Velký únik Galaxy Z Fold 6: nový design je spíše zklamání, výbava nadchne

Máme vůbec první ucelené rendery očekávané skládačky Galaxy Z Fold 6

Samsung se pustil do mírného redesignu, hranaté strany připomínají Galaxy S24

Zklamáním jsou však rozměry, které jsou velmi podobné jako u předchůdce

Skládací telefon Galaxy Z Fold 6 patří k nejočekávanějším telefonům tohoto roku. Samsung má před sebou velký úkol – nabídnout smartphone s tenkou konstrukcí, aby dokázal konkurovat výrobcům jako Honor, jejichž skládačky nabízí kvalitní a tenké zpracování. Nově uniklé rendery ukazují, že se mu to podařilo jen napůl.

První obrázky Galaxy Z Fold 6

Leaker OnLeaks ve spolupráci s portálem Smartprix nabízí první pohled na Galaxy Z Fold 6, který zaujme hranatým designem vycházejícím z telefonů Galaxy S24. Oproti minulé generaci zůstaly kovové boky i matné sklo na zádech – tedy alespoň v uniklé černé variantě.

Typické prvky po stranách též zůstaly. Máme zde tlačítko napájení se zabudovanou čtečkou otisků prstů, kolébky hlasitosti na pravé straně a slot pro SIM kartu na levé straně zařízení. Na zadní straně se pak nachází vystupující fotomodul se třemi čočkami, které ještě samostatně vystupují.

Také displeje se zdají být beze změn. Samsung vsadil na 6,2″ panel na vnější části a 7,6″ vnitřní flexibilní displej. Zatímco ten si zachoval obligátní poddisplejovou kamerku, venkovní plochá obrazovka disponuje klasickým kruhovým výřezem.

Rozměry? Jen mírná změna

Tím nejdůležitějším, alespoň z hlediska toho, kam se trend skládacích telefonů ubírá, jsou samotné rozměry. Podle zdroje nabídne nový Z Fold 6 rozměry 153,5 × 132,5 × 6,1 milimetru při otevřeném stavu. V porovnání s předchůdcem bude 6. generace o 1,4 mm kratší a o 2,6 mm širší.

Mírné zklamání však obdrží všichni, kdo očekávali signifikantně tenčí konstrukci. Výše zmíněný zástupce čínských skládaček Honor Magic V2 má v rozevřeném stavu rozměry 156,7 × 145,4 × 4,8 milimetru. Dost bude záležet i na hmotnosti, která je u Galaxy Z Fold 5 masivních 253 gramů, u Honoru pak 231 gramů. Hmotnost novinky však zdroj neodhalil.

Co se týče výbavy, chybět nebude Snapdragon 8 Gen 3 jakožto hlavní výpočetní jednotka, 12 nebo až 16 GB RAM, Android 14 s nadstavbou One UI a samozřejmě i funkcemi generativní umělé inteligence Galaxy AI. S oznámením se počítá na červenec tohoto roku, do prodeje by se pak smartphone po boku véčka Galaxy Z Flip 6 mohl dostat v srpnu.