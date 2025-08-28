Samsung oznámil zářijový Galaxy Unpacked. Co na něm představí?

- Samsung příští týden uspořádá tiskovou konferenci Galaxy Unpacked
- Odhalit by na ní měl dva nové tablety a jeden smartphone
- Dojít by mohlo i na ukázku náhlavní soupravy pro rozšířenou realitu nebo smartphonu, který se ohýbá nadvakrát
Není to tak dávno, co Samsung na události Galaxy Unpacked představil novou generaci ohebných smartphonů, a už internetem kolují pozvánky na další stejnojmennou akci. Příští Galaxy Unpacked se uskuteční ve čtvrtek 4. září, tentokráte nebudou středem pozornosti ohebné smartphony, ale s největší pravděpodobností nové tablety řady Galaxy Tab S11 společně se smartphonem Galaxy S25 FE.
Nová generace vlajkových tabletů Galaxy Tab S11
Samsung minulý týden představil tablet Galaxy S10 Lite, kterým završil celou loňskou řadu. Nyní tak nastal čas představit čerstvou generaci, kterou by podle posledních spekulací měly zpočátku tvořit dva modely – Galaxy Tab S11 a Tab S11 Ultra.
Podle posledních informací má Samsung v plánu několik mezigeneračních vylepšení – rámečky okolo displejů mají být tenčí, drobnější má být i výřez pro přední kameru u modelu Ultra. Samsung také plánuje změnit design fotoaparátů, údajně použije větší kruhové čočky podobné těm ze smartphonů řady Galaxy S25. Hovoří se také o přepracovaném stylusu, který má být ostřejší, přesnější a má obsahovat přepracované tlačítko na ploché straně.
Co se hardwarových parametrů týče, Samsung údajně nasadí do obou modelů čipset MediaTek Dimensity 9400 namísto dříve používaných čipsetů od Qualcommu. Společným jmenovatelem obou tabletů mají být 120Hz AMOLED displeje a sestava fotoaparátů – 13Mpx vzadu, 12Mpx vpředu. Tablety se mezi sebou budou lišit především velikostí displeje, kapacitou RAM a velikostí akumulátoru:
- Galaxy Tab S11 – 11″ displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, 12 GB RAM, 8 400mAh akumulátor s podporou 45W nabíjení
- Galaxy Tab S11 Ultra – 14,6″ displej s rozlišením 2 960 × 1 848 pixelů, 16 GB RAM, 11 600mAh akumulátor s podporou 45W nabíjení
Oba tablety budou nabízeny v několika paměťových variantách, ta nejvyšší má disponovat až 1TB úložištěm.
Galaxy S25 FE: poslední z letošní vlajkové řady
Druhou očekávanou novinkou od Samsungu je smartphone Galaxy S25 FE, tedy poslední zástupce letošní vlajkové generace. Tento telefon má být levnější alternativou k většímu modelu Galaxy S25+, v tuto chvíli se spekuluje o následující výbavě:
- 6,7″ AMOLED displej s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz
- čipset Exynos 2400
- 8 GB RAM, 128 nebo 256GB úložiště
- Tři fotoaparáty s rozlišením 50, 12 a 8 megapixelů (hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv)
- 12Mpx selfie kamera
- 4 900mAh akumulátor s podporou rychlého (až 45 wattů) i bezdrátového (až 15 wattů) nabíjení
- Odolnost IP68
- Android 16 s nadstavbou One UI 8, balíkem Galaxy AI a příslibem 7 let systémových aktualizací
Pokud to Samsung nepřežene s cenou, může se Galaxy S25 FE stát žhavým zbožím – srovnáván bude zejména s novým základním iPhonem, jehož premiéra se odehraje 9. září.
One more thing?
Kromě nových tabletů a telefonu by Samsung mohl na zářijové Galaxy Unpacked vypustit upoutávky na další produkty, o jejichž příhodu se spekuluje v souvislosti s letošním rokem. Jednak je očekáváná náhlavní souprava pro rozšířenou realitu poháněná systémem Android XR, a také se hovoří o smartphonu, který se skládá nadvakrát.
Samsung bude příští týden pořádat i tiskovou konferenci v rámci veletrhu spotřební elektroniky IFA, na ní očekáváme ale spíše odhalení nových produktů pro domácnost.
