Stejné, ale přece jiné. MacBook Neo má dva odlišné USB-C porty a Apple vás na to upozorní

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 3. 16:30
0
MacBook Neo ve čtyřech barvách
  • Nový MacBook Neo disponuje dvěma USB-C porty, které bohužel nejsou identické
  • Kromě rozdílných přenosových rychlostí narazíte na problém při pokusu o připojení monitoru
  • Naštěstí vás Apple upozorní, když použijete špatný port

Představení levného MacBooku Neo způsobilo v technologické komunitě pořádný poprask. Nízká cena je sice na první pohled skvělá, obzvláště v kontextu ceny zařízení od Applu, nicméně kompromisy jsou poměrně viditelné a pro mnohé uživatele mohou znamenat nepřekonatelnou překážku. Dvojice USB-C portů na levé straně patří spíše mezi pozitiva, avšak ani v tomto případě si gigant z Cupertina neodpustil kompromis. Ten před vámi Apple nejenže nebude tajit, ale dokonce vás na něj aktivně upozorní.

Když dva dělají totéž, není to totéž

Technicky znalejší vědí, že není USB-C jako USB-C. Zatímco některé mohou podporovat vysoké přenosové rychlosti či vysoký nabíjecí výkon, jiné tyto schopnosti jednoduše nemají, přičemž na první pohled nepoznáte, co dané USB-C dokáže. V případě MacBooku Neo platí, že levý port USB-C podporuje USB 3 s rychlostí až 10 Gb/s, zatímco pravý port USB-C blíže k trackpadu je omezen na USB 2 s rychlostí jen 480 Mb/s. Výsledkem je, že Apple uvádí, že připojení externího displeje je podporováno pouze na levém portu.

Vzhledem k tomu, že porty nejsou označeny, může být toto omezení nepříjemné. Naštěstí však John Gruber z Daring Fireball uvedl, že pokud připojíte externí displej do nesprávného portu, macOS vás upozorní, abyste použili jiný port. Apple uvádí, že MacBook Neo podporuje jeden externí displej s rozlišením až 4K při 60 Hz. Ačkoli bychom byli raději, kdyby Apple svou novinku osadil dvěma identickými USB-C porty, patrně se jednalo o nezbytný kompromis, aby zařízení mohlo mít relativně příznivou cenu.



MacBook Neo



Nepřehlédněte

Apple má počítač za cenu iPhonu. MacBook Neo potěší hlavně šetřivé

Kromě rozdílných USB-C portů si budou muset uživatelé zvyknout také například na nepodsvícenou klávesnici, absenci technologie TouchID (pokud si za ni nepřiplatíte), chybějící výřez, menší kapacitu úložiště v základu či jen mobilní čipset Apple A18 Pro, který je sice výkonný, na nejnovější M5 se ale ani zdaleka nechytá. Základní varianta ovšem začíná na ceně 16 990 korun, přičemž do prodeje se MacBook Neo dostane 11. března.

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

