Samsung Galaxy Z Fold 6 na prvních fotkách? Tahle designová novinka se vám bude líbit

Je to sotva pár týdnů, co se veřejnosti oficiálně představily nové skládačky od Samsungu, tedy Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5, a už se objevují první spekulace o tom, jak budou vypadat jejich nástupci. S těmi nyní přšel známý čínský leaker Ice Universe, který na sociální síti X zveřejnil krátké šestisekundové video, na kterém je údajně zachycen prototyp Galaxy Z Fold 6 a také render vlajkového modelu Galaxy S24 Ultra.

Co upoutá na první pohled, je přední strana, která má být podle všeho identická se zmíněným modelem Ultra. Dočkat bychom se tedy měli hranatého designu se zaoblenými hranami, poměrně tenkých rámečků okolo displeje a miniaturního průstřelu pro selfie kameru. Dalším velmi příjemným překvapením je podoba zařízení v zavřeném stavu, neboť zde není ani náznak mezery. Nutno podotknout, že v tomto případě je na místě jistá zdrženlivost – prototyp nemusí být nutně plně funkční a na videu jsme neměli možnost pozorovat jeho rozložení.

Tell you a good news,My S24 Ultra rendering has been confirmed by the supply chain. If you are still not impressed with S24 Ultra, you can watch this video, which is one of the prototype designs of Fold6. Its middle frame, flat bottom and radian are exactly the same as the design… pic.twitter.com/knhBs3m7hN

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2023