Galaxy S24 Ultra odhaluje svůj displej: potěší vysokým jasem, zklame tloušťkou rámečků

Víme, jaký dostane Galaxy S24 Ultra displej

Samsung nasadí plochý zobrazovač s rekordně vysokým jasem

Okolní rámečky mají být tlustší než u chystaných vlajek od Applu nebo Xiaomi

Strategie vydávání vlajkových smartphonů značky Samsung se v posledních letech nijak nemění a zřejmě se nebude měnit ani příští rok. Jeho začátkem by měla korejská firma představit tři modely – základní Galaxy S24, větší Galaxy S24+ a nakonec vrcholný Galaxy S24 Ultra s vestavěným stylusem. Tento telefon by měl představovat opět to nejlepší, čeho je Samsung schopný, těšit se můžeme na více výkonu, lepší fotoaparáty a také zbrusu nový displej.

Displej Galaxy S24 Ultra: plochý a jasnější

Podle informátora Ice Universe se Galaxy S24 Ultra dočká nového displeje, kvůli kterému se bude částečně měnit design celého telefonu – Samsung údajně po letech nasadí plochý zobrazovač namísto zaobleného.

Zakřivené displeje Samsung používá u svých prémiových smartphonů už téměř deset let, poprvé jsme jej viděli u Galaxy Note Edge v roce 2014. Přestože se jednalo o indikátor prémiových zařízení, trendy zjevně určuje Apple a jeho iPhony mají obrazovky rovné. Samsung se tak pravděpodobně tomuto trendu podvolí – spekuluje se, že plochý design nasadí napříč celou řadou Galaxy S24.

Samsung má u Galaxy S24 Ultra použít AMOLED zobrazovač typu M13, který má být oproti minulým generacím tenčí a energeticky úspornější. Displej bude mít údajně úhlopříčku 6,78″ a vysoké rozlišení 1400 × 3120 pixelů na poměru stran 19,5:5. Maximální jas má dosahovat hodnoty 2500 nitů, což je o 750 nitů více než v případě Galaxy S23 Ultra, takto vysokým jasem se pyšní například Oppo Find X6 Pro.

iPhone 15 Ultra VS Galaxy S24 Ultra VS Xiaomi 14 pic.twitter.com/T4IDBtlll6 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 26, 2023

Parametrově bude displej Galaxy S24 Ultra patřit na samou špičku, o něco horší to ale prý bude v oblasti rámečků okolo něj. Ice Universe tvrdí, že budou mít tloušťku až 3,42 milimetru, zatímco u připravovaného Xiaomi 14 má mít rámeček pouze 2,1 mm. Lépe na tom má být i iPhone 15 Ultra s 2,55mm rámečkem.

Dva druhy čipsetů a vylepšené fotoaparáty

Displeje pochopitelně nemají být jediným vylepšením řady Galaxy S24. Hovoří se rovněž o dvojici čipsetů Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3/Samsung Exynos 2400 nebo o lepších fotoaparátech – zejména o upgradovaných teleobjektivech u Galaxy S24 Ultra.