Test Mercedes-Benz GLC 300de kupé: nebe peklo ráj Evropské unie

Jde o premianta v dojezdu čistě na elektřinu

Výtečná je spotřeba při jízdě se spalovacím motorem

Karoserii typu kupé si budete muset doma obhájit

Možná si říkáte, že tohle auto přeci docela nedávno bylo. Rozdíl v barvě a v provedení kupé asi pozná každý. Skutečný důvod, proč jsme do dnešního testu vzali opět GLC je však ukryt pod kapotou, a nejen tam. Pohonné ústrojí disponuje dieselovým motorem, ale spojuje ho se světem elektromobilů a možná víc, než si myslíte.

Zvenku na obdiv všem

Jak víte z předchozího testu klasického GLC, tak nová generace byla spíše evolucí. Auto se totiž velmi dobře prodává a co je dobré to není třeba měnit. Zepředu provedení kupé určitě nepoznáte. Dobře si rozmyslete, jestli se vám kupé varianta líbí. Už dopředu vám totiž prozradím, že se vám musí sakra líbit abyste si ho doma obhájili před klasickou verzí.

Nejlépe podle mě kupé vypadá z boku, kde krásně vynikne uhlazená silueta. Při pohledu zezadu oceníte užší světla, která jsou o mnoho elegantnější než v minulé generaci. Auto nevypadá tak zavalitě jako větší GLE ale pořád jde o pořádný kus auta. Kupé vám určitě bude připadat i nižší než klasická verze a zrak vás tak úplně nešálí. Ve srovnání s klasickým GLC je totiž kupé o 3,5 centimetrů nižší a samozřejmě také delší, konkrétně o 4,8 centimetrů. Šířka auta se ale nezměnila a auto vypadá trošku „nasvaleně“.

Celkově tedy dostanete 4 764 mm délky, 2 075 mm šířky a 1 605 mm výšky. To celé zabalené v AMG paketu v červeném hávu barvy Patagonia Bright z individuálního programu Manufaktur. Kombinace černých dvacetipalcových AMG kol výraznějších nárazníků a prahů s nevšední barvou je naprosto senzační. Designéři si nedpustili pár falešných výdechů a také slepé koncovky výfuků, výsledek ale stojí za to. Tohle auto umí doručit kýžený wow efekt naprosto spolehlivě, a to jak zvenku tak uvnitř.

Uvnitř se sklopenou hlavou

Uvnitř to ale není wow efekt díky barvě. Naopak výrazná barva vnějšku hezky koresponduje s vnitřní černou alcantarou a kůží. Efektní je zde ale hlavně velký displej a hra s ambientním osvětlením. Pracoviště řidiče není v ničem odlišné od klasického GLC, ale kombinace leštěného hliníku a achromatických barev je mi bližší.

Opět musím pochválit perfektně dimenzované sedačky, které mají příjemné vedení a dá se sedět dostatečně nízko. Perfektní pozici za volantem dokresluje vyšší středový tunel, člověk se uvnitř cítí dost jako v kokpitu. Ne však klaustrofobicky, čemuž určitě pomáhá velkorysá panoramatická střecha. Ta ale bohužel bere cenné centimetry pro hlavu zadních pasažérů a v kombinaci se svažující se střechou kupé si vybírá svou daň. Pokud máte nad 180 cm, nedoporučuji účes typu mohawk. V kufru také budete muset počítat s baterkou, která vyústila s mělkým dnem a citelné ubrání objemu o 155, na finálních 390 litrů v zavazadelníku.

K příjemné atmosféře se ale přičinil i příplatkový surround soundsystém Burmester 3D. Ten nejen že umí vynikajícím prostorový zvuk, ale reproduktory jsou pohlazením i pro oko. Audiostystém Burmester, panoramatická střecha, kvalitní head-up displej a sada digital light je součást balíčku AMG Premium Plus. Ten ale přijde na tučných 343 111 Kč.

Dovolte mi představit sadu digital light, protože si to určitě zaslouží. Chytrá světla, která umí vystínit protijedoucí vozy už určitě znáte. Kvalitně tyto funkce umí nejen Mercedes, ale i Volvo nebo BMW nebo Audi. Tady se šlo ale ještě dál a každé světlo disponuje s více než milionem pixelů. Každé světlo pracuje jako projektor a umí reagovat na změnu podmínek provozu, vozovky nebo počasí. Krásně umí rozsvítit značky a precizně stíní vše nepotřebné a nechtěné. Na silnici ale umí kreslit symboly, které vám pomůžou při orientaci na silnici.

Umí vám vyčinit varovným trojúhelníčkem, pokud byste vjeli na silnici v protisměru a stejný symbol uvidíte před projetím semaforu na červenou. Při zúženích například v oblastech prací na silnici promítá cílený světelný pruh. Ten představuje šířku vozidla, abyste se díky němu mohli ještě lépe orientovat na zúžené vozovce. Taky se musím přiznat, že jsem viděl symbol nedodržení bezpečného odstupu. Další znaky budete muset odhalit vlastním špatným chováním.

Čas se kouknout do knihy jízd

Přestože jsem se v této specifikaci musel obejít bez vzduchového odpružení Airmatic, rozhodně jsem nebyl zklamaný. Podvozek je dostatečně měkký a zároveň jistý. Příplatek za Airmatic mi tak vlastně nedává takový smysl, pokud nebudete nutně potřebovat měnit výšku cestou na chatu. Při jízdě musíte počítat s hmotností 2 345 kg, za kterou může hlavně dvojitý pohon (elektromotor a baterie přidává 375 kilogramů). Celkový výkon soustavy činí 333 koní a ve souladu s automatickou 9stupňová převodovky umí zrychlit za 6,4 vteřiny a zrychlovat až na 219 km/h.

