Recenze sluchátek Nothing Ear (a): designovka nabitá funkcemi za skvělou cenu

Nová sluchátka Nothing Ear (a) lákají na 40hodinovou výdrž, ANC či napojení na ChatGPT

V prodeji jsou tři barevné varianty, cena je 2 599 korun

Kromě modelu Ear (a) jde na trh také dražší model Ear s cenou 3 799 Kč

Britská značka Nothing čínsko-švédského podnikatele Carla Peie je na trhu již čtvrtým rokem a dnes přináší dva zcela nové produkty. V obou případech se jedná o sluchátka. Dražší model Ear s cenou 3 799 korun má být víceméně jen vylepšenou verzí původních Ear (2), těšit se ale můžeme také na levnější model Ear (a), který se k nám dostal na test ještě před oficiálním odhalením, které bylo naplánováno právě na dnešní den.

Na první pohled zaujme pro značku neobvyklá žlutá barva, k dispozici jsou ale i decentnější provedení. Taktéž poměr ceny a výkonu se zdá být velmi zajímavý. Za cenu 2 599 korun dostanete designově atraktivní a propracovaná sluchátka s ANC i podporou bezztrátového kodeku LDAC. Zajímavou vychytávkou je možnost využívat umělou inteligenci ChatGPT, avšak pouze v případě, že vlastníte smartphone značky Nothing. Pojďme se tedy podívat, jestli je tato nabídka tak lákavá také ve skutečnosti.

Design a zpracování

Ačkoliv značka Nothing již stihla vyprodukovat celkem tři modely sluchátek (nyní již tedy celkem pět), novinka Ear (a) je první model, který se mi dostal fyzicky do rukou. O to více mne baví zvolený designový jazyk, který znám z předchozích produktů i snímků. Na živo je to ale ještě lepší. Ačkoliv průhledný plast a vlastní řešení některých prvků přináší i určitá negativa, je velmi osvěžující vidět, že všechna sluchátka opravdu nemusejí vypadat stejně. Podobný pocit totiž při testování produktů různých značek občas mívám, tady je to ale naštěstí jinak.

Začnu ale pěkně popořadě. Očekávaná novinka dorazila v opravdu malé papírové krabičce, uvnitř které samozřejmě najdeme nabíjecí pouzdro se sluchátky i dvojici výměnných špuntů ve velikostech S a L (velikost M je nasazena na sluchátkách) a nechybí ani velmi krátký USB-C/USB-C kabel.

Nothing se i v tomto případě drží designového stylu svých produktů. Horní víčko nabíjecí krabičky je transparentní a tvar odpovídá spíše nějakému pouzdru na léky než běžným oblázkům, uvnitř kterých se často ukrývají právě bezdrátová sluchátka různých značek. Designem samotných sluchátek se tak můžete kochat i v případě zavřeného víčka. Je to ale i praktické, protože pokud nevíte, kde se sluchátka zrovna nachází, nemusíte otevírat krabičku, ale jejich přítomnost potvrdíte pouhým pohledem. Zároveň informační diodu, která je umístěna uvnitř, můžete vidět i zvenčí. Spodní polovina krabičky je v lesklém bílém provedení, zadní pantík i přední zobáček je ve stříbrném matu. Na zadní straně pak najdeme také USB-C konektor pro dobíjení.

Co se týče způsobu otevírání krabičky, je potřeba vždy uchopit přední stříbrný zobáček, v žádném jiném místě se vám totiž krabička otevřít nepovede. To mne zprvu rozčilovalo, protože je potřeba trochu zvyku, později se ale jedná o praktické řešení. Neděje se žádné nechtěné otevření v kapse nebo batohu.

Po otevření krabičky je vidět informační dioda na levé straně i tlačítko pro párování na pravé straně. Umístění sluchátek v krabičce je vyřešeno především v zájmu estetiky a trochu tím trpí praktičnost. Opět mi pár dní trvalo než jsem si zvykl napoprvé vložit sluchátka do útrob pouzdra správně. Pro orientaci pomohou barevné puntíky (červený a černý) umístěné na sluchátkách i uvnitř prohlubní v krabičce.

Sluchátka samotná přebírají částečně transparentní konstrukci a kombinují ji v mém případě s bílými a černými prvky. Zatím jsem nezmínil, že model Ear (a) je k dispozici ve třech barevných provedeních: černém, bílém a žlutém. Já testoval bílou verzi. Tvarově mi špunty přišly nejpodobnější konkurenci v podobě Marshall Motif II, které mají taktéž poměrně dobře uchopitelnou stopku i špuntové zakončení. Ve stopce je přitom integrováno také dotykové ovládání.

