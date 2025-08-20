Zapomeňte na předsudky: Galaxy Z Fold 7 se tváří jako běžný telefon, uvnitř ale skrývá revoluci

- Samsung Galaxy Z Fold 7 může být spolu s první generací tou nejvíce revoluční skládačkou
- K jeho hlavním přednostem patří rozměry, kterými se vyrovná klasickým telefonům
- Nabízí i další inovace v systému, pořádně vylepšený fotoaparát a také 7letou podporu
Nejmodernější skládací telefon korejského Samsungu – Galaxy Z Fold 7 – zarezonoval v naší redakci celkem solidně. Jako jedni z prvních jsme přinesli první dojmy a následně také komplexní recenzi. Pojďme se společně ale ještě podívat na nejzajímavější novinky, které tento telefon nabízí – je jich totiž opravdu hodně, ať už hovoříme o designu, výbavě nebo softwaru.
Nejtenčí skládačka na trhu?
Galaxy Z Fold 7 působí v ruce jako zjevení. Je to zejména díky jeho rozměrům a brutálně tenkému profilu. Nechám promluvit čísla: v zavřeném stavu má tloušťku 8,9 milimetru, v otevřeném pak dokonce 4,2 milimetru. Stinnou stránkou takto abnormálně tenké konstrukce je členitý fotomodul, který vystupuje víc než 5 milimetrů nad úroveň zad. Přesto není pochyb o tom, že má Samsung úplně nejtenčí skládací telefon na trhu.
Do rozporu se s ním kvůli tomu pustil čínský Honor, který tvrdí, že jeho Magic V5 dosahuje „v laboratorních podmínkách“ tloušťky dokonce jen 8,8 milimetru, respektive 4,1 milimetru v otevřeném stavu. To ale moc nesedí, což dokázal na videu oblíbený leaker @UniverseIce. Jednoduchým testem s plastovou kuličkou demonstroval, že přechod z Honoru na Samsung připomíná nakloněnou rovinu. Pokus následně zopakoval, kdy si telefony vyměnily místa, výsledek byl ale stejný.
There is no accurate measuring tool, but we can still draw a rigorous conclusion: Galaxy Z Fold7 is the thinnest folding mobile phone in the world.
I switched the positions of two mobile phones during the test, and the results remained the same, which showed that the factors of… pic.twitter.com/irlNgKOtH0
— PhoneArt (@UniverseIce) July 15, 2025
Pak se ukázalo, že Honor inzerovanou tloušťku 8,8 milimetru nemůže garantovat, neboť k ní došel v podmínkách, které neodpovídají finálnímu produktu uvedenému na trh. „8,8 mm znamená tloušťku modelu Ivory White ve složeném stavu. Celková tloušťka nezahrnuje vnitřní a vnější ochranné fólie displeje a vyvýšenou část fotoaparátu. […] Skutečné údaje se mohou lišit v závislosti na konfiguracích, výrobních procesech a metodách měření,“ stojí v poznámce pod čarou na webu Honoru.
V ruce jako klasický telefon
Obrovskou výhodu oproti předchozím generacím – a to třeba i ve srovnání s tou minulou – nabízí nový Z Fold 7 v celkových rozměrech. V zavřeném stavu má identické proporce jako běžný smartphone, ale kdykoliv potřebujete, můžete jej otevřít a používat jako malý tablet. Ostatně tloušťka telefonu hovoří za vše: v zavřeném stavu má téměř stejné hodnoty (8,9 milimetru) jako například iPhone 16 Pro Max (8,3 milimetru) či Galaxy S25 Ultra (8,2 milimetru).
Ale není to jen o ní. Má především konvenční poměr stran 21:9, navíc se díky perfektně vyváženému těžišti v ruce drží velice příjemně, a to jak v zavřeném, tak i otevřeném stavu. Nic nepůsobí protáhle a nezvykle, jako v předchozích letech – skutečně máte pocit, že v ruce držíte normální mobil, nikoliv skládačku.
