Vivo X300 Ultra zamíří na globální trh! Nabídne hned dva 200Mpx fotoaparáty

- Vivo chystá další špičkový fotomobil, který se zřejmě podívá na globální trh
- Po povedeném Vivo X300 Pro zřejmě dorazí ještě lepší Vivo X300 Ultra
- Telefon potěší dvěma 200Mpx fotoaparáty a Snapdragonem 8 Elite Gen 5
Značka Vivo v minulém týdnu představila novou řadu vlajkových smartphonů X300, která svojí výbavou patří k tomu nejlepšímu, co lze aktuálně koupit. Vrcholný model X300 Pro nabízí perfektní zpracování, ohromný výkon, a hlavně famózní fotoaparát, díky kterému telefon aspiruje na titul fotomobilu roku. Stejně jako loni bude tento telefon tvořit vrchol nabídky společnosti Vivo pouze dočasně – čínský výrobce totiž připravuje ještě vybavenější variantu X300 Ultra.
Vivo X300 Ultra: poprvé se dvěma 200Mpx fotoaparáty
Záznam o chystaném smartphonu Vivo X300 Ultra se objevil v databázi GSMA IMEI, překvapivě pod kódovým označením V2562. Zatímco v minulá generace X200 Ultra byla dodávána exkluzivně pouze pro čínský trh, kódové označení v databázi naznačuje příchod modelu X300 Ultra na globální trh.
Jestliže je Vivo X300 Pro fotografický čaroděj, model X300 Ultra má jít ještě o krůček dál. Podle dosavadních informací se má jednat o první smartphone na světě se dvěma 200Mpx fotoaparáty – ten hlavní má být postaven na velkém 1/1,1″ snímači od Sony a optice s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 35 mm, druhý má sloužit jako teleobjektiv s 2,4× optickým přiblížením. Kromě toho by měl být telefon vybaven 50Mpx širokoúhlým fotoaparátem a 50Mpx selfie kamerkou s automatickým ostřením.
Vivo X300 Ultra má pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, zatímco v útrobách jeho sourozenců tiká čipset MediaTek Dimensity 9500. V obou případech se jedná o aktuální špičku, o maximální výkon tak rozhodně nouze nebude. Na telefonu poběží operační systém Android 16 s nejnovější nadstavbou OriginOS 6.
Vivo X300 Ultra pravděpodobně spatří světlo světa už v lednu příštího roku. Nejprve by měl být představen pro čínský trh, ještě v prvním čtvrtletí by ale měl být dostupný globálně, ale zatím je samozřejmě příliš brzy spekulovat nad tím, zda se objeví i v České republice. Hlavními konkurenty tohoto telefonu se stanou smartphony Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra a Samsung Galaxy S26 Ultra.