Pohodlí nošení a dotykové ovládání

Ačkoliv na manipulaci se sluchátky i krabičkou je potřeba trochu zvyku, po pár dnech jsem si celkovou ergonomii produktu velmi oblíbil. Sluchátka se stopkou zakončená špuntem jsou velmi dobrým řešením, pokud nechcete řešit vypadávání z uší. Velikost M u nástavců mi bezpečně sedla a Nothing Ear (a) jsem vesele používal i při jízdě na kole, přičemž jsem ani jednou neřešil nějaké vypadávání, což se například u AirPods 3. generace bez špuntu na konci občas stává. Ačkoliv model Ear (a) není vyloženě sportovní, aktivnější pohyb vám v jeho používání určitě nezabrání.

Ve stopce najdeme také senzory pro dotykové ovládání. Ty se drží zažitých způsobů a pomocí jednoho stisku klasicky pozastavíte nebo spustíte přehrávání, při telefonování hovor přijmete nebo zavěsíte. Dvojitým stiskem přejdete na další skladbu nebo odmítnete příchozí hovor. Trojitý stisk vrátí skladbu zpět a stisk v kombinaci s podržením umožní přepínání režimů ANC. Odezva na stisk je poměrně rychlá a spolehlivá. Jen párkrát se mi stalo, že jsem musel příkaz zopakovat, jinak sluchátka reagují velmi hbitě a dotykové ovládání je vítaným pomocníkem nejčastěji při potřebě zastavení přehrávání, kdy máte telefon v kapse nebo někde dál mimo dosah.

Parametry a funkce

Testovaná novinka je vybavena 11mm měniči a díky novému dvoukomorovému systému přináší vylepšené podání basů. Dvojice otvorů zároveň umožňuje o 10 % větší proudění vzduchu, což napomáhá čistému zvukovému přednesu. Membrána má nyní také dvojnásobný prostor pro vibrace oproti modelu Ear (2). To zase napomáhá bohatšímu a silnějšímu zvukovému projevu.

Z podporovaných kodeků je nutno zmínit klasiku v podobě AAC a SBC, potěší ale také přítomnost LDAC. Pro použití tohoto bezztrátového rozhraní ale budete potřebovat smartphone s podporou LDAC, kterých už je dnes k dispozici celá řada. Bluetooth je zde ve verzi 5.3 a zmínit musíme také odolnost IP54 pro sluchátka a IPX2 u nabíjecího pouzdra.

Sluchátka s umělou inteligencí

Nothing Ear (a) disponují detekcí nasazení v uchu, Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair, ani při párování s Apple produkty ale nevznikaly žádné problémy. Dual Connection zase nabízí rychlé přepínání mezi dvěma zařízeními. Novinkou mezi sluchátky je integrace ChatGPT, nicméně zatím ne pro všechny. Je totiž dostupná pouze pro uživatele Nothing OS, kterým nabídne jednoduchou komunikaci s tímto AI nástrojem. Má se přitom jednat o součást rozsáhlejší spolupráce značky právě s touto populární službou, další vychytávky tedy připravuje také pro své smartphony.

Při aktivaci Low Lag Mode se dostanete na latenci pod 120 ms, což ocení především hráči. 3 mikrofony v kombinaci s AI algoritmem pro redukci okolního hluku a detekci hlasu zase ocení ti, kteří často telefonují. Pro úplnost je nutno připomenout již zmíněné dotykové ovládání.

Poslech, telefonní hovory a ANC

A jak tedy Nothing Ear (a) hrají? Z hlediska zvukového spektra musím uznat, že basy zde opravdu nechybí a neměl jsem nejmenší potřebu je přidávat v ekvalizéru. V základním nastavení ale nezastiňují ani ostatní složky ve středním a vyšším pásmu. Poslech je velmi konkrétní a i ve vyšších hlasitostech zřetelný a jasný. Musím uznat, že také celková hlasitost je poměrně vysoká. Běžně jsem se pohyboval mezi 60 % a 70 % dle zvoleného žánru. Sluchátka jsou vhodná především pro poslech dynamičtější hudby, u které oceníte právě spíše nižší frekvence a možnost vyšší hlasitosti. Neměl jsem ale problém v podstatě s žádným žánrem. Vzhledem k ceně 2 599 korun je nutno uznat, že zvukový zážitek je na velmi dobré úrovni.

Nothing se v materiálech k novým produktům chlubí svou Clear Voice Technology a ačkoliv s telefonními hovory jsem neměl problém, neřekl bych, že by byl zvuk nějak extrémně čistý. Dnes již jde o standard mezi bezdrátovými sluchátky, které si s hovory poradí velmi slušně. Srozumitelnost je výborná a jen výjimečně přijde nějaký krátký výpadek nebo zaseknutí, které ale můžeme přisuzovat také mobilní síti nebo dalším vlivům.

