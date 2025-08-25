Galaxy Tab S10 Lite: stylus v balení, podpora 5G a špetka umělé inteligence

- Samsung přináší na český trh nový tablet Galaxy Tab S10 Lite
- Je vybaven 10,9″ displejem, který lze ovládat nejen prsty, ale i stylusem
- Cena na českém trhu začíná na 9 999 korunách
Samsung by již brzy měl představit novou řadu vlajkových tabletů Galaxy Tab S11, ovšem ještě předtím, než se tak stane, přichází s posledním modelem stávající generace. Již existující varianty Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE a S10 FE+ nyní doplňuje ještě levnější model Galaxy Tab S10 Lite. Jaké přináší ústupky a kolik bude stát?
Samsung Galaxy Tab S10 Lite: displej, který šetří oči
Samsung Galaxy Tab S10 Lite je tablet pro středně náročné uživatele, kteří nepotřebují ohromný výkon nebo špičkový OLED displej, ale ocení možnost zaznamenávat si ručně poznámky, připojit se k internetu bez hledání Wi-Fi, a občas se na něco doptat umělé inteligence.
Stejně jako Galaxy Tab S10 FE má i představená novinka 10,9″ displej, ovšem v tomto případě se jedná o základní TFT obrazovku bez zvýšené obnovovací frekvence. Rozlišení displeje činí 2 112 × 1 320 pixelů, maximální jas je 600 nitů. Samsung se chlubí certifikací Low Blue Light od organizace SmartThings, která oceňuje schopnost displeje tlumit vyzařování modrého světla, což ulevuje očím uživatelů zejména v nočních hodinách.
Se stylusem v balení
Displej lze ovládat nejen prsty, ale i stylusem. Ten je dokonce přiložený v balení a Samsung má pro něj připraveno mnoho způsobů využití – ruční psaní v aplikaci Poznámky, řešení rovnic v aplikaci Kalkulačka nebo pohodlné obrázkové vyhledávání skrze funkci Circle to Search.
Samsung také do tabletu nainstalovat spoustu aplikací třetích stran, ve kterých lze stylus využívat – Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook a Picart. Ve většině případů se jedná o demo verze, přičemž u vybraných z nich Samsung na nabízí k zakoupení plné verze slevu.
Kromě stylusu lze k tabletu dokoupit i klávesnicový kryt s touchpadem, který obsahuje dedikovanou klávesu Galaxy AI sloužící k rychlému spuštění AI asistenta. Složitější AI úlohy tablet patrně kvůli slabšímu čipsetu neobslouží.
Připlatíte si za podporu 5G?
Galaxy Tab S10 Lite pohání 5nm čipset Exynos 1380, který důvěrně znají majitelé smartphonů Galaxy A54 a A35. Čipset je v tabletu spárován s 6 nebo 8 GB RAM, úložiště pak má kapacitu 128 nebo 256 GB s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Do tabletu lze vložit i SIM kartu, ovšem pouze v případě, že si připlatíte 1 500 korun za variantu s 5G modemem. V opačném případě si musíte vystačit s bezdrátovými standardy Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3.
Energii tabletu dodává akumulátor s kapacitou 8 000 mAh podporující rychlé dobíjení Super-Fast Charging – maximální výkon ale Samsung nezmiňuje. Tablet je dále vybaven dvěma 1,6W reproduktory a dvěma fotoaparáty – ten přední má rozlišení 5 megapixelů, zadní 8 megapixelů. Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou One UI 7.
Cena a dostupnost
Galaxy Tab S10 Lite bude dostupný v šedé, stříbrné a červené barvě za následující ceny:
|Paměť
|Wi-Fi verze
|5G verze
|6/128 GB
|9 999 korun
|11 499 korun
|8/256 GB
|11 799 korun
|13 299 korun
Tablet se na pulty obchodů dostane 4. září.