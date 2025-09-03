Trojitá skládačka od Samsungu údajně dorazí nečekaně brzy. Rozhodně ale nebude pro každého

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 9. 6:30
0
Prototypy ohebných displejů od společnosti Samsung
  • Samsung údajně na konci září uvede na trh trojici nových produktů „budoucnosti“
  • Hlavní novinkou má být nadvakrát ohebný smartphone a náhlavní souprava pro rozšířenou realitu
  • Třetím chystanou novinkou mají být chytré brýle

Samsung v letošním roce představuje novinky jako na běžícím páse. Tento týden se bude konat již třetí letošní akce Galaxy Unpacked, která s největší pravděpodobností přinese nové tablety řady Galaxy Tab S11 a také smartphone Galaxy S25 FE. Tím však přísun korejských novinek v tomto roce zdaleka neskončí – na berlínském veletrhu IFA má Samsung v plánu odhalit novou spotřební elektroniku, a pár týdnů nato údajně odhalí několik nových produktů „z budoucnosti“.

Trojitá skládačka s vysokou cenou

Podle obvykle přesného informátora Ice Universe plánuje Samsung uspořádat v domovské Jižní Koreji 29. září speciální konferenci, na které ukáže světu několik nových produktů. Tentokráte se nemá jednat o konvenční zařízení, ale o zbrusu nový typ hardwaru, jakému se Samsung dosud nevěnoval.

Detaily týkající se ohebného smartphonu Galaxy G Fold od Samsungu

Jednou z chystaných novinek má být nový ohebný smartphone, který se skládá nadvakrát. V zákulisí se o něm hovořilo jako o Galaxy G Fold, nyní se informátoři přiklánějí spíše ke jménu Galaxy Z TriFold. Tak jako tak se má jednat o skládací telefon se dvěma klouby, který bude možné rozložit do širokoúhlého tabletu. Ohebný displej nabídne praktičtější poměr stran pro konzumaci obsahu, než nabízí téměř čtvercový displej klasického Foldu.

Podobnou skládačku před rokem představila značka Huawei, novinka od Samsungu se má ale ohýbat malinko jiným způsobem – v jejím případě se mají obě křídla s ohebným displejem skládat dovnitř. Telefon by měl nabídnout podobnou fotosestavu jako Galaxy Z Fold 7 a prémiové zpracování.

Vzhledem ke složité konstrukci je ale zapotřebí počítat s vysokou cenou, spekuluje se o částce 4 miliony korejských wonů, což je v přepočtu asi 73 tisíc korun s DPH. Už jen kvůli ceně nebude trojitá skládačka od Samsungu prodejním hitem, s čímž korejský výrobce počítá – v první fázi údajně plánuje vyrobit pouze 50 tisíc jednotek, jejichž dostupnost bude nepochybně omezená pouze na vybrané trhy. Do prodeje by se telefon mohl dostat již v listopadu letošního roku.

Headset na rozšířenou realitu a chytré brýle

Druhou chystanou novinkou, kterou Samsung patrně na konci září představí, bude headset pro rozšířenou realitu vyvíjený pod kódovým označením Project Moohan. Toto zařízení poběží na platformě Android XR, která je určená právě pro tento typ zařízení. Náhlavní souprava od Samsungu bude patrně konkurencí pro Apple Vision Pro, oproti nim by však mohla být nabízena za příjemnější cenu, hovoří se o 2 tisících dolarech (asi 51 tisíc korun vč. DPH).

"Project Moohan", první headset pro Android XR od Samsungu
„Project Moohan“, první headset pro Android XR od Samsungu

Poslední novinkou, o které se Ice Universe zmiňuje, jsou chytré brýle podporující rozšířenou realitu. O tomto produktu zatím nic nevíme, je možné, že jej Samsung pouze ukáže s tím, že dostupné bude až někdy až v příštím roce.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

