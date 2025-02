První rendery Galaxy Z Flip 7 kolují internetem. Dočkat se máme většího displeje a příznivé ceny

Internetem kolují první rendery chystané skládačky Samsung Galaxy Z Flip 7

Oproti současné generaci mírně povyroste, zásadní změny ale patrně nepřinese

Cena by měla odpovídat současnému modelu Galaxy Z Flip 6

Skládačky od Samsungu patří mezi nejoblíbenější na světě a není se co divit – kombinace spolehlivého softwaru a propracovaného hardwaru je vždy v nové kategorii zařízení důležitá a jihokorejský gigant umí oboje příkladně zkombinovat. Vzhledem k tomu, že letošní neohebné vlajkové modely z řady Galaxy S25 již byly představeny, pozornost technologického světa se pomalu upíná na nástupce ohebných smartphonů, které Samsung tradičně představuje v létě. A protože se v tomto odvětví prakticky nic neutají, není velkým překvapením, že se informace o Samsungu Galaxy Z Flip 7 už pomalu šíří internetem.

Galaxy Z Flip 7 zásadní změny nepřinese

Zatímco před nějakou dobou jsme se mohli podívat na první rendery většího Galaxy Z Fold 7, nyní se světu ukazuje možná podoba menšího véčka Galaxy Z Flip 7. Server Android Headlines přišel s exkluzivními rendery a také pohledem na možné specifikace. Asi není žádným překvapením, že základní koncept telefonu zůstal zachován a změny jsou spíše evolučního rázu. Ostatně proč měnit něco, co podle všeho funguje.

Galaxy Flip 7 má být podle všeho o něco málo větší, než současná generace – rozměry novinky by měly být 166,6 × 75,2 × 6,9 milimetrů (Galaxy Z Flip 6 má 165,1 × 71,9 × 6,9 milimetrů). Narůst by měl také vnější a vnitřní displej, konkrétně se v případě vnitřního hovoří o nárůst o 0,1″ na celkových 6,8″ a v případě vnějšího o 0,2″ na celkový rozměr 3,6″.

Zachovány by měly být i dva fotoaparáty vedle vnějšího panelu, přičemž hlavní by měl mít rozlišení 50 Mpx a druhý širokoúhlý se spokojí s 12 Mpx. Samotným rozlišením se ale nenechte zmást, Samsung má patrně nějaká vylepšení v oblasti fotoaparátů jistě přichystaná. Co se týče interní výbavy, moc toho nevíme, nicméně se prozatím spekuluje o 12 GB RAM a 256/512 GB interní paměti.

Důležitou informací je také cena. Ta by podle všeho měla zůstat zachována – 1099 dolarů, přičemž v Česku šla základní varianta Galaxy Z Flip 6 do prodeje za 28 990 korun. Kdy se dočkáme oficiálního představení a zahájení prodeje prozatím netušíme, nicméně prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se Samsung odchýlil od svého tradičního letního termínu.