Pokud budete koukat čistě na čísla a nebo jezdíte pouze dlouhé trasy tak si rovnou jděte pro diesel. Pokud ale denně ujedete jako většina populace maximálně pár desítek kilometrů denně, zpozorněte. Auto je totiž srovnatelné s první generací elektromobilů. Záleží samozřejmě na mnoho faktorech jako při spotřebě spalováku. Máte ale k dispozici baterii s kapacitou 31,2 kWh. To znamená, že když pojedete v klidu, rovná se kapacita baterie dojezdu. Zhruba tedy 100 km v příznivých podmínkách. Já jsem auto dost trápil v mrazu a tak sice baterie na začátku ukazovala dojezd 97 kilometrů ale dojel jsem něco přes 70. Pořád za mě ale super výsledek. Mimochodem má Mercedes na stránkách kalkulačku, kde zadáte poměr trasy, které jezdíte a teplotu a celkem přesně vám vypočítá dojezd. Maximálně se zde ukazují dojezdy někde kolem 110 kilometrů a já se tomu nebojím věřit.

Mě by i dojezd 70 kilometrů bohatě stačil a nabíjel jsem až třetí den testu. Auto primárně jezdí na elektřinu i když můžete tento úděl zvrátit režimem pro udržení kapacity baterky. Na každodenní dojezd do práce je auto extrémně návykové, k čemuž přispívá i vyhřívání pomocí mobilní aplikace. Vím, že většina lidí u elektromobilů říká, že jsou nejhorší v zimě. Mě ale přijdou naopak skvělé. Při krátkých pojezdech neničíte motor, který se zapíná až o víkendu na dlouhý výlet.

Snoubení dvou naprosto protichůdných technologií dieselového motoru a elektromotoru se perfektně doplňují. Elektromobil je v městě neporazitelný stejně jako dieselový motor na dálnici. Při jízdě se spalovacím motorem se totiž pořád držíte pod sedmi litry na provozních nákladech vás tak auto bude hodně bavit, hlavně pokud k tomu můžete nabíjet auto v práci. Na pumpě se ukážete naprosto výjimečně protože v záloze je 62 litrů, což vám v kombinaci s elektřinou vystačí opravdu na dlouho. Musíte se tedy dost zamyslet, jak auto používáte a budete používat. S vaší knihy jízd budete mít jasno, jestli je tahle motorozace pro vás.

Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic kupé Motor vznětový 2.0l čtyřválec Maximální výkon 333 koní (197+136) Poháněná náprava přední i zadní Testovaná spotřeba 5,5 l / 100 km Hmotnost 2 345 kg Pohon vznětový Převodovka Automatická 9stupňová 9G-Tronic Akcelerace 0–100 km/h 6,4 s Maximální rychlost 219 km/h Délka 4 764 mm Šířka 1 890 mm Výška 1 615 mm Rozvor 2 888 mm Základní cena 1 963 322 Kč Cena testované výbavy 2 497 704 Kč

Auto umí samozřejmě rekuperovat, ale převodovka radši plachtí a drží rychlost. Motor se v případě potřeby intuitivně a sametově připojuje a člověk nemá potřebu do toho autu „kecat“. Hybrid je v se srovnání s klasickým dieselovým modelem pocitově živější, oficiální zrychlení je ale stejné. Sílu elektromotoru poznáte při čistě elektrickém režimu. Auto jede na elektřinu svižně a člověk by díky vysokému točivému momentu tipnul i více než 136 elektrických koní.

Hodnocení

Na konec pojďme pár věcí rozseknout. Mercedes je objektivně dobré auto vyladěné téměř k dokonalosti i když se mu nevyhnulo pár trochu otravných trendů jako velké upatlané displeje. To jsme se ale už dověděli v minulém testu GLC. Teď je potřeba rozebrat dvě důležité možnosti.

Možná ta jednodušší otázka je, zda vzít GLC kupé nebo klasiku. Kupé se vám musí vážně hodně líbit. Má méně praktický kufr, ze kterého nevidí pejsci, a navíc za svažité okno připlatíte 180 tisíc korun. Já za sebe bych volil praktičtější klasiku a ušetřil skoro dvě stě tisíc. Ty bych hned vrazil do výbavy a po pravdě i od druhé z otázek. Hybrid za příplatek 81 tisíc korun mi nepřijde vůbec hodně. Pokud máte kde nabíjet, získáte pár užitečných funkcí jako je vytápění předem, a určitě něco ušetříte na spotřebě. Elektromobil je ve městě vážně o moc příjemnější než klapavý diesel. Pokud tak nějak tušíte, že s tím elektromobilem nakonec stejně skončíte. Tohle je perfektní vstupní brána a možná se na něj budete i těšit. Jestli ale denně jezdíte 300 kilometrů, tak zas chápu, že se zarytě držíte klasického pohonu.

Mercedes-Benz GLC kupé 9.3 Vzhled a zpracování interiéru 9.1/10

















Technologická výbava 9.8/10

















Dojezd 8.9/10

















Jízdní vlastnosti 9.3/10

















Spotřeba 9.2/10

















Klady minimální příplatek za plug-in hybrid

spotřeba na diesel

dojezd na elektřinu

pohodlný podvozek i bez AIRMATIC Zápory kupé ubírá místo pro hlavu vzadu

displej náchylný na otisky prstů

mělký kufr kvůli baterce