HyperAI není jen marketingová nálepka. Jde o sadu nástrojů přímo integrovaných do systému a základních aplikací, takže nemusíte nic stahovat navíc. Základem je jazykový model od Googlu – Gemini, který v systému nahrazuje dřívějšího Google Asistenta. Funguje jako samostatná aplikace, hlasový asistent i jako kontextový pomocník napříč systémem. Po přihlášení k Google účtu jej lze používat podobně jako klasický chatovací nástroj.
Gemini pomáhá i při práci s fotkami v Google Fotky nebo při reverzním vyhledávání pomocí funkce Circle to Search. Ta se aktivuje podržením spodní lišty a umožní rychle vyhledat cokoli, co na displeji zakroužkujete. Samotné konverzace v češtině jsou použitelné, i když stále působí spíše věcně než „lidsky“. Hlavní síla ale spočívá jinde – v systémových AI nástrojích HyperAI, které běží částečně offline díky modelu Gemini Nano a při náročnějších úlohách využívají cloud.
Jaké modely Redmi Note 15 podporují HyperAI?
Předně řečeno, alespoň částečnou podporu funkcí HyperAI mají všechny modely Redmi Note 15. Nicméně jako jediný nabízí kompletní balík pokročilých nástrojů – od AI psaní, tlumočníka, rozpoznávání řeči a vyhledávání až po dynamické tapety nebo kreativního asistenta – nejdražší model Redmi Note 15 Pro+.
Vyšší modely Redmi Note 15 Pro 5G a Redmi Note 15 Pro přicházejí o zmíněné „textové“ a asistenční AI nástroje, ale stále si drží pokročilé obrazové funkce, například AI retuš a podobně.
|Note 15 Pro+ 5G
|Note 15 Pro 5G
|Note 15 Pro
|Note 15 5G
|Note 15
|AI Psaní
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Tlumočník
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Rozpoznávání řeči
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Nahrávání
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Vyhledávání
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Dynamické tapety
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Asistent kreativity
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|AI Vymazat Pro
|✓
|✓
|✓
|✗
|✗
|AI Vylepšení obrazu
|✓
|✓
|✓
|✗
|✗
|AI Rozšíření obrazu
|✓
|✓
|✓
|✗
|✗
|AI Odstranění odrazů
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Obloha
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Bokeh
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Zkrášlení
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|AI Film
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Google Gemini
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Circle to Search
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
Základní modely Redmi Note 15 5G a 4G už mají AI výbavu výrazně omezenou – chybí jim nejen pokročilé kreativní nástroje, ale i rozšířené úpravy fotografií. Zachovány zůstávají jen vybrané funkce související s fotoaparátem (například práce s oblohou, bokeh efektem nebo zkrášlením). A samozřejmě nechybí ani kompletní integrace Google Gemini či funkce Circle to Search, které jsou dostupné napříč celou řadou.
AI psaní a práce s textem
V aplikaci Poznámky zvládá HyperAI shrnout dlouhý text, opravit gramatiku, přeformulovat odstavec nebo přeložit obsah do zhruba 30 jazyků včetně češtiny. Limit několika tisíc znaků pro běžné použití bohatě stačí. Praktické je i generování textů ve Zprávách – stačí naznačit osnovu e-mailu nebo přání k narozeninám a systém návrh stylisticky uhladí.
Nově fungují i kontextové úpravy, kdy AI chápe celý dokument a navrhne úpravy v širších souvislostech. Pro studenty nebo kohokoli, kdo často píše, jde o velmi užitečný nástroj.
AI tlumočník a živé titulky
Cestovatele potěší AI tlumočník. Funguje jako obousměrný překladač v reálném čase – mluvíte česky, telefon přehraje přeložený hlas v jiném jazyce a naopak. Podpora zahrnuje desítky jazyků a překlady působí přirozeně, byť vlastní jména nebo číslovky občas přeloží velmi zvláštně.
Funkce AI titulky pak dokáže přepsat a přeložit jakýkoliv zvuk přehrávaný v telefonu do plovoucího okna s titulky. Výhodou je práce se systémovým zvukem, takže funguje i při sledování videí nebo streamů bez nutnosti zesilovat reproduktor.
Kreativita: úpravy fotek i videí
V aplikaci Galerie najdete AI nástroje pro úpravu snímků. Nechybí mazání objektů, úprava rozostření pozadí ani generování dynamických tapet z fotografií. Odstranění nechtěné osoby ze záběru proběhne během několika sekund a ve většině případů bez viditelných artefaktů.
Jednoduché úpravy videa zvládnete i pomocí textového zadání – například přidání hudby nebo zpomalení záznamu. Není to profesionální editor, ale pro sociální sítě nebo rodinné klipy plně dostačuje.
Animované tapety
Extra zajímavá funkce je možnost vzít vlastní fotku a nechat ji přegenerovat umělou inteligencí do různých stylů (například ve stylu anime, pixar nebo jen upravit kontury a barevnou saturaci), případně ji nechat pomocí AI rozpohybovat v tzv. dynamickou AI tapetu. Můžete takto rozpohybovat například svého domácího mazlíčka, blízkou osobu, anebo libovolně komplexní scenérii.
Z několika uložených ukázek přímo od Xiaomi vypadají animované tapety moc hezky. Bohužel se nám ale ani v jednom z pokusů nepovedlo vygenerovat si vlastní dynamickou AI tapetu. Služba nám vždy po chvílí čekání zobrazila chybovou hlášku, že je server zaneprázdněný, a po dalších zhruba 3 minutách čekání vše skončilo chybou. Zkoušeli jsme několik různých typů tapet s přírodními motivy, ale kvůli přetížení serverů jsme neuspěli ani jednou.
Hlavní výhoda? AI v češtině bez kompromisů
Ve srovnání s řešeními od Samsung nebo samotného Googlu má HyperAI zásadní přednost: prakticky všechny klíčové funkce fungují plnohodnotně v češtině, dokonce i ve slovenštině. Nemusíte přepínat jazyk systému ani čekat na pozdější podporu. Redmi Note 15 tak ukazuje, že pokročilé AI funkce už nejsou výsadou nejdražších modelů. Umělá inteligence se postupně stává běžnou součástí střední třídy.
Redmi Note 15: cenové srovnání
Abychom nezapomněli, je třeba ještě jednotlivé modely zasadit do kontextu ceny, která u řady Redmi Note 15 sahá od necelých 4 tisíc korun do 10 tisíc. Nutno ale dodat, že se jedná o aktuální (únor) akční ceny, které jsou oproti těm ceníkovým zhruba o 15 % nižší. Nákup modelů řady Redmi Note 15 je tak v tuto chvíli opravdu zajímavou volbou se skvělým poměrem ceny a výkonu.
|Model
|6/128 GB
|8/256 GB
|8/512 GB
|Redmi Note 15 4G
|3 980 Kč
|4 540 Kč
|–
|Redmi Note 15 5G
|–
|6 210 Kč
|–
|Redmi Note 15 Pro 4G
|–
|5 550 Kč
|–
|Redmi Note 15 Pro 5G
|–
|6 950 Kč
|7 850 Kč
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|–
|8 440 Kč
|9 740 Kč