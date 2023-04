Exynos se vrátí, potvrdil Samsung. Možná už s řadou Galaxy S24

Čipsety Exynos rozhodně nekončí

V budoucnu je zřejmě uvidíme zpět ve vlajkových modelech

Spekulace hovoří, že prozatím jen v základním modelu Galaxy S24

V poslední době se objevují spekulace o tom, že se čipsety Exynos vrátí do vlajkových modelů Samsung. Dokonce už v následující řadě Galaxy S24, kde by měl tepat připravovaný Exynos 2400. Část spekulací potvrdil i vice prezident Samsungu Hyeokman Kwon, který na konferenčním hovoru k výsledkům z prvního čtvrtletí prozradil investorům, že se Exynos vrátí.

Kwon přímo nezmínil řadu Galaxy S24, ale zdá se to být stále pravděpodobnější. Ostatně i z toho důvodu, že vývoj Exynosu 2400 je v plném proudu. Podle dřívějších úniků víme, že jde o čipset určený vlajkovým modelům.

To může být hlavně pro zákazníky v Evropě poměrně špatná zpráva. Čipsety Exynos již dlouhé roky nestačí na konkurenci. Nedokážou se vyrovnat výkonem, více se zahřívají a nabídnou horší spotřebu. Na druhou stranu nedávné spekulace hovořily o tom, že Exynos varianta by měla být dostupná pouze v základní variantě, zatímco Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra by měly být vybaveny Snapdragonem 8 Gen 3. To aspoň zákazníkům může dát určitou možnost výběru, pokud bude nový Exynos zklamáním.

Exynosy nejsou žádný zázrak ani ve střední třídě, avšak u řady Galaxy S byly nedostatky viditelnější. Na několika trzích v čele s USA jsou dlouhodobě nabízené jen s čipsety Qualcomm Snapdragon. A přímé srovnání téměř vždy dopadlo velmi špatně pro Exynos varianty. V tomhle ohledu je alespoň letošní rok poměrně unikátní, protože ve všech telefonech řady Galaxy S23 nalezneme čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.