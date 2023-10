Recenze Sony Xperia 5 V: menší, ale šikovná

Jde o kompaktnější alternativu vlajkového modelu japonského výrobce

Potěší slušnou hardwarovou výbavou, skvělým displejem nebo 3,5mm audio jackem

V high-end spektru však nabízí jen dva zadní fotoaparáty, teleobjektiv letos chybí

Cena oproti loňsku klesla o dva tisíce na 24 990 Kč vč. DPH

Společnost Sony svůj boj na poli smartphonů stále nevzdává. Na začátku září představila svou žhavou novinku pro předvánoční trh. Řeč je o modelu Xperia 5 V, který, jak již název napovídá, navazuje na loňskou Xperii 5 IV. Novinka opět zaujme netradičními proporcemi, za které může nezvykle protáhlý displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Rozdílů mezi modelem Xperia 5 oproti Xperia 1 nebylo nikdy příliš. V podstatě jedinými odlišnostmi oproti Xperia 1 V jsou menší displej s nižším rozlišením, menší operační paměť a absence teleobjektivu. Už jen tohle napoví o novince mnohé.

Sony Xperia 5 V se na českém trhu prodává za cenu 24 990 Kč ve třech barevných variantách – v námi testované modré, dále v tradiční černé a stříbrné. Dokáže si novinka obhájit vyšší cenu a obstojí 48Mpx hlavní fotoaparát proti konkurenčním smartphonům, a zvládne nahradit chybějící teleobjektiv?

Obsah balení: dostanete pouze telefon

Smartphone je zabalen do příjemně tenké a zaoblené krabičky z recyklovaného papíru. Už na první pohled musí být všem zřejmé, že toho mnoho neukrývá. Kromě velké hromady různých příruček dostanete pouze telefon. Ano, Sony udělalo to, čeho se zatím ostatní firmy bály, a to dokonce i samotný Apple, nepřibalilo nabíječku ani kabel. Musím říct, že to u telefonu za tolik peněz nepůsobí příliš dobře, a ekologii teď nechme stranou.

Konstrukce a design: klasická japonská nudle

Xperia 5 V své geny rozhodně nezapře a na první pohled byste jistě tipli, že se jedná o Sony. Nicméně několik mezigeneračních změn se odehrálo. Novinka svým vzhledem navazuje na Xperii 1 V, od které se liší menšími rozměry a pouze dvěma fotoaparáty na zadní skleněné (Gorilla Glass Victus 2) straně. Výrobce zůstává věrný minimalistickým křivkám, přesto musím říct, že zadní část není zas tolik nudná a minimálně vzhled fotoaparátů se povedl.

Tělo je opět nezvykle vysoké, za což může protáhlý zobrazovač. Celkové rozměry jsou 154 × 68 × 8,6 milimetrů, hmotnost je stále příjemných 182 gramů. Telefon se tedy zmenšil o 2 milimetry, ale rozšířil o jeden. Tloušťka mezigeneračně povyskočila o 0,4 mm, přesto se stále jedná o relativně tenké zařízení. Alespoň fotoaparáty díky tomu tolik nevystupují, i když nepříjemné houpání při položení na stůl se zde stejně projevuje. Novinka rovněž váží o 10 gramů víc, ale opět nejde o nic dramatického.

Ergonomie ale není zcela ideální, protože na horní čtvrtinu displeje zkrátka pohodlně palcem nedosáhnete. Chvíli jsem si musel zvykat i na poněkud jiný pocit z nošení telefonu v kapse, zejména při ohýbání mi děla výška telefonu potíže. Displej zabírá přední stranu z 83 % a rámečky na bocích jsou příjemně tenké. Nicméně tlustší spodní bradičky a ještě o něco širší čelo telefon dost výrazně protahují.

Nad displejem se ukrývá čelní selfie kamerka, sluchátkový reproduktor a nezbytné senzory. Hlavní reproduktor se opět nachází v bradičce a společně se sluchátkem se starají o kvalitní stereo přednes. Ve spojení s funkcí Dolby Atmos je výsledkem velmi kvalitní zvuková reprodukce, i když jiné smartphony, jako na příklad Samsungu Galaxy S23 a iPhone 15, hrají ještě o něco lépe. Opět zde nechybí doplnění zvukového přednesu o dynamické vibrace. Po zapnutí této funkce začne telefon vibrovat v rytmu aktuálně přehrávané hudby.

