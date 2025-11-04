Xiaomi 17 Ultra má mít nejlepší teleobjektiv na trhu, chce překonat Oppo i Vivo

- Xiaomi chce překonat čínskou konkurenci v oblasti fotoaparátů
- Konkrétně chce u modelu Xiaomi 17 Ultra nabídnou teleobjektiv s pravým zoomem
- K představení by mělo dojít ještě před koncem roku, nejprve ale pro čínský trh
Fotoaparát je v současné době jednou z nejdůležitějších součástí chytrého telefonu a také jednou z mála, kde se dá ještě nějak smysluplně inovovat. Dříve či později sice narazíme na fyzikální limity, v současné chvíli ale stále ještě mohou velké firmy přicházet na způsoby, jak vyrobit ještě lepší fotoaparáty, než v předchozím roce. Stejnou cestou se vydává také čínské Xiaomi, které se musí potýkat nejen s celosvětovou konkurencí, ale také s domácími tygry v podobě Huawei, Oppo a Vivo. Těm chce vypálit rybník se svým modelem Xiaomi 17 Ultra.
Špičkový teleobjektiv v podání Xiaomi
Alespoň se v tomto duchu vyjádřil známý leaker Digital Chat Station na sociální síti Weibo. Xiaomi se podle něj pokusí využít prémiový model 17 Ultra k tomu, aby překonala Huawei Pura 80 Ultra, Oppo Find X9 Pro a Vivo X300 Pro, alespoň co se týče schopností teleobjektivu. Konkrétně by Xiaomi 17 Ultra mohlo nabídnout „pravý“ optický zoom. Xiaomi se ale k tomuto cíli chce dopracovat jinak, než jak se o to pokoušely nedávné vlajkové modely od japonského výrobce Sony. Čínský profil Digital Chat Station na síti Weibo tvrdí, že Xiaomi pracuje na výrobě nového externího telekonvertoru.
Tento přístup je podobný právě tomu, co u svých vlajkových modelů představilo Oppo a Vivo. Vypadá to, že se bude jednat o speciální teleobjektiv, nikoli o příslušenství k fotoaparátu, které Xiaomi v posledních letech nabízelo pro své smartphony Ultra. Navíc známý leaker zdůrazňuje, že řešení od Xiaomi poskytne lepší výsledek, než jaké aktuálně poskytují modely Find X9 Pro nebo X300 Pro. Mimochodem, Xiaomi představilo ekvivalentní externí objektiv fotoaparátu letos během veletrhu MWC 2025 v Barceloně, kde jsme se na něj podívali hezky zblízka.
Tento objektiv využívá technologii LaserLink a mohl by potenciálně tvořit základ plánů Xiaomi v oblasti fotoaparátů také pro model Xiaomi 17 Ultra, i když možná ne se specializovaným 100 Mpx snímačem a clonou f/1.4 až f/11, ale s trochu něčím jiným. V současné době se předpokládá, že Xiaomi představí model Xiaomi 17 Ultra ještě před koncem roku a jakým způsobem nakonec trumfne konkurenční Oppo a Vivo se teprve ukáže.