Xiaomi 17 Ultra na špionážní fotografii: masivní fotomobil budí respekt, premiéra ještě letos?

- Vlajkový model Xiaomi 17 Ultra zapózoval na špionážní fotografii
- Prohlédnout si můžeme sestavu fotoaparátů, bohužel ale ne příliš detailně
- K odhalení pro čínský trh by mělo dojít ještě tento měsíc
Fanoušci vlajkových modelů od výrobce Xiaomi netrpělivě čekají na to, až firma před koncem roku uspořádá čínskou premiéru očekávaného modelu s názvem Xiaomi 17 Ultra. Ten by měl být vrcholem snah Xiaomi konkurovat Applu a Samsungu, respektive Huawei, Vivo a Oppo na domácím trhu. Samotná společnost prozatím nic o chystaném vlajkovém modelu neprozradila, nicméně internetem aktuálně kolují špionážní snímky, na kterých by se s nejvyšší pravděpodobností měl nacházet právě 17 Ultra.
Bude Xiaomi 17 Ultra králem mezi fotomobily?
Konkrétně se jedná o snímek zadní strany, přičemž samotný telefon je ukrytý v ochranném pouzdře. Vzhledem k tomu, že se již dříve spekulovalo o tom, že by Xiaomi 17 Ultra mělo disponovat trojicí fotoaparátů, je možné, že se jedná právě o tento prémiový model. Při detailním pohledu lze vidět, že kromě hlavního fotoaparátu a širokoúhlého zařízení disponuje také teleobjektivem, pravděpodobně periskopické konstrukce. Nechybí ani několik dalších senzorů, o jejichž účelu nic moc nevíme, avšak je možné, že se zde bude nacházet laserové ostření či 3D ToF senzor.
Nedávno uniklé snímky fotovýbavy modelu 17 Ultra odhalily, že telefon bude i nadále používat kruhový modul fotoaparátu. Namísto čtyř fotoaparátů, jaké má model Xiaomi 15 Ultra, se však jeho nástupce spokojí se třemi. Je také možné, že Xiaomi změní design fotoaparátu u modelu 17 Ultra, aby odpovídal designu modelů Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max, které mají nové obdélníkové uspořádání. To ale bohužel z těchto snímků nelze spolehlivě vydedukovat.
O periskopickém teleobjektivu se spekulovalo už dříve. Konkrétně by se melo jednat o speciální teleobjektiv, nikoli o příslušenství k fotoaparátu, které Xiaomi v posledních letech nabízelo pro své smartphony Ultra. Navíc známý leaker Digital Chat Station zdůrazňuje, že řešení od Xiaomi poskytne lepší výsledek, než jaké aktuálně poskytují modely Find X9 Pro nebo X300 Pro.