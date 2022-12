V Samsungu budou padat hlavy! Podoba řady Galaxy S23 předčasně odhalena

Na internet se dostalo několik obrázků z oficiální prezentace Samsungu

Ty odhalují finální podobu chystané vlajkové řady Galaxy S23

Design je téměř identický se současnou generací, představení se dočkáme v únoru

Pokud nebudeme počítat veletrh CES v Las Vegas, kde nebude chybět ani naše redakce, bude další velkou událostí v mobilním světě premiéra modelové řady Galaxy S23. Ta by se měla uskutečnit na začátku února, konkrétně se spekuluje o datu 1. 2. 2023.

Až doposud se na internetu objevovaly pouze neoficiální rendery vytvořené na základě uniklých informací. Nyní ale Samsungu uteklo několik snímků z oficiální prezentace, na kterých je vidět podoba modelů Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra. Základní Galaxy S23 na grafice sice chybí, ale vzhledem k tomu, že se od „pluska“ bude lišit pouze menšími rozměry, nemusí nás to příliš trápit.

Pokud si podobu novinek srovnáme se současnou řadou Galaxy S22, vypadá to, že designéři se tentokrát nijak výrazně nezapotili a skoro to vypadá, jako by celý rok měli dovolenou. Rozmístění fotoaparátů i celkový vzhled zůstaly beze změny, nicméně po stránce vzhledu by nástupci měly zaujmout zcela novými barevnými variantami. Charakteristickou barvou Galaxy S23+ bude růžová, u Galaxy S23 Ultra to bude tmavě zelená.

Už žádný Exynos!

Základní Galaxy S23 nabídne 6,1“ displej s rozlišením 1080 × 2400 px a 120Hz obnovovací frekvencí. Kapacita akumulátoru má být 3900 mAh. Větší Galaxy S23+ nabídne panel o velikosti 6,6 palce a 4700mAh baterii. Hlavní fotoaparát dostane rozlišení 50 Mpx, sekundovat mu bude 12Mpx širokáč a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Hnacím motorem celé řady se stane výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 2. S použitím čipů Exynos se tentokrát vůbec nepočítá a procesorů od Qualcommu si tak konečně užijeme i na českém a slovenském trhu.

Celé trio by rovněž mělo disponovat zcela novou generací 12Mpx fotočipu pro přední selfie kameru. To je méně než u současné generace, nicméně ve výsledku by se uživatelé měli dočkat mnohem kvalitnějších snímků.

Galaxy S23 Ultra

Nejvybavenější model bude lákat na prostorný 6,8“ displej s rozlišením 1 440 × 3 088 pixelů, 8/12 GB RAM, 256/512/1000 GB interní paměti a akumulátor s kapacitou 4 855 mAh. Snapdragon8 Gen 2 bude taktován na vyšší frekvenci (3,36 GHz). Galaxy S23 Ultra má mít rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 milimetru, hmotnost 233 gramů.

Hlavní fotoaparát by měl disponovat 200Mpx rozlišením a možností nahrávat video v 8K rozlišení při 30 fps (současná generace podporuje pouze 24 snímků za vteřinu). Údajně se má jedna o zcela jiný fotočip, než který najdeme u Xiaomi 12T či Motoroly Edge 30 Ultra (HP1). Doplnit by jej měl 12Mpx širokáč a dva 10Mpx snímače pro 3× a 10× optické přiblížení. Chybět samozřejmě nebude ani ovládání skrze dotykové pero S Pen.

Pokud se všechny zmíněné specifikace potvrdí, rozhodně se máme na co těšit. Jsem také zvědaví, zda se Samsungu povede udržet podobnou cenovou politiku, nebo nás také čeká zdražení.