Perfektní dílenské zpracování a voděodolnost

Na hliníkových bocích se vespodu nachází zdířka USB-C, mikrofon a šuplíček pro dvě nanoSIM nebo jednu nanoSIM a microSD kartu. Slot lze vyjmout pouhým prstem, a i přesto byla zachována zvýšená odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68. Ta zaručuje, že smartphone přežije bez újmy pobyt pod vodou v hloubce 1,5 metru po dobu nejméně 30 minut. Na horní straně najdete dnes již téměř raritní 3,5mm audio výstup.

Na pravém boku tradičně najdeme dvoupolohovou spoušť fotoaparátu, vypínací tlačítko, v němž je umístěná čtečka otisků prstů, a dvoutlačítko pro regulaci hlasitosti. Čtečka je poměrně úzká a musel jsem si na ní chvíli zvykat. Popravdě mi více vyhovuje čtečka otisků v displeji, která je pro mě většinou lépe dostupná a nahmatatelná. Nicméně tato je poměrně rychlá a přesná, na což už jsme ale u Sony zvyklí.

Kvalitní 120Hz displej

Displej opět představuje jedno z lákadel nové Xperie. OLED panel s úhlopříčkou 6,1 palce se prakticky nezměnil a zůstává zárukou výborné podívané. Těšit se můžete na skvělé barevné podání, pozorovací úhly i čitelnost. Rozlišení displeje činí Full HD+ (1 080 × 2 520 pixelů), čímž dostáváte dostatečnou jemnost 449 ppi. Poměr stran 21:9 je netradiční, ale pro Sony poslední roky typickým. Protáhlý panel se hodí hlavně při sledování filmů natáčených s poměrem stran 21:9.

Sony hodně vychází ze svých televizorů, takže ani zde nechybí podpora HDR10 s televizní normou BT.2020 (díky 10bitovému panelu) nebo režim Creator využívající technologii CineAlta, který se stará o věrnou reprodukci obrazu, jak jej zamýšleli sami autoři. Displej se může pochlubit také 120Hz obnovovací frekvencí, avšak ta zvyšuje spotřebu energie. Je tedy škoda, že tu není adaptivní nebo nižší 90Hz frekvence. Frekvence dotyku činí 240 Hz.

Protáhlý displej není vhodný jen na filmy, ale využijete jej i pro pohodlné prohlížení webových stránek. Nicméně například softwarová klávesnice zabere méně místa než u jiných telefonů. Z hlediska ergonomie a ovládání je vysoký displej spíše na škodu, ale Sony nabízí režim pro ovládání jednou rukou, kdy se celé prostředí zmenší, aby jej bylo možné jednoduše ovládat. Příkladný je také multitasking, kdy můžete mít pohodlně spuštěné dvě aplikace nad sebou, respektive vedle sebe.

Hardwarová výbava na patřičné úrovni

I když má Sony ve svém portfoliu ještě dražší a vybavenější model Xperia 1 V, není Xperia 5 V po hardwarové stránce nijak ochuzena. Hnacím ústrojím se stal aktuálně jeden z nejvýkonnějších mobilních čipsetů Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) s 8 procesorovými jádry (1× 3,2GHz Cortex-X3, 2× 2,8GHz Cortex-A715, 2× 2,8GHz Cortex-A710 a 3× 2GHz Cortex-A510) a grafickým čipem Adreno 740. Mimochodem zahřívání jsem u tohoto smartphonu nepociťoval, a to ani při velké zátěži.

Hardwarové parametry Sony Xperia 5 V Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 154 × 68 × 8,6 mm, hmotnost: 182 g, zvýšená odolnost: IP68 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2 GHz Cortex-A510,Adreno 740,8 GB,128 GB,154 × 68 × 8,6 mm,182 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2520 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.35", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 124˚, 16mm, 1/2.5", Dual Pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.0, 24mm, 1/2.9", 1.25µm, HDR, 4K video, EIS Cena: 24 990 Kč Kompletní specifikace

Procesoru sekunduje 8 GB operační paměti (s možností virtuálního rozšíření na 16 GB) a 128GB úložiště typu UFS 3.1. TO lze ještě hardwarově rozšířit microSDXC kartou, čímž se ale připravíte o možnost vložit druhou nanoSIM. Naštěstí nechybí eSIM. Smartphone se nezalekne žádné mobilní aplikace ani náročné hry, vše běhá jako po másle. V AnTuTu benchmarku (verze 10) jsem s ní dosáhl na téměř 1 118 000 bodů. Ve výbavě dále nechybí podpora 5G sítí, všech lokálních LTE standardů, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 (s podporou kodeku aptX HD a aptx Adaptive), GPS a NFC.

