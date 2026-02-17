Xiaomi neuhlídalo evropský termín prodeje Xiaomi 17 (Ultra): známe dokonce i ceny

TOPlist

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 2. 8:34
0
Xiaomi 17 Ultra v bílé barvě
  • Xiaomi připravuje globální premiéru svých vlajkových telefonů
  • Řada Xiaomi 17 dorazí již brzy do Evropy, samozřejmě včetně Česka
  • Čínský gigant si neuhlídal ceny, které unikly na veřejnost

Řada Xiaomi 17, která navázala na předchozí sérii Xiaomi 15 (číslovka 16 byla vynechána, aby držel výrobce krok s Applem a iPhonem 17), byla oficiálně představena již v září loňského roku. Tradičně se však cesta na globální trhy protáhla a v Evropě bychom se této série měli oficiálně dočkat až koncem února. Jaké budou její ceny?

Xiaomi 17 Ultra v zelené barvě

Xiaomi 17 v nekompletní podobě

Xiaomi nepošle do světa, což znamená ani do Evropy, potažmo Česka, celou řadu Xiaomi 17, ale jen dva modely. Dočkáme se základního provedení v kombinaci s vrcholnou specifikací Ultra a dvojice Pro / Pro Max, která je díky externímu displeji na zádech nejzajímavější, zůstane vyhrazena čínskému trhu. Xiaomi tuto strategii razí dlouhodobě a modely Pro si zkrátka nechává doma.

Xiaomi 17 v růžové a modré barvě
Xiaomi 17 v růžové a modré barvě

Každý z modelů dorazí ve dvou paměťových konfiguracích a dočkáme se také několika barevných variant. Zatímco základní Xiaomi 17 bude k dispozici ve čtyřech barvách (černá, zelená, modrá a růžová), vrcholné provedení Ultra bude dostupné ve třech odstínech (černá, bílá a zelená). Co se globálních, potažmo evropských cen týče, máme pro vás dobrou zprávu.

Ceny jako vloni

Vypadá to, že Xiaomi pověsí na své nové vlajky stejné cenovky, jako u předchozí řady Xiaomi 15. To je rozhodně příjemné zjištění, protože čínská značka byla jedna z prvních, která u svých nových telefonů kvůli paměťové krizi avizovala zdražení. Pokud zůstanou stejné ceny v rámci Evropy, je pravděpodobné, že se nebudou měnit ani v Česku.

Pravděpodobné ceny Xiaomi 17 v Evropě a Česku

Model Barvy Konfigurace (RAM / Úložiště) Cena (EU) Cena v ČR
Xiaomi 17 Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink 12 / 256 GB € 999 22 499 Kč
Xiaomi 17 Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink 12 / 512 GB € 1 099 24 999 Kč
Xiaomi 17 Ultra Black, White, Starlit Green 16 / 512 GB € 1 499 34 999 Kč
Xiaomi 17 Ultra Black, White, Starlit Green 16 / 1 TB € 1 699 ?

Změny v konfiguraci

Bohužel to vypadá, že globální verze těchto telefonů budou mít opět o něco menší baterie než v případě čínských modelů. Xiaomi to udělalo i vloni a stejný postup ostatně razí většina čínských výrobců. Přinést opravdu velké baterie do Evropy je nákladnější a prodraží se jak přeprava, tak případné certifikace a podobně.

Hardwarové parametry Xiaomi 17 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,5 mm, hmotnost: 230 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,9", LTPO AMOLED, rozlišení: 1200 × 2608 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, f/2.4-3.0, 75-100mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3,2-4,3× plynule nastavitelný optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 14mm, 115˚, 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF, čtvrtý: TOF 3D, hloubkový senzor, selfie kamera: 50 Mpx, 1/2.88", 0.61µm, 4K video při 60 fps, gyro-EIS, HDR, panorama
Kompletní specifikace

Zatímco základní model Xiaomi 17 má v Číně baterii s kapacitou 7 000 mAh, do Evropy dorazí s akumulátorem o velikosti 6 330 mAh. Podobný propad pak zaregistrujeme i u modelu Ultra, kterému v porovnání s čínským modelem klesne baterie o 800 mAh, na finálních 6 000 mAh. Oficiální globální premiéra řady Xiaomi 17 by se měla odehrát 28. února 2026.

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

