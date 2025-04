Jak bude vypadat iPhone 17? Jinak, než většina očekává, tvrdí Gurman

iPhone 17 má přinést oproti svým předchůdcům významné změny na designu zad. Nejčastěji se hovoří o širším fotomodulu a dvoubarevné ploše zad. Podle našich informací už výrobci příslušenství v těchto dnech mají k dispozici alespoň kusé informace o designu příštích iPhonů. Z těchto informací ve svém novém reportu nejspíš vychází i novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Ten se v nejnovějším vydání newsletteru Power On zamyslel nad v posledních týdnech velice diskutovaným tématem – designem iPhonu 17. Podle něj je logické, že se v kuloárech hovoří o redesignu. Základní iPhone 16 sice změnou zad prošel teď relativně nově, ale iPhone 16 Pro vypadá vesměs stejně jako iPhone 12 Pro. Ano, měnila se barva, ocel byla vyměněna za titan a na těle přistálo akční tlačítko nebo ploška pro ovládání fotoaparátu.

Celou řadu iPhone 17 prý čeká mírný redesign. Základ bude vypadat podobně jako iPhone 16, přibude model Air s extrémně tenkou konstrukcí, a iPhone 17 Pro (Max) přinese kýženou změnu. I když podle Gurmana nepůjde o takovou změnu, o jaké lze číst na internetu.

„Některé obrázky na internetu dokonce ukazují dvoubarevný design s tmavě černým blokem fotoaparátu na stříbrných zádech iPhonu. Ty však, stejně jako mnoho dalších renderů na internetu, nejsou přesným obrazem toho, co se chystá,“ uvedl na adresu údajných úniků. Naopak lze očekávat jen mírný designový odklon, jednobarevná záda a fotomodul ve shodném barevném odstínu jako zbytek zad.

The iPhone 17 Pro won’t have a two-toned back, I’m told. The camera area will be the same color as the rest of the device. That speaks to the more gradual design changes that Apple is making: The iPhone 17 Pro isn’t a major departure from current models.https://t.co/rjmg9eGjpn

— Mark Gurman (@markgurman) April 6, 2025