Dvoudenní výdrž baterie

Sony Xperia 5 V disponuje akumulátorem se stejnou kapacitou jako má „jednička“ a minulá generace. S 5000mAh baterií se při běžném používání dostanete na dvoudenní výdrž. Pokud tedy nebudete využívat 120Hz frekvenci displeje, vypnete si ambientní notifikace a přepnete prostředí do tmavého režimu.

Když jsem telefon zatěžoval více, měl jsem na konci dne ještě zhruba 30 % baterie. Za skvělou výdrž může perfektně zvládnutá správa energie. Například přes noc dochází jen k minimálnímu úbytku procent.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 30 minut 56 minut 93 minut

Opět nechybí 30W rychlé nabíjení s podporou technologie Power Delivery 3.0. Byť by nabíjení mohlo být rychlejší, za 30 minut dobijete smartphone na 50 %. Potěší i bezdrátové nabíjení a také reverzní pro dobíjení ostatních zařízení (4,5 W).

Android 13 bez zbytečností

Xperia 5 V se spoléhá na systém Android 13, který je zde téměř v čisté verzi. Nachází se zde jen několik funkcí a aplikací navíc od výrobce. Jednou z přidaných vychytávek je například již zmiňovaný režim ovládání jednou rukou, kdy stačí dvakrát po sobě stisknout domovské tlačítko. Celé prostředí se následně zmenší tak, že na veškeré prvky snadno dosáhnete.

Nechybí ani boční panel se zástupci aplikací pro rychlé spouštění nebo pro otevíraní v oknech. Předinstalovaných aplikací je jen několik a většinou se jedná o systémové nástroje nebo programy z produkce Googlu. Je zde ale i několik „bonusových“ aplikací. Některé jdou odinstalovat, jiné bohužel pouze deaktivovat. Proti dřívějším létům jich je ale jen opravdové minimum. Celková optimalizace systému je na špičkové úrovni. A nechybí ani speciální herní režim, režim Stamina pro úsporu energie apod.

Fotí hezky, ale na nejlepší nestačí

Sony vsadilo na stejný fotoaparát jako u vlajkové lodi Xperia 1 V. Jedná se o 48Mpx hlavní snímač s velikostí čipu 1/1,35″ a objektivem o světelnosti f/1.9 a optickou stabilizací. Druhá kamerka je širokoúhlá s rozlišením 12Mpx. Také nabízí ostření Dual Pixel PDAF a objektiv má clonu f/2.2 a šířku záběru 120°. Oproti loňskému modelu Xperia 5 IV zde chybí teleobjektiv.

Doplním, že se jedná o optiky Zeiss s jejich technologiemi a nechybí ani funkce ostření na oko a jiné. Selfie kamerka dostala také 12Mpx rozlišení (f/2.0). Nicméně „selfíčka“ jsou v jejím podání svou kvalitou pouze průměrná.

Sony se svými smartphony již delší dobu snaží přiblížit fotoaparátům řady Alpha, aspoň co do funkcí. Pro tyto účely se zde nachází aplikace Photo Pro, která nabízí mnohem více nastavení a využití než klasické aplikace na fotografování.

Fotit můžete na režim Basic, který je nejvíce podobný běžným foto aplikacím. Dále nechybí automatický mód, který už přeci jen nabízí více možností nastavení a přes něj se fotí přes manuální spoušť, stejně jako u dalších profesionálních režimů.

Za dobrých světelných podmínek podává skvělé výsledky

Použití vysokého rozlišení není vůbec na škodu. Fotografie mají málo šumu a jsou detailní. Byť okraje snímků jsou trochu neostré. Chválím za rychlé ostření, i když ostření na blízké předměty je občas problémové a určitě se vyžaduje ostření minimálně z 10 cm.

