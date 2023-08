10 jader? Exynos 2400 může Snapdragon 8 Gen 3 zadupat do země

Samsung příští rok vrátí do hry čipsety Exynos

Chystaný Exynos 2400 může slušně potrápit Snapdragon 8 Gen 3

Korejci prý použijí 10jádrový procesor a 12jádrovou grafiku

Samsung v minulých letech nabízel své vlajkové smartphony se dvěma různými čipsety – v části světa do nich nasazoval mobilní procesory od Qualcommu, pro zbytek (včetně Evropy) měl připraveny vlastní procesory Exynos. U letošní modelové řady Samsung čipsety Exynos vynechal, ovšem příští rok by je chtěl vrátit do hry, a to s velkou parádou.

Bude Exynos 2400 výkonnější než Snapdragon 8 Gen 3?

Čipsety Samsung Exynos způsobovaly kontroverze, zejména v posledních ročnících. U starších smartphonů řady Galaxy S poskytovaly srovnatelný výkon jako Snapdragony, ovšem v posledních letech jejich konkurenceschopnost upadala – zejména kvůli horší efektivitě a nadměrnému přehřívání. V Evropě dokonce vznikaly petice za globální nasazení Snapdragonů, což Samsung u letošní modelové řady Galaxy S23 skutečně splnil.

Nevíme, zda Korejci vyslyšeli přání uživatelů, nebo kriticky uznali, že jejich čipsety mají své mouchy, ale řadu Galaxy S23 pohání po celém světě Snapdragon 8 Gen 2. To ovšem neznamená, že je projekt Exynos definitivně pohřben – Samsung evidentně pouze potřeboval trochu více času k nadechnutí. Podle posledních zvěstí bude příští modelová řada Galaxy S24 opět čipově „rozpůlená“, přičemž část produkce bude pohánět připravovaný Snapdragon 8 Gen 3, a zbytek Exynos 2400. Tentokráte by ale mohl být souboj čipsetů mnohem zajímavější.

Podle posledních informací z Číny by měl Exynos 2400 nabídnout velmi vysoký výkon, který zajistí jak silný procesor, tak i výkonná grafická jednotka. V prvním případě prý Samsung postaví procesorovou jednotku rovnou z 10 jader, a to v následující konfiguraci:

1 × Cortex-X4 s taktem 3,1 GHz

2 × Cortex-A720 s taktem 2,9 GHz

3 × Cortex-A720 s taktem 2,6 GHz

4 × Cortex-A520 s taktem 1,8 GHz

Všechna jádra využívají architekturu ARMv9 a jsou plně 64bitová. Na pozici grafického čipu má Samsung nasadit Xclipse 940 GPU, který má nabídnout dvojnásobný výkon oproti čipu AMD RDNA 2 v posledním Exynosu 2200 – počet grafických jader má narůst z 6 na 12. Chybět nemá ani podpora moderních pamětí typu LPDDR5X a UFS 4.0, k dispozici bude i nový obrazový procesor s podporou 320Mpx snímačů a záznamu 8K videa při 60 fps. Samsung do čipsetu osadí i zbrusu nový 5G modem Exynos 5300.

Ze spekulovaných parametrů by mohl být Exynos 2400 skutečně výkonná bestie, ovšem otázkou je, zda se Korejcům podaří vyřešit současné problémy s vysokou energetickou náročností a přehříváním. Je možné, že u 4nm procesu, kterým má být Exynos 2400 vyráběn, bude mít Samsung tyto aspekty lépe pohlídané.

