Android XR: operační systém pro brýle s rozšířenou a virtuální realitou, první headset nabídne Samsung

Google rozšiřuje pole působnosti a s Androidem XR míří do chytrých headsetů pro virtuální, rozšířenou a mixovanou realitu

Android XR je platforma, ze které budou těžit výrobci, vývojáři a zejména koncoví uživatelé

První headset pod označením „Project Moohan“ uvede na trh Samsung v průběhu příštího roku

Svět chytrých technologií se neustále vyvíjí a Google opět dokazuje, že nehodlá být pozadu s inovacemi. Jeho operační systém Android dnes zdaleka nepohání jen telefony, nalezneme jej například v chytrých hodinkách, televizích, a dokonce i autech. Nyní Google představil Android XR, čímž se platforma rozšiřuje pro další spektrum zařízení, a to headsety pro virtuální, rozšířenou a mixovanou realitu.

Android XR staví na silných základech Androidu, operačního systému, který pohání miliardy zařízení po celém světě, a přináší do světa virtuální a rozšířené reality otevřenost a unifikovaný ekosystém. Android XR vznikl ve spolupráci se Samsungem a Qualcommem, čímž se dostáváme k tomu, že nově vzniklý systém není jen nějakou exkluzivitou Googlu. Již dříve koneckonců Google s rozšířenou realitou experimentoval u zařízení jako Google Glass či Daydream VR, ani v jednom případě se však daný produkt nesetkal s velkým komerčním úspěchem.

První Android XR headset uvede na trh Samsung

Nově vzniklá platforma bude k dispozici mnoha výrobcům, kteří na ní budou moci stavět svá zařízení. Z toho budou těžit jak vývojáři, kteří již dnes mají k dispozici první nástroje a mohou tak začít s vývojem aplikací pro Android XR, tak především koncoví uživatelé, kteří si budou moci vybrat z mnoha dostupných zařízení. Headsety zkrátka poběží na jednotném systému a nabídnou služby i aplikace, které již všichni z Androidu důvěrně znají.

První zařízení postavené na Androidu XR uvede již v příštím roce na trh Samsung. Jedná se o headset nesoucí název Project Moohan, který uživatelům nabídne kombinaci pokročilé virtuální i rozšířené reality. Díky špičkovým displejům nabídne kompletní obklopení virtuálním světem a zároveň díky možnosti koukat skrz umožní interakci se světem reálným.

Google v souvislosti s uvedením Androidu XR zmiňuje dostupnost několika zásadních aplikací, jako je YouTube či Google TV pro sledování videí či Google Photos pro prostorové prohlížení fotografií. K dispozici dále budou například Mapy Google (ukázku si můžete prohlédnout ve videu výše), prohlížeč Chrome, překladač nebo další funkcionality jako Circle to Search, což může být ve spojení s virtuální realitou velice zajímavé. Platforma samozřejmě nabídne klasický obchod Google Play, a bude tedy dále záležet primárně na komunitě a vývojářích, aby Android XR obohatili o další aplikace.

Již nyní mají vývojáři k dispozici nástroje jako ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity a OpenXR. To je velmi slibný základ pro odstartování vývoje aplikací či her pro Android XR. Google uvádí, že v brzké době započne s testováním prototypů běžících na Androidu XR na malé skupince reálných uživatelů v reálném světě. Většina nadšenců si však na osahání nové technologie bude muset minimálně do příštího roku počkat.