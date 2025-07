Apple chystá 17 nových zařízení. Prozradily je oficiální identifikátory

Apple připravuje průběžnou aktualizaci celého svého počítačového portfolia

Už letos na podzim bychom se měli dočkat prvních Maců s procesory M5

V roce 2026 údajně dorazí přepracované MacBooky Pro s tenčími těly a OLED displeji

Apple v letošním roce upgradoval dvě rodiny počítačů – MacBooky Air dostaly procesor Apple M4, stolní počítač Mac Studio se zase může těšit z vyššího výkonu díky procesorům M4 Max a M3 Ultra. Tím však aktualizace jablečných počítačů nekončí, do konce příštího roku má Apple v plánu uvést na trh neuvěřitelných 17 nových počítačů. Jaké to budou, odhaluje server Apple Insider, který se dostal k seznamu oficiálních identifikátorů. Jelikož Apple už spoustu let používá stejný označovací řetězec, lze z nich pohodlně vyčíst, o které stroje se jedná.

MacBook Pro s procesory M5 Pro a M5 Max (podzim 2025)

Prakticky všechny současné počítače od Applu pohání nejnovější generace procesorů Apple M4, tu by ale ke konci letošního roku měla vystřídat řada Apple M5. První várka nových strojů by měla dorazit už letos na podzim, její součástí mají být například nové MacBooky Pro:

14″ MacBook Pro s procesorem M5 Pro (identifikátor J714c )

) 14″ MacBook Pro a procesorem M5 Max (identifikátor J714s )

) 16″ MacBook Pro a procesorem M5 Pro (identifikátor J716c )

) 16″ MacBook Pro a procesorem M5 Max (identifikátor J716s)

Chystané MacBooky Pro se patrně zevnějšku nedočkají žádných vylepšení, hlavní novinkou má být výměna čipsetu. Čipy Apple M5 Pro a M5 Max má vyrábět společnost TSMC, a to za přispění nové technologie System-in-Integrated-Chips-Molding-Horizontal (SoIC-mH), která spojuje více čipů do jednoho pouzdra, což má přinést jednak lepší výrobní výtěžnost a také lepší tepelný výkon.

iMac s procesorem M5 (podzim 2025)

V přípravě je i nová verze stolního all-in-one počítač iMac – měl by ji symbolizovat identifikátor J833ct, očekává se, že ji bude pohánět základní čip Apple M5. I v tomto případě bude zřejmě výměna procesoru jedinou velkou novinkou, o upgradu dalších komponent, popř. o variantě s větším displejem se zatím nehovoří.

Mac mini s procesorem M5 Pro (podzim 2025)

Na konci loňského roku Apple představil přepracovaný Mac Mini s menším tělem, a díky agresivně nastavené ceně se z tohoto počítače stal hit. I tento počítač Apple plánuje upgradovat, paradoxně se v seznamu uniklých identifikátorů objevil pouze kód J873s naznačující příchod Macu Mini s procesorem Apple M5 Pro – o modelu se základními čipem M5 zdroje nehovoří.

Upgradovaný Mac Pro (podzim 2025 nebo jaro 2026)

Největším, nejdražším a nejvýkonnějším počítačem v nabídce Applu je Mac Pro. V současné podobě tento stroj přišel na trh s procesory od Intelu v roce 2019, předloni byl nahrazen ARMovou variantou s procesorem M2 Ultra. Apple nyní chystá novou variantu s identifikátorem J704, v tuto chvíli ale není jasné, jaký procesor by ji měl pohánět. V úvahu přichází buď stávající procesor Apple M3 Ultra, který již nyní pohání počítač Mac Studio, mohlo by ale také dojít na zbrusu nový čip Apple M5 Ultra.

MacBook Air s procesorem M5 (jaro 2026)

Samozřejmě zapomenout nesmíme ani na nejprodávanější jablečné počítače, a tedy MacBooky Air. I ty se dočkají nového procesoru Apple M5, a to pravděpodobně už na začátku příštího roku. Uniklé identifikátory „prozrazují“ příchod obou velikostí:

13″ MacBook Air s procesorem M5 (identifikátor J713 )

) 15″ MacBook Air a procesorem M5 (identifikátor J715)

Nový Mac Studio (jaro nebo podzim 2026)

Od upgradu Macu Studio uběhlo teprve pár měsíců, tudíž další generaci očekáváme spíše až ke konci příštího roku. V identifikátorech jsou zmíněné dva modely – J775c a J775d, takže opět očekáváme příchod dvou procesorových variant. První bude pravděpodobně pohánět procesor M5 Max, u druhého by dávala smysl vrcholná varianta M5 Ultra, pokud ji tedy Apple vůbec připravuje.

MacBook Pro s čipy M6 (podzim 2026)

V identifikátorech překvapivě nechybí ani přespříští generace MacBooků Pro, která dorazí pravděpodobně až na konci roku 2026 s čipsety generace M6. Celkem jsou zmíněny celkem čtyři modely:

14″ MacBook Pro s procesorem M6 Pro (identifikátor K114c )

) 14″ MacBook Pro a procesorem M6 Max (identifikátor K114s )

) 16″ MacBook Pro a procesorem M6 Pro (identifikátor K116c )

) 16″ MacBook Pro a procesorem M6 Max (identifikátor K116s)

Na rok 2026 připadá 20. výročí počítačů MacBook Pro, a proto Apple údajně u těchto počítačů chystá velké změny – šasi má být výrazně tenčí a lehčí, počítače by se měly dočkat nových OLED displejů. Spekuluje se rovněž o integraci 5G modemu, který by měl sloužit nejen pro potřeby samotného počítače, ale rovněž by mohl poskytovat hotspot pro další zařízení v okolí.

MacBook s čipem A18 Pro (rok 2026)

Server Apple Insider odhalil ještě dva další identifikátory, které nelze stoprocentně přiřadit k žádnému zařízení, neboť neodpovídají dosavadnímu označování – J804 a J700. První z nich by mohl patřit nějaké variantě Macu Pro nebo MacBooku Pro, druhý pak pravděpodobně patří spekulovanému levnému MacBooku s mobilním procesorem Apple A18 Pro.

Tento počítač pravděpodobně dorazí pouze v jedné velikosti s 13″ displejem, hovoří se rovněž o pestrých barevných variantách a ceně, která by se měla pohybovat mezi 700 a 900 dolary.

Přehled chystaných počítačů výše je pouze přibližný – může se stát, že Apple v průběhu vývoje některé stroje vyřadí, popř. je na trh uvede v jiném termínu, než je aktuálně očekáváno.

