Konečně tenoučký Fold? Samsung se letos překoná, známe první parametry

Sportovní terminologií je v tuto chvíli podání na straně Samsungu. Korejská firma platí za otce skládacích telefonů, poslední roky ale zaspala a v otázce konstrukce byla překonána čínskými firmami, jako je Xiaomi, Honor nebo OnePlus. Letos ale Samsung ujde zase pořádný kus cesty.

Hlavní problém modelu Galaxy Z Fold 5 byl ten, že oproti dravé čínské konkurenci je hodně velký, tlustý a těžký. Ale nevšiml by si každý, nebýt toho, že v posledním půlroce na český trh dorazil jak konstrukčně velmi nápaditý OnePlus Open, tak absolutně nejtenčí skládačka Honor Magic V2.

Před Samsungem je tedy zřejmý úkol – prokázat, že i on umí dělat pěkné, tenké a lehké skládací přístroje, které budou držet prst na tepu doby. A několik leakerů a lovců úniků se shoduje na tom, že nový Galaxy Z Fold 6 (zatím neoficiální název), který má být představen v létě, naplní očekávání zákazníků, třebaže jen z části.

Insider s přezdívkou @chunvn8888 napsal na síť X, že Samsung Galaxy Z Fold čeká odtučňovací kůra. Nová generace má prý nabídnout 11milimetrovou tloušťku ve složeném stavu. To je skutečně velké zlepšení, protože v současnosti dostupný Z Fold 5 disponuje tloušťkou 13,4 milimetru. Pro srovnání, OnePlus Open má v pase 11,7 milimetru a Honor Magic V2 dokonce 9,9 milimetru.

Galaxy Z Fold6 rumour from my sources

No S Pen slot

Little wider, more of S24 Ultra style sharp edges

Snap 8 Gen 3

4600 mAh

3 cams

Improved udc

Titanium build

Much thinner and lighter (11mm when folded)

3 colour options

— Chun Bhai (@chunvn8888) February 21, 2024