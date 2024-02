Širší, tenčí a hranatější. Fold 6 se má od svých předchůdců výrazně lišit

Poslední generace ohybných smartphonů Samsung Galaxy Z Fold jsou si podobné jako vejce vejci, letos bychom se však měli dočkat významné proměny. Korejský gigant konečně vyslyší přání svých fanoušků a u svého nejdražšího smartphonu upraví proporce.

Smartphony Galaxy Z Fold mají od svého prvopočátku výrazně protáhly tvar, v zavřeném stavu na výšku jsou nepřirozeně úzké a vysoké. Konkurenční skládačky ukazují, že širší a nižší tvar může být mnohdy praktičtější, a to jak při nošení v kapse, tak i při samotném používání. Letošní generací se korejská firma svým soupeřům více přiblíží.

Jak by mohl vypadat Galaxy Z Fold 6, ukazují obrázky z patentové přihlášky. Korejský gigant v ní ukazuje skládací knížkový telefon, který má oproti předchozím generacím zcela jiné proporce – na obrázku je patrné srovnání s patentovou přihláškou zveřejněnou před uvedením první generace Z Foldu.

Bude takto ale Galaxy Z Fold 6 skutečně vypadat? Ne tak úplně. Informátor Ice Universe již evidentně chystanou skládačku od Samsungu viděl na vlastní oči, neboť na síti X hlásá, že sice bude relativně široká, ale nikoliv tak, jak ukazuje patentová přihláška. Ice Universe dále tvrdí, že Samsung zmenší zaoblení displeje v rozích, takže telefon bude působit výrazně hranatěji – jako vzor dává Nubii Z60 Ultra.

Galaxy Z Fold 6 is not as wide as the patent picture, but it is also relatively wide, and the screen R angle is close to the right angle. If you look for a mobile phone for analogy, it is more like the screen R angle of Nubia Z60 Ultra.And the middle frame is similar, which is a… pic.twitter.com/wWKCM0teMb

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 20, 2024