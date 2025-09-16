Infografika: Samsung se pochlubil, jakých úspěchů dosáhl za dva roky v mobilní AI

- Balík Galaxy AI na zařízeních od Samsungu je tu s námi teprve necelé dva roky
- Za tu dobu ušel poměrně významným vývojem
- Samsung se v podrobné infografice pochlubil zajímavými milníky
Samsung v těchto dnech pořádá již devátý ročních události AI Forum, která se (jak už název napovídá) věnuje vývoji umělé inteligence. K této příležitosti korejský gigant zveřejnil zajímavou infografiku, v níž znázorňuje, jakých úspěchů na poli umělé inteligence dosáhl v rámci svého mobilního ekosystému.
Začalo to v roce 2024
Je to překvapivé, ale umělou inteligenci ve smartphonech od Samsungu máme teprve necelé dva roky. Balík Galaxy AI debutoval loni v lednu v řadě Galaxy S24, přičemž jeho klíčovými prvky se stalo obrázkové vyhledávání Circle to Search, pokročilá práce s textem (oprava gramatiky, shrnutí, překlady) a živé překlady. V první vlně balík Galaxy AI podporoval 13 jazyků, v průběhu loňského roku jich pak Samsung přidal dalších sedm (bohužel bez češtiny).
V létě loňského roku Samsung nasadil balík Galaxy AI i do svých nových ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, a to obohacený do další nové funkce – tlumočník na domovské a zamykací obrazovce, dynamická změna tapet podle času a počasí, a také automatický zoom v aplikaci fotoaparát.
Samsung postupně tyto AI funkce naučil i předcházející generace vlajkových a ohebných smartphonů, díky čemuž se mohl na konci roku 2024 pochlubit tím, že jeho balík Galaxy AI běží na více než 200 milionech zařízení.
Nové funkce a víc než 400 milionů podporovaných zařízení
V letošním roce Samsung rozšiřoval plejádu funkcí balíku Galaxy AI nadvakrát. Poprvé v souvislosti s uvedením řady Galaxy S25, která přinesla personalizovaný denní přehled Now Brief a integrovaného AI asistenta Gemini, podruhé letos v létě s novými ohebnými smartphony, na nichž debutovala multimodální AI v rámci aplikací fotoaparát a Gemini Live. Kromě toho Samsung pustil Galaxy AI i na vnější displej véčkového smartphonu Galaxy Z Flip 7, kde umělá inteligence poskytuje personalizovaná doporučení, asistované fotografování a integraci Gemini Live.
Do konce letošního roku Samsung počítá s tím, že umělou inteligenci bude moci využívat až 400 milionů uživatelů jeho zařízení, přičemž už se nebude jednat pouze o vlajkové a ohebné smartphony, ale také o telefony střední třídy, chytré hodinky, počítače a tablety.
Je však nutné podotknout, že u vybraných zařízení není k dispozici plnohodnotný balík Galaxy AI, ale pouze jeho „ořezaná“ verze Awesome AI.