A v tom je ohromná výhoda. Nejen, že jsou displeje velmi kvalitní, ostré a svižné – máte k dispozici hned dva. Venkovní, menší s úhlopříčkou 6,5″, a pak vnitřní, takřka tabletový s úhlopříčkou rovných 8″. Bez nadsázky lze prohlásit, že Galaxy Z Fold 7 konečně doručuje tu verzatilitu a univerzálnost, po které Samsung (a další výrobci) pokukuje už od dob prvního skládacího telefonu.
Novinky ve One UI 8.0
Výrobce o systému One UI 8.0 hovoří jako o „smysluplné evoluci“ – to implikuje, že bychom neměli očekávat nic velkého. Samsung ladil hlavně grafické rozhraní, některé prvky jsou průhlednější, barvy dynamičtější a přechody či animace uhlazenější. Slibuje také lepší rychlost i stabilitu nejen na nejnovějších zařízeních, ale i na starších telefonech a tabletech.
K významnému vylepšení došlo u AI funkce Now Brief. Ten nabízí krátké personalizované shrnutí nejdůležitějších informací dne – od aktuálního počasí, přes vybrané novinky, až po připomínky a cestovní tipy. Jeho obsah je navržen tak, abyste rychle získali přehled nejnutnějších novinek. Do konce roku jej navíc Samsung plánuje obohatit i další podporu aplikací třetích stran – ať už jde o Uber, Bolt nebo mapy.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozevřený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (zavřený), hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Jsou tu ale i další novinky, které by neměly zapadnout:
- Quick Share – vylepšené rozhraní pro odesílání a příjímání souborů, již není nutno otevírat galerii, obrázky a další soubory lze odeslat rovnou z rychlého panelu.
- Reminder – aplikace na připomínky má přehlednější rozhraní a rychlý přístup ke kategoriím, takže naplánujete vše od rodinné dovolené po nákupní seznam.
- AI v Galerii – One UI 8 přináší chytré AI nástroje, například Portrétní studio, které dokáže z fotografie mazlíčka vytvořit uměleckou malbu či komiks.
Podpora 7 + 7
Zaručená softwarová podpora je něco, na co zákazníci slyší a Samsung si je toho vědom. Svůj velkorysý program aktualizací proto už před časem rozšířil z modelů Galaxy S také na skládačky Galaxy Z. To znamená, že Galaxy Z Fold 7, ale třeba také Galaxy Z Flip 7, dostanou 7 let softwarové podpory. Tedy 7 let bezpečnostních aktualizací a 7 velkých aktualizací systému Android, respektive One UI.
Pokud Google zachová číselné označování verzí Androidu, můžete u nového Foldu očekávat tyto aktualizace:
- Android 17
- Android 18
- Android 19
- Android 20
- Android 21
- Android 22
- Android 23
Konečně 200Mpx fotoaparát
Fotoaparát nového Galaxy Z Fold 7 představuje zásadní evoluci v oblasti skládacích smartphonů. Samsung nasadil hlavní 200Mpx snímač, který vychází ze špičkového modelu Galaxy S25 Ultra, a díky tomu se Z Fold 7 stává jedním z technologicky nejpokročilejších kamerových telefonů na trhu. Senzor nabízí světelnost f/1.7, optickou stabilizaci, velikost pixelu 0,6 µm a pokročilý ProVisual Engine, jenž zajišťuje detailní snímky v jakýchkoliv světelných podmínkách.
Další velkou změnou je schopnost fotoaparátu vytvářet extrémně kvalitní fotografie i při slabém osvětlení. Právě zmíněný ProVisual Engine spolupracuje s 200Mpx senzorem a dokáže výrazně snížit šum, zlepšit kontrast, ale i zachytit přirozenost pleti a komplexní textury díky pokročilé AI. Uživatelé si navíc mohou užívat rychlejší závěrku (až 7× rychlejší oproti minulému modelu), díky které lze bez rozmazání zachytit i pohybující se objekty.
Galaxy Z Fold 7 doplňují ještě 2 snímače: ultraširoký 12Mpx s makromódem a 10Mpx teleobjektivem s 3× optickým přiblížením. Systém fotoaparátů tak umožňuje nejen kreativní záběry, ale i ostré makro snímky, pohlcující selfie, stabilizovaná videa v rozlišení až 8K při 30 fps a špičkový HDR režim.