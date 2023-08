Samsung Galaxy S24 Ultra dostane lepší teleobjektivy. Máme detaily

Samsung na začátku příštího roku uvede na trh novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S24. S největší pravděpodobností se dočkáme stejné trojice jako v posledních letech, vrchol nabídky by měla opět tvořit varianta přídomkem Ultra s hranatějším tělem, vestavěným stylusem a širokou sestavou fotoaparátů. Na internetu se nyní objevily zajímavé informace o jednom z nich.

Ještě nedávno se spekulovalo, že Samsung vymění dva teleobjektivy za jeden s pohyblivým ohniskem, z tohoto plánu ale nakonec sešlo. Poté se objevily zprávy o zvětšení míry přiblížení základního teleobjektivu ze 3× na 5×, ale ani to se zjevně nestane. Informátor Ice Universe nakonec zklamaně vyhodnotil, že Korejci nasadí prakticky stejné fotoaparáty jako letos, lehký upgrade očekával pouze u 10× periskopické kamerky. Nakonec prý ale Samsung vylepší i základní teleobjektiv.

That's why it was initially rumored that S24 Ultra adopted a 5x sensor. Samsung will emphasize the 5x image quality of the sensor at thanks to the 3x 50MP zoom.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 14, 2023