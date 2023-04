Galaxy S24 Ultra s větší baterií? Technologii si chce Samsung vypůjčit od elektromobilů

Samsung chce u smartphonů používat nový typ akumulátorů

Kapacita baterií by mohla narůst až o 10 procent

Kapacita akumulátorů se u vlajkových modelů v posledních letech zadrhla na hodnotě 5 000 mAh, avšak v příštích letech bychom se mohli dočkat postupného navyšování. Honor například na veletrhu MWC ukázal nový typ křemíkovo-uhlíkového akumulátoru s vyšší energetickou hustotou, a novinky v této oblasti chystá i Samsung.

Korejská firma podle webu TheElec spolupracuje se dvěma čínskými společnostmi na vývoji novém mobilním akumulátoru. Chce u něj využít technologii skládaných baterií, kterou již dnes využívá jeho divize SDI (Samsung Display Interface) u akumulátorů 5. generace pro elektromobily. Chemické složení je stejné jako u běžných Li-Ion baterií, odlišné je vrstvení vnitřních součástí, které má zabezpečit menší vnitřní odpor, delší životnost a o 5 až 10 procent vyšší hustotu energie.

Samsung by měl skládané baterie využívat nejen ve smartphonech, ale i v tabletech, noteboocích a dalších přenosných zařízeních. O spolupráci ve vývoji měly původně zájem dvě jihokorejské firmy, Samsung dal ale přednost čínským společnostem. Ty již v domovině Samsungu zařizují nové kanceláře, výroba akumulátorů by měla probíhat v jihokorejském městě Cheonan.

Pokud vše půjde podle plánu, mohl by se nový typ baterií objevit už u příštích vlajkových modelů řady Galaxy S24. Navýšení energetické hustoty o 10 procent by znamenalo, že při zachování stejných rozměrů by mohl mít akumulátor pro Galaxy S24 Ultra kapacitu 5 500 mAh.