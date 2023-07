Exynos zpátky na scéně? Údajně má pohánět Samsung Galaxy S24

Exynos 2400 se má objevit v řadě telefonů Galaxy S24

Má být výkonnější než Snapdragon 8 Gen 2

Na evropský trh se však údajně Galaxy S24 s Exynosem nechystá

Je to několik týdnů, co proletěla technologickým světem informace o tom, že nadcházející smartphone Galaxy S23 FE bude používat v některých částech světa čipset Exynos 2200. Později se dokonce objevily výsledky z benchmarku Geekbench, které to potvrzovaly. Stále častěji se také hovořilo o tom, že vlajkové modely řady Galaxy S24 se opět po roční pauze vrátí k Exynosu. To rovněž potvrdil Ben Wood, analytik společnosti CCS Insight v nedávném rozhovoru.

Comeback Exynosu se nemusí týkat evropského trhu

Letošní řada prémiových telefonů Samsungu je speciální v tom, že využívá výhradně čipsety Snapdragon 8 Gen 2. V minulých letech korejská společnost vlajkové modely rozdělovala a na různých trzích nabízela odlišné čipsety. Exynos přitom byl k dispozici v Evropě a několika dalších regionech, zatímco Snapdragon čipsety se využívaly v USA.

Poslední spekulace hovoří o tom, že v příštím roce se čipsety opět rozdělí, i když z pohledu evropského zákazníka by to nemusela být špatná věc. „Byl bych překvapen, kdyby se Samsung rozhodl vrátit k Exynosu pro důležitý evropský trh, ale mohli bychom se ho dočkat na některých menších trzích, aby společnost zajistila, že vlastní platforma zůstane ve hře. Pravděpodobně je zde také prvek toho, že Samsung chce udržet Qualcomm alespoň trochu na uzdě,“ řekl serveru Pocket-lint Ben Wood, hlavní analytik společnosti CCS Insight.

Konkrétně má jít o Exynos 2400, který má mít až čtyřikrát více grafických výpočetních jednotek než Xclipse 920 z Exynosu 2200. Prvotní benchmarky pak mají ukazovat na to, že v Single Core operacích je srovnatelný se Snapdragonem 8 Gen 2 a v Multi Core je pak prý o 20 procent výkonnější. Samozřejmě je ale dobré poznamenat, že soupeřit bude až s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3, a ne se starší generací. Navíc hlavním problémem Exynosů není ani tak výkon, jako spíše přehřívání a vysoká energetická náročnost.

Konečné rozhodnutí ohledně čipsetu v Galaxy S24 však padne až za několik měsíců. Samsung možná i čeká na to, jak si povede právě Galaxy S23 FE, a podle situace bude reagovat.