Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: hvězda příštích vlajkových smartphonů umí ray tracing a Wi-Fi 7

Qualcomm představil nový čipset pro nejvýkonnější smartphony příštího roku

Snapdragon 8 Gen 2 navyšuje výkon a snižuje spotřebu

Hráči si užijí podporu ray tracingu, ostatní potěší podpora rychlejších sítí a lepších fotoaparátů

V těchto dnech se koná na Havaji výroční summit společnosti Qualcomm, a jak se stalo v minulých letech zvykem, i letos jsme se dočkali odhalení nového mobilního procesoru pro příští vlajkové smartphony. Podle očekávání nese označení Snapdragon 8 Gen 2 a disponuje těmi nejmodernějšími technologiemi, které lze v současné době nabídnout.

Snapdragon 8 Gen 2: vyšší výkon, nižší spotřeba

Představená novinka půjde do přímého souboje s čipsetem MediaTek Dimenisty 9200, který byl odhalen v minulém týdnu. Oba čipy spolu mají leccos společného, mimo dílčí součásti je to i moderní 4nm výrobní proces od společnosti TSMC. Už jen díky němu má být Snapdragon 8 Gen 2 úspornější než jeho loňský předchůdce, který původně vyráběl Samsung, než přišla vylepšená verze 8+ Gen 1 z továren TSMC.

Procesorovou jednotku tvoří stejně jako v minulých letech 8 jader, avšak poskládaných do neobvyklé konfigurace. Qualcomm sice v oficiálních materiálech uvádí složení 1 + 4 + 3, ovšem skutečné provedení je podle zasvěcených osob 1 + (2 + 2) + 3:

1 × Cortex-X3 s taktem 3,2 GHz

2 × Cortex-A715 s taktem 2,8 GHz

2 × Cortex-A710 s taktem 2,8 GHz

3 × Cortex-A510 s taktem 2,0 GHz

Důvod, proč Qualcomm hází jádra Cortex-A715 a A710 do jednoho pytle je jednoduchý – jedná se o prakticky stejný návrh, A715 pouze disponuje lepší efektivitou výměnou za ztrátu podpory 32bitových instrukcí. A zřejmě kvůli tomu, aby zůstala částečně zachována, použil Qualcomm starší návrh A710. Tak jako tak Qualcomm slibuje u své procesorové jednotky o 35 procent vyšší výkon a o 40 procent nižší spotřebu oproti minulé generaci.

Významně narostl i grafický výkon. Qualcomm nasadil nový čip Adreno 740, který mezigeneračně navyšuje výkon o 25 procent, efektivitu o 45 procent, a kromě toho vůbec poprvé v rámci čipsetů Snapdragon přináší podporu ray tracingu v reálném čase. Jedná se také o první mobilní grafický čip podporující Vulkan 1.3. Snapdragon 8 Gen 2 pochopitelně spadá do kategorie čipů s certifikací Snapdragon Elite Gaming.

V neposlední řadě Qualcomm navýšil výkon i pro úkoly zpracovávané umělou inteligencí. Nový AI Engine přináší o 60 procent lepší výkon na watt, celkový výkon mezigeneračně narostl 4,35×. Přidána byla i podpora pro rychlejší typy pamětí – LP-DDR5X s taktem až 4 200 MHz a UFS 4.0.

200 megapixelů a 8K HDR video

Není to ale pouze o navyšování výkonu, ale i o dalších dílčích technologiích. Snapdragon 8 Gen 2 si poradí s displeji o rozlišení až Quad HD+ při obnovovací frekvenci 144 Hz, nebo 4K při 60 Hz. Podporováno je dekódování AV1 videa, a to až v rozlišení 8K při 60 fps.

Nový obrazový procesor Qualcomm Spectra si poradí až s 200Mpx snímači, optimalizován byl na míru čipu ISOCELL HP3 od Samsungu. Nulové zpoždění závěrky ale zajišťuje pouze u snímačů s rozlišením 108Mpx a nižším. Procesor také zvládne zpracovat najednou záznam ze tří 36Mpx fotoaparátů.

Co se týče videa, zaznamenávat lze až v rozlišení 8K a 30 fps při zapnutém HDR (za současného pořizování 64Mpx snímků), popř. 4K při 120 fps. Samozřejmostí je podpora HDR včetně HDR10+, HLG a Dolby Vision.

Nový ISP rovněž dokáže vylepšovat fotografie a video v reálném čase. Díky sémantické segmentaci rozpoznává různé části scény (co jsou vlasy, co obličej, co pozadí…), a ty je pak následně schopný zpracovat, například přirozeně rozmazávat pozadí.

Wi-Fi 7 a lepší zvuk přes Bluetooth

Nedílnou součástí čipsetu je i bezdrátová konektivita. O mobilní sítě se stará modem Snapdragon X70 5G, který díky pokročilým technologiím podporuje teoretickou stahovací rychlost až 10 Gbps, a to i v režimu dual SIM.

Hlavní novinkou v bezdrátové konektivitě je systém FastConnect 7800 přinášející podporu zatím ještