Tohle bude stát za to! Samsung Galaxy S24 Ultra dostane kýžené vylepšení fotoaparátu

Korejský gigant Samsung ještě ani nestihl představit nové vlakové modely z řady Galaxy S23, ale internetem už kolují první spekulace týkající se jejich nástupců. Konkrétně se na veřejnost dostaly první informace týkající se nejvybavenějšího modelu Galaxy S24 Ultra. Ten by podle známého leakera Ice Universe měl dostat vylepšený teleobjektiv, či přesněji nový fotočip, který teleobjektiv využívá.

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed.

— Ice universe (@UniverseIce) December 28, 2022