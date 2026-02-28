TOPlist

Nejlepší powerbanku pro iPhone má Xiaomi: je tenká, lehká a budete ji chtít

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 28. 2. 15:35
Nejlepší powerbanku pro iPhone má Xiaomi: je tenká, lehká a budete ji chtít
  • Xiaomi představilo novou powerbanku UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W
  • Jak už její název napovídá, je velmi tenká a navíc je osazena magnety
Powerbanky patří mezi nejrozšířenější příslušenství k telefonům a pro uživatele, kteří tráví spoustu času na cestách a v terénu, jsou takřka nezbytným doplňkem. Xiaomi má ve své nabídce spoustu rozličných modelů různých kapacit a populární značka nyní své portfolio tohoto typu rozšiřuje. Model UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W vypadá velmi dobře a vyniká v několika aspektech.

Powerbanka velikosti platební karty

Nová powerbanka UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W se vyznačuje v první řadě velmi kompaktními rozměry co se tenkosti konstrukce i hmotnosti týče. V pase má jen 6 mm a váží pouhých 98 gramů, takže nejenom, že vašemu telefonu zbytečně nepřidá na tloušťce, ale ani na váze. Je zkrátka navržena na každodenní používání a dokonalou mobilitu.

Její rozměry odpovídají platební kartě, a kromě kompaktních rozměrů, díky kterým se vejde do každé kapsy u kalhot či batohu, zaujme tato novinka i velmi minimalistickým designem a kvalitním zpracováním. Její šasi je vyrobeno z hliníkové slitiny a powerbanka je k dispozici ve třech barvách – stříbrné, černé a výrazné oranžové.

Magnetické uchycení je vítaným pomocníkem

Další předností této novinky je magnetické uchycení, které má spoustu výhod. Zaručuje přesné zarovnání na zádech telefonu a stabilní nabíjení s vyšší efektivitou, bez zbytečných ztrát. Kromě bezdrátového nabíjení, které nabízí výkon až 15 W, lze využít i drátové nabíjení přes USB–C konektor, pomocí kterého se powerbanka také nabíjí.

Powerbanka Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W
Powerbanka Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W

Jak už jste asi odhadli z označení, kapacita této novinky čítá 5 000 mAh, osazená baterie se může pochlubit vysokou hustotou a 16% podílem křemíku a uhlíku. Jedná se tedy o nový typ Si/C akumulátoru a opomenuta nebyla ani bezpečnost. Pokročilé řízení teploty a vícenásobné bezpečnostní ochrany zajišťují stabilní a bezpečný provoz za všech okolností.



Cena a dostupnost

Nová powerbanka Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W je v prodeji od dnešního dne za 1 299 Kč.

Zdroj: tisková zpráva
