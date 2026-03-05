TOPlist

Tecno to dokázalo: vyzkoušeli jsme modulární mobil, na který se v Barceloně stály fronty

Jakub Fišer
Jakub Fišer 5. 3. 20:00
Doba modulárních smartphonů typu Motorola Moto Z je už dávno pryč. Ukázalo se, že možnost upravovat, případně vylepšovat svůj telefon doplňkovými moduly se nesetkal s masovým zájmem zákazníků. V paměti mnoha z vás jde možná o sympatickou vzpomínku na trochu nekonvenční pojetí smartphonů, trh ale rozhodl proti této koncepci. Přesto se s ní vrací Tecno – jeden z největších čínských výrobců. A nutno dodat, že na tohle zařízení se na jejich stánku při barcelonském veletrhu MWC stály velké fronty.

Tecno sází na magnet

Tecno, jehož telefony jsou k mání i na českém trhu, přivezlo na veletrh MWC do Barceloně hned několik konceptů, z nichž nejvíce zaujme modulární telefon Atom s technologií tzv. magnetické modulární interkonektivity.

Za tímto skoro až hlavolamem se ukrývá vlastně celkem prostý telefon (podobný jak jinak než iPhonu Air) s extrémně tenkou konstrukcí 4,9 milimetru, který ale i přes toto omezení v designu disponuje vlastně obstojnou 3000mAh baterií. Rozšířit ji pak můžete pomocí magnetických powerbank, které lze díky modulární konstrukci telefonu „štosovat“ na sebe.

Přídavný akumulátor má kapacitu dalších 3 000 mAh a tlustý je 4,5 milimetru. V nejvíc kritický moment tak můžete naskládat na sebe rovnou tři, anebo nechat jednu, ale tu okamžitě vyměnit hned poté, co se vybije. Pro srovnání, iPhone Air má v pase 5,6 milimetru a jeho originální powerbanka má 6,5 milimetru, konkureční řešení od Epica nebo Xiaomi má kolem 6 milimetrů.



Extra baterie, lepší foťák nebo mikrofon

Super-tenká powerbanka je ale pouze jedním z mnoha způsobů, jak využít modulární koncepci. K telefonu si můžete připojit modul s akční kamerou, případně modul s lepším fotoaparátem nebo dokonce teleobjektivem, protože v základní výbavě se nachází pouze jedna kamera, jejíž specifikace Tecno drží pod pokličkou. Nechybí ani modul s mechanickou spouští foťáku, mikrofonem anebo oblíbená peněženka, kterou proslavila technologie MagSafe konkurenčního Applu.

Není však pochyb o tom, že některé tyto moduly musí spoléhat na pokročilé připojení s telefonem samotným, nejspíš pomocí Wi-Fi nebo datové sítě. Atom i jeho sourozenec Moda také podporují 5G na milimetrových vlnách (mmWaves).

Odvážný koncept

V divokém světě volného trhu by se nejspíš okamžitě poté objevily alternativní řešení a vznikaly by různé variace na magnetické moduly od výrobců třetích stran. Tady ale třeba upozornit, že se jedná čistě o koncepci, která minimálně v této formě nepůjde do volného prodeje.

Modulární telefon Tecno
Druhý model – Moda. Nabízí také powerbanku, teleobjektiv, primitivní herní ovladač, mikrofon a reproduktor, anténní booster nebo různé držáky a gripy

Tecno se k oficiálnímu uvedení do prodeje vyjadřovat nechce a o modulárním telefonu s magnetickými zády hovoří jako o prototypu či technologickém demu. Podobných konceptuálních přístrojů spoustu výrobců, a Tecno patří k těm nejznámějším, přiveze na veletrh MWC vícero, ať už experimentují s designem, funkcemi, různě ohebným displejem, anebo právě celkovým pojetím.

