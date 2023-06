První informace o Samsungu Galaxy S24: dočkáme se nového designu?

Řada Galaxy S patří mezi nejpopulárnější smartphony na světě

Do příští generace je ještě daleko, přesto se objevují první spekulace

Žádných radikálních změn se nejspíše nedočkáme

Jen málokterá vlajková loď je celosvětově více očekávaná, než příští Samsung Galaxy S24. Špičkově vybavené smartphony z řady Galaxy S od jihokorejské společnosti se dlouhodobě řadí mezi prodejní bestsellery a plní stránky předních technologických webů, přičemž nástupce aktuálního modelu Galaxy S23 jistě nebude výjimkou. Ačkoli je do představení nástupce ještě poměrně daleko, neuškodí si zrekapitulovat, co všechno o něm víme.

Design se nejspíše radikálně nezmění

Po stránce designu zatím na veřejnost neprosákly téměř žádné informace, přesto se dá předpokládat, že nás nečeká radikální transformace, ale spíše drobné úpravy. Ostatně současný designový styl je propsán prakticky ve všech modelech, od těch nejvyšších, po ty nejnižší, tudíž je nepravděpodobné, že by se Samsung rozhodl současný styl kompletně zahodit. Nad čím ale visí otázka je prostředního modelu z trojice vlajkových lodí s označením Plus. Je možné, že Samsung poruší svou tradici, kterou stanovil od modelů Galaxy S10 a variantu Plus příště vynechá.

V případě specifikací půjde znovu o to nejlepší, co je či bude aktuálně na trhu k dispozici. Pravděpodobně se tak dočkáme doposud neoznámeného čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který by se měl objevit ve verzích určených pro americký a evropský trh, ve hře je ale také zcela nový Exynos. Pokud jde o RAM, dočkat bychom se měli různých konfigurací od 8 do 12 GB. Vylepšení by se měla dočkat také baterie, avšak jak to půjde poznat v praxi je prozatím otázkou. Ani v případě softwaru neočekáváme žádnou divočinu, jistě se dočkáme Androidu 14 s nadstavbou One UI 6 nebo dokonce One UI 6.1. Tato kombinace verze operačního systému a nadstavby by se mohla poprvé prezentovat už příští měsíc ve spekulovaných ohebných smartphonech.

Velkou otázkou, která zajímá většinu potenciálních zákazníků, jsou fotoaparáty. V případě modelu Ultra jsme se dočkali 200Mpx senzoru a není vyloučeno, že Samsung v příští iteraci zajde ještě dále, třeba nasazením 1″ fotočipu. Vzhledem k tomu, že korejský gigant spoléhá na fotočipy vlastní výroby, také tentokrát bychom se měli dočkat senzorů ISOCELL. Ostatně nedávno Samsung podal žádost o vytvoření ochranné známky na termíny ISOCELL Zoom and ISOCELL Zoom Pro v Jižní Koreji a Velké Británii, tudíž je pravděpodobné, že se v příští generaci dočkáme opuštění senzorů Sony IMX.

Dojde ke zvýšení ceny?

Co se týče data představení veřejnosti a případné ceny, je nepravděpodobné, že by se Samsung výrazně vychýlil ze současné trajektorie. Nové řady Galaxy S24 se tedy nejspíše dočkáme okolo února příštího roku za podobnou cenu, jakou jihokorejská společnost nastavila u současné generace, která začínala na 23 490 korunách u základního modelu v nejnižší konfiguraci a končila na 40 tisících za nejvybavenější variantu Ultra.