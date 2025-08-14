TOPlist

Apple už testuje vlastního domácího robota. Představí ho dříve než skládací iPhone?

Jakub Fišer
Jakub Fišer 14. 8. 12:30
0
Domácí humanoidní robot od Applu
  • Apple skutečně vstoupí do segmentu domácích robotů, jako jeden z prvních
  • První pokus by měl nabídnout již kompletní AI funkce Apple Intelligence
  • Insider Gurman očekává představení v roce 2027

Věk robotů zdá se započal. Insideři už déle než rok zmiňují, že Apple vyvíjí koncept domácího robota, který by s uživatelem komunikoval prostřednictvím dotykového displeje a umělé inteligence Apple Intelligence. Skoro už to vypadá, že tato zprvu odvážná spekulace bude zhmotněna v realitu. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg má inteligentní robotický pomocník s logem Apple dorazit v roce 2027.

Apple půjde do robotů

V jeho novém reportu Gurman zmiňuje, že Apple hledá cestu, jak obohatit trh neokoukanou novinkou. Plánuje se více angažovat v segmentu chytré domácnosti v kombinaci s vlastní umělou inteligencí, kterou vyvíjí. Součástí toho mají být nové chytré reproduktory, chytrý displej HomePad (neoficiální název), ale také robotický pomocník na pracovní stůl nebo kuchyňskou linku.

Prakticky by se mělo jednat o zařízení připomínající iPad se 7″ obrazovkou a teleskopickým ramenem, které se dokáže natáhnout až na délku 15 centimetrů. Ovládání bude možné díky dotykovému displeji, ale taktéž pomocí hlasové asistentky Siri, kterou Apple do té doby plánuje masivně vylepšit a propojit s funkcemi Apple Intelligence. Pomocí robota umístěného na stole půjde ovládat chytrou domácnost, provádět hovory přes FaceTime, přehrávat hudbu nebo videa na streamovacích platformách.

Inteligentní pomocník, který vás klidně přeruší

Klíčovou součástí by mělo být i cosi, co Gurman přezdívá „visual personality“. Robot se dle vlastního úsudku bude moci přihlásit o slovo, doporučit vám například plán na večer nebo film na Netflixu. „Cílem je, aby se zařízení chovalo jako člověk v místnosti. Mohlo by například přerušit rozhovor přátel o plánech na večeři a navrhnout restaurace v okolí. Má být navrženo tak, aby se zapojovalo do vzájemných diskusí o věcech, jako je plánování výletu nebo plnění úkolů,“ tvrdí Gurman s odkazem na vlastní zdroje.



Skládací iPhone, koncept podle AI



Nepřehlédněte

Apple má prý velké plány: skládací iPhone v roce 2026, domácí robot o rok později

Aktuálně má být tento projekt ve fází interního testování, po stránce hardwaru i softwaru. S uvedením Gurman počítá na rok 2027, tedy až po smršti, kterou mají přinést skládací iPhony. Suše ale konstatuje, že u podobných projektů v minulosti došlo k odkladu na neurčito.