Fotky mají hezké barvy a u všech fotek je vidět důraz na zachycení co nejreálnější podoby dané scény. Proto jsou mírným zklamáním scény s protisvětlem, velkým dynamickým rozsahem a se zataženou oblohou, kde je prostor ke zlepšení, protože tyto snímky bývají mnohdy hodně tmavé.

Portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt, umí pořídit pěkné snímky, ale konkurence umí zachytit objekty lépe a pozadí rozmazat s větším citem. Výhodou je, že je možné jej použít i na focení jiných objektů než jen lidí.

Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení

Mezi oběma fotoaparáty je vidět poměrně dobrá barevná konzistence, i když hlavní snímač podává o něco detailnější, dynamičtější a živější snímky.

I když schází klasický teleobjektiv, nechybí rychlý přepínač na dvojnásobné přiblížení, které je, díky vysokému rozlišení hlavního snímače, poměrně zdařilé. Nakonec musím říct, že bych se bez teleobjektivu možná obešel, i když optiku nahradit nelze.

Focení v noci nijak neuchvátilo

Za šera jsou snímky ještě obstojné, ale za tmy je to horší. Občas se dostaví špatné ostření a snímky mají vyšší šum a horší prosvětlenost. Byť se v Basic režimu nachází automatická funkce s detekcí tmy, nejsou snímky o tolik lepší.

Za konkurencí v tomhle ohledu Sony zaostává, i když fotoaparáty fotí za světla poměrně dobře.

Video v HDR i ve 4K při 120 fps

Záznam videa probíhá v maximálním rozlišení 4K při frekvenci 120 snímků za sekundu (až 150 mb/s). Lepší kvality ale dosáhnete při nižší frekvenci. Například za horšího osvětlení je lepší natáčet na 30 fps, protože scéna není tolik tmavá. Videa je také možné zaznamenávat s podporou HDR.

Video je většinou plynulé a má velmi dobré barvy. Bohužel stabilizace není na tak vysoké úrovni jako u konkurenčních top smartphonů. Také HDR by mohlo být trochu lepší – občas je obloha malinko přepálená a některá místa naopak tmavá.

Dalším nedostatkem je nemožnost přepínat na širokoúhlý objektiv během záznamu. Pro přepnutí je nutné nejprve ukončit nahrávání.

Závěrečné hodnocení

Sony Xperia 5 V je dle mého názoru zdařilým smartphonem, který však dokáže zaujmout jen hrstku spotřebitelů. Chválím výborné zpracování, voděodolnost a špičkovou hardwarovou výbavu. Design je věc vkusu a jsem rád, že se Sony nebojí odlišit. Ergonomie telefonu mi ale nepřijde úplně optimální, ať už jde o výšku zařízení nebo o umístění ovládacích prvků. 120Hz OLED displej jako takový je perfektní a nemám k němu žádné výhrady.

Výdrž baterie může být při běžném používání až dvoudenní, nechybí bezdrátové nabíjení a 30W výkon toho drátového dostačuje. Pochválit musím rychlost operačního systému, který je doplněn jen o několik málo funkcí a aplikací. Bohužel výrobce uvádí jen dvouletou podporu – konkurence je v tomhle ohledu dál. Schopnosti hlavního fotoaparátu jsou velice dobré, i když za tmy by to mohlo být lepší. Širokoúhlý snímač nabízí běžné kvality. Škoda chybějícího teleobjektivu. Extrémně chudý obsah balení též zrovna nepotěší.

U smartphonu za 24 990 Kč mi toho popravdě tolik nechybělo. Je tedy na vás, pokud vás láká něco jiného – japonský styl s protáhlým displejem, čtečkou otisků prstů na boku, 3,5mm audio jackem, slotem na microSD karty a hardwarovou spouští fotoaparátu.

Sony Xperia 5 V 8.8 Design a zpracování 8.4/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 8.0/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady kvalitní zpracování, nízká hmotnost a voděodolnost

vysoký výkon a výborná HW výbava

perfektní displej, ambientní zobrazení

hlasité a kvalitní stereo reproduktory

rychlý operační systém a přidané funkce

dobrá výdrž baterie

kvalita fotografií i záznamu videa

3,5mm jack pro sluchátka, slot na microSD karty Zápory vyšší cena

v balení pouze smartphone

pro někoho výška telefonu

absence teleobjektivu

