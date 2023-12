Samsung Galaxy Fold 6 přijde s praktickými inovacemi. Uživatelé po nich volají roky

Samsung je stále neochvějným lídrem v segmentu ohebných smartphonů, je však cítit, že mu v této oblasti pomalu docházejí nápady. Poslední Galaxy Z Fold 5 se prakticky v ničem neliší od svého předchůdce, u menšího Galaxy Z Flipu 5 si Korejci alespoň spravili reputaci větším vnějším displejem. Proslýchá se, že příští generace skládaček od Samsungu přinese významnější změny, což nyní potvrdil i ředitel Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young.

Samsung má údajně v plánu u svých budoucích skládaček zvětšovat všechny displeje – vnější i vnitřní. Bohužel, veškeré detaily Young sepsal do placeného reportu na stránkách DSCC, na síti X pouze uvedl, že véčkový Galaxy Z Flip 6 dostane vnější displej s úhlopříčkou blížící se hodnotě 3,9″, tedy ještě o 0,5″ větší než u současného modelu.

The foldable and cover displays on both the Z Fold 6 and the Z Flip 6 will be larger than on the Z Fold 5 and Z Flip 5. Exact sizes in latest DSCC Foldable Report. Flip 6 cover display approaching 3.9".

— Ross Young (@DSCCRoss) November 29, 2023