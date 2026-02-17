Xiaomi neuhlídalo evropský termín prodeje Xiaomi 17 (Ultra): známe dokonce i ceny

- Xiaomi připravuje globální premiéru svých vlajkových telefonů
- Řada Xiaomi 17 dorazí již brzy do Evropy, samozřejmě včetně Česka
- Čínský gigant si neuhlídal ceny, které unikly na veřejnost
Řada Xiaomi 17, která navázala na předchozí sérii Xiaomi 15 (číslovka 16 byla vynechána, aby držel výrobce krok s Applem a iPhonem 17), byla oficiálně představena již v září loňského roku. Tradičně se však cesta na globální trhy protáhla a v Evropě bychom se této série měli oficiálně dočkat až koncem února. Jaké budou její ceny?
Xiaomi 17 v nekompletní podobě
Xiaomi nepošle do světa, což znamená ani do Evropy, potažmo Česka, celou řadu Xiaomi 17, ale jen dva modely. Dočkáme se základního provedení v kombinaci s vrcholnou specifikací Ultra a dvojice Pro / Pro Max, která je díky externímu displeji na zádech nejzajímavější, zůstane vyhrazena čínskému trhu. Xiaomi tuto strategii razí dlouhodobě a modely Pro si zkrátka nechává doma.
Každý z modelů dorazí ve dvou paměťových konfiguracích a dočkáme se také několika barevných variant. Zatímco základní Xiaomi 17 bude k dispozici ve čtyřech barvách (černá, zelená, modrá a růžová), vrcholné provedení Ultra bude dostupné ve třech odstínech (černá, bílá a zelená). Co se globálních, potažmo evropských cen týče, máme pro vás dobrou zprávu.
Ceny jako vloni
Vypadá to, že Xiaomi pověsí na své nové vlajky stejné cenovky, jako u předchozí řady Xiaomi 15. To je rozhodně příjemné zjištění, protože čínská značka byla jedna z prvních, která u svých nových telefonů kvůli paměťové krizi avizovala zdražení. Pokud zůstanou stejné ceny v rámci Evropy, je pravděpodobné, že se nebudou měnit ani v Česku.
Pravděpodobné ceny Xiaomi 17 v Evropě a Česku
|Model
|Barvy
|Konfigurace (RAM / Úložiště)
|Cena (EU)
|Cena v ČR
|Xiaomi 17
|Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink
|12 / 256 GB
|€ 999
|22 499 Kč
|Xiaomi 17
|Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink
|12 / 512 GB
|€ 1 099
|24 999 Kč
|Xiaomi 17 Ultra
|Black, White, Starlit Green
|16 / 512 GB
|€ 1 499
|34 999 Kč
|Xiaomi 17 Ultra
|Black, White, Starlit Green
|16 / 1 TB
|€ 1 699
|?
Změny v konfiguraci
Bohužel to vypadá, že globální verze těchto telefonů budou mít opět o něco menší baterie než v případě čínských modelů. Xiaomi to udělalo i vloni a stejný postup ostatně razí většina čínských výrobců. Přinést opravdu velké baterie do Evropy je nákladnější a prodraží se jak přeprava, tak případné certifikace a podobně.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,5 mm, hmotnost: 230 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Zatímco základní model Xiaomi 17 má v Číně baterii s kapacitou 7 000 mAh, do Evropy dorazí s akumulátorem o velikosti 6 330 mAh. Podobný propad pak zaregistrujeme i u modelu Ultra, kterému v porovnání s čínským modelem klesne baterie o 800 mAh, na finálních 6 000 mAh. Oficiální globální premiéra řady Xiaomi 17 by se měla odehrát 28. února 2026.