Postupem času se ANC dostává do čím dál většího množství sluchátek i s nižší cenou okolo 2 tisíc korun. Pak se ale dost liší výkon ANC u sluchátek za tuto cenu nebo za cenu dvojnásobnou. U modelu Nothing (a) jsou k dispozici tři úrovně intenzity a také automatický režim pro jejich přepínání. Součástí softwarové výbavy je také transparentní režim a možnost ANC úplně deaktivovat.

Musím uznat, že přítomnost ANC zde není pouhým marketingovým lákadlem, ale funkce je opravdu prospěšná. Mnozí by mohli namítat, že špuntová sluchátka tlumí dost dobře sama o sobě, v tomto případě ale ANC dost napomáhá. Transparentní režim je taktéž použitelný, nicméně zvuky zvenčí značně zkresluje, na to je potřeba si zvyknout.

Výdrž baterie

Model Ear (a) se může pochlubit o 39 % větší baterií než předchozí Ear (2). V nabíjecím pouzdru se skrývá celých 500 mAh kapacity baterie a uvnitř každého sluchátka dalších 46 mAh. Díky tomu výrobce deklaruje výdrž až 42,5 hodin s krabičkou a 9,5 hodin u sluchátek bez krabičky (při vypnutém ANC). Pokud ANC aktivujete, stále se bavíme o skvělých hodnotách 24,5 hodiny a 5,5 hodin.

To jsou hodnoty, které překonají i širokou konkurenci s vyšší cenovkou, jako je třeba model Huawei FreeBuds 3 Pro. Zároveň je nutno zmínit, že udávané číslovky se velmi blíží realitě. Už delší dobu se mi nestalo, že bych za několik dní testování vůbec nemusel řešit nabíjení sluchátek. Díky tomu lze odpustit absenci bezdrátového nabíjení, které byste stejně tak často nevyužili. Nabíjení přes USB-C kabel jak poměrně rychlé. Za deset minut budete schopni dobít sluchátka na 10 hodin přehrávání bez ANC.

Doprovodná aplikace

Aplikace Nothing X působí na první pohled velmi jednoduše. Po připojení se zobrazuje úroveň nabití sluchátek i krabičky, nabízí se také ekvalizér nebo zobrazení ovládacích prvků. K dispozici je také ovládání ANC nebo vylepšení basů. To kromě polohy vypnuto a zapnuto nabízí také možnost volby intenzity 1 až 5. Při poslechu jsem ale tuto funkci obzvláště neregistroval. Lépe už si můžete pohrát s nastavením ANC, které má kromě transparence a deaktivace také možnost volby tří úrovní intenzity a adaptivního režimu.

Ekvalizér v aplikaci nabízí některé přednastavené profily, ale můžete si vytvořit také svůj vlastní. V podstatě je ale k dispozici změna jen tří pásem: basy, středy a výšky. Rozhraní je přívětivé a ačkoliv se nejedná o nijak sofistikovaný software, nabídne vše potřebné. Součástí je také jazyková lokalizace, takže není problém ani s češtinou.

Závěrečné hodnocení

Sluchátka Nothing Ear (a) mne v mnoha ohledech příjemně překvapila. Za dva a půl tisíce jsem nečekal kdoví co, opak je ale pravdou a i za tuto cenu dostanete velmi slušně hrající produkt s užitečnými funkcemi, jako je ANC nebo podpora bezztrátového kodeku LDAC. Obzvláště cením přístup k designu, který vybočuje ze zajetých zvyklostí široké konkurence a přidává některé chytré detaily navíc a taktéž pohodlí při nošení a usazení v uchu hodnotím na výbornou.

Nyní bych měl zmínit také některá negativa. Pokud bych ale chtěl vytknout absenci bezdrátového nabíjení, hned v druhém sledu přijde argument o velmi slušné výdrži na baterii, která toto téma shrne ze stolu. Ano, manipulace s krabičkou i sluchátky je v prvních chvílích mírně matoucí a čirá krabička láká prach, který se na ni drží zevnitř i zvenčí. To jsou ale jen drobné detaily, které jinak velmi zajímavý produkt nijak výrazně nedevalvují.

Naopak výčet předností ještě musím doplnit o funkční dotykové ovládání nebo spolupráci s ChatGPT (ačkoliv je zatím omezena pouze pro Nothing OS). Relativně mladá značka tímto produktem přináší zajímavé funkce i do segmentu dostupnějších sluchátek a já bych model Ear (a) určitě doporučil především díky skvělému poměru ceny a výkonu.

Nothing Ear (a) 8.8 Design a zpracování 9.2/10

















Kvalita zvuku 8.8/10

















Výdrž baterie 8.6/10

















Funkce 8.4/10

















Pohodlí 9.0/10

















Klady zajímavý design

výborná výdrž na baterii

podpora LDAC kodeku

dotykové ovládání

integrace ChatGPT Zápory transparentní režim zkresluje zvuk

na čirém plastu ulpívá prach a nečistoty

na manipulaci je potřeba trochu zvyku