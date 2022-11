Samsung Galaxy S23 Ultra odkrývá fotovýbavu. V čem si polepší?

Po Silvestru se můžeme těšit na smršť nových smartphonů, mezi prvními by měl svá želízka v ohni tradičně představit Samsung. Chystaná řada Galaxy S23 bude zřejmě po vzoru minulých generací čítat tři modely: základní Galaxy S23, větší S23+ a pak vrcholný S23 Ultra. A právě o posledním zmíněném se nyní objevily nové informace.

Modely Galaxy Ultra už několik let dostávají tu nejlepší fotovýbavu, jakou Samsung dokáže nabídnout, a chystaná vlajka na tom nebude jinak. Neoficiální rendery, které se nedávno objevily na internetu, prozrazují opětovnou přítomnost 4 samostatných fotoaparátů, přičemž podle informátora Yogeshe Brara má konkrétně jít o:

200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW)

On the S23 Ultra should be fun?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2022