Apple odtajnil detaily o baterii svého nového hitu MacBook Neo. Známe její životnost

Tomáš Zenkl 12. 3. 12:00
MacBook Neo ve čtyřech barvách
  • Apple minulý týden představil svůj nejlevnější laptop všech dob
  • Nový MacBook Neo způsobil zcela právem pořádné pozdvižení
  • Apple nyní prozradil zajímavý detail týkající se jeho baterie

O tom, že Apple připravuje levný MacBook, se vědělo již dlouho a vlastně se jen čekalo na to, až ho představí. Tak se stalo 4. března 2026 a dočkali jsme se modelu MacBook Neo, na poměry kalifornského giganta až nebývale levného notebooku, který stojí méně než klasický iPhone 17. Apple nyní prozradil užitečný detail týkající se osazeného akumulátoru.

iPhone 16 pro v šasi laptopu?

V podstatě ano, alespoň co se výkonu týče. Nový MacBook Neo pohání procesor Apple A18 Pro, což je čipová sada použitá v iPhonu 16 Pro a Pro Max. Jinak je to ale samozřejmě notebook se vším všudy, takže má velký displej, klávesnici a systém macOS, nikoliv iOS. Potěší i nabídkou líbivých barev a kvalitním zpracováním s hliníkovým šasi.

MacBook Neo
MacBook Neo

Tolik k MacBooku Neo v kostce a můžeme si rozebrat onu baterii. Ta má kapacitu 36,5Wh a dle Applu to stačí k 16 hodinám streamování videa a 11 hodinám bezdrátového prohlížení webu. To jsou z aktuální nabídky notebooků s nakousnutým jablíčkem ve znaku nejhorší hodnoty, ale v rámci této cenové relace patří výdrž rozhodně na špici.

Baterie pod drobnohledem

Apple s příchodem nového MacBooku Neo aktualizoval stránku podpory notebooků, která odhaluje maximální počet cyklů, a model Neo zde doplnil. Jeho baterie nabízí maximálně 1 000 cyklů, což je stejně jako většina nových MacBooků. A co vlastně ten jeden cyklus znamená? Jedná se o situaci, kdy notebook spotřebuje energii odpovídající 100% kapacitě baterie.

To může znamenat vybití ze 100 % na 0 %, ale i třeba vybití na 50 %, nabití naplno a poté opět vybití na 50 %. Jeden cyklus zkrátka znamená 100 % spotřebované kapacity a je jedno, jestli je to najednou, nadvakrát nebo natřikrát. Po dosažení 1 000 cyklů bude baterie v notebooku považována za opotřebenou a pravděpodobně se nevyhnete její výměně.



MacBook Neo



Nepřehlédněte

Apple má počítač za cenu iPhonu. MacBook Neo potěší hlavně šetřivé

Životnost baterií se výrazně zlepšuje

Dosažení limitu 1 000 cyklů samozřejmě automaticky neznamená, že baterie umře a odporoučí se do křemíkového nebe. To ne, ale zhorší se její důležité vlastnosti, jako je udržení energie a její distribuce notebooku. Což se samozřejmě bude s přibývajícími cykly zhoršovat, až dojde situace do bodu, kdy bude výměna nezbytná.

Pokud budete MacBook Neo vybíjet každý den ze 100 % na 0 %, dosáhnete jednoho cyklu denně a životnost akumulátoru bude 1 000 dnů (cca 2,7 roku). Při střídmějším používání, řekněme okolo 0,5 cyklu denně, se životnost protáhne na 5,5 roku. Pozitivní je také skutečnost, že se životnost baterií v laptopech MacBook výrazně zvyšuje – ještě nedávno se pohybovala mezi 300 a 500 cykly.

Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
