Infografika: Samsung se pochlubil, jakých úspěchů dosáhl za dva roky v mobilní AI

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 9. 12:00
Galaxy S24 Ultra a Galaxy AI – funkce Circle to Search
  • Balík Galaxy AI na zařízeních od Samsungu je tu s námi teprve necelé dva roky
  • Za tu dobu ušel poměrně významným vývojem
  • Samsung se v podrobné infografice pochlubil zajímavými milníky

Samsung v těchto dnech pořádá již devátý ročních události AI Forum, která se (jak už název napovídá) věnuje vývoji umělé inteligence. K této příležitosti korejský gigant zveřejnil zajímavou infografiku, v níž znázorňuje, jakých úspěchů na poli umělé inteligence dosáhl v rámci svého mobilního ekosystému.

Začalo to v roce 2024

Je to překvapivé, ale umělou inteligenci ve smartphonech od Samsungu máme teprve necelé dva roky. Balík Galaxy AI debutoval loni v lednu v řadě Galaxy S24, přičemž jeho klíčovými prvky se stalo obrázkové vyhledávání Circle to Search, pokročilá práce s textem (oprava gramatiky, shrnutí, překlady) a živé překlady. V první vlně balík Galaxy AI podporoval 13 jazyků, v průběhu loňského roku jich pak Samsung přidal dalších sedm (bohužel bez češtiny).

Galaxy AI na řadě Galaxy S25

V létě loňského roku Samsung nasadil balík Galaxy AI i do svých nových ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, a to obohacený do další nové funkce – tlumočník na domovské a zamykací obrazovce, dynamická změna tapet podle času a počasí, a také automatický zoom v aplikaci fotoaparát.

Galaxy AI na loňských ohebných smartphonech

 

Samsung postupně tyto AI funkce naučil i předcházející generace vlajkových a ohebných smartphonů, díky čemuž se mohl na konci roku 2024 pochlubit tím, že jeho balík Galaxy AI běží na více než 200 milionech zařízení.

Adopce Galaxy AI na konci loňského roku

Nové funkce a víc než 400 milionů podporovaných zařízení

V letošním roce Samsung rozšiřoval plejádu funkcí balíku Galaxy AI nadvakrát. Poprvé v souvislosti s uvedením řady Galaxy S25, která přinesla personalizovaný denní přehled Now Brief a integrovaného AI asistenta Gemini, podruhé letos v létě s novými ohebnými smartphony, na nichž debutovala multimodální AI v rámci aplikací fotoaparát a Gemini Live. Kromě toho Samsung pustil Galaxy AI i na vnější displej véčkového smartphonu Galaxy Z Flip 7, kde umělá inteligence poskytuje personalizovaná doporučení, asistované fotografování a integraci Gemini Live.

Do konce letošního roku Samsung počítá s tím, že umělou inteligenci bude moci využívat až 400 milionů uživatelů jeho zařízení, přičemž už se nebude jednat pouze o vlajkové a ohebné smartphony, ale také o telefony střední třídy, chytré hodinky, počítače a tablety.

Galaxy AI: seznam podporovaných zařízení

Je však nutné podotknout, že u vybraných zařízení není k dispozici plnohodnotný balík Galaxy AI, ale pouze jeho „ořezaná“ verze Awesome AI.

