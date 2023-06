Galaxy S24+ to údajně měl nahnuté. Nové informace naznačují, jak to příští rok bude

Samsung u řady Galaxy S24 údajně používá kódové označení Muse

Nejvybavenější Galaxy S24 Ultra se označuje jako Muse3

Příští rok nás opět čeká trio vlajkových modelů (Muse1), Galaxy S24+ (Muse2) a již zmíněný S23 Ultra

Nové prémiové telefony od korejské společnosti mají datum vydání stále poměrně daleko, ale již v tuhle dobu se začínají objevovat první spekulace. Servery SamMobile a GalaxyClub nyní uvedly, že interní kódové označení řady Galaxy S24 je Muse (do češtiny přeloženo jako Múza). Není příliš velkým překvapením, že se tato informace objevuje mnoho měsíců před vydáním, ostatně u minulé generace uniklo označení Diamond pro Galaxy S23 také poměrně brzy.

Příští rok opět dorazí tři modely

Normálně není tato informace příliš zajímavá. Avšak před nedávném začaly v Jižní Koreji kolovat zprávy o tom, že Samsung zruší Galaxy S24+. Někteří novináři to již dříve zpochybnili a nyní máme další důkaz k tomu, že se nic rušit nemá. Důvodem je to, že kódové označení nejvybavenějšího modelu Galaxy S24 Ultra je Muse3. To naznačuje, že existují také modely Muse1 a Muse2, respektive Galaxy S24 a S24+.

Samozřejmě úplně potvrdit se to prozatím nedá. Může jít také o situaci, kdy zpočátku Samsung připravoval klasicky tři modely a až po nějaké době se rozhodl pro zrušení plusové verze. V tom případě už by mohlo být ponechané označení Muse3 u Ultra modelu.

Obecně Plus varianty nejsou v posledních letech příliš oblíbené. Lidé buď volí základní variantu kvůli malé velikosti a nejvýhodnější ceně a pokud si chtějí připlatit za něco většího, sáhnou už spíše po Ultra modelu. Podobné „problémy“ má i hlavní konkurent. O nepopularitě Apple iPhone 14 Plus se informovalo mnohokrát a zůstává rovněž otázkou, jestli se na podzim představí nástupce v podobě iPhonu 15 Plus. Na novou řadu Galaxy S24 si budeme muset počkat ještě o něco déle. V předchozích letech byla odhalena vždy během ledna až února a pokud se něco nezmění, bude tomu tak i v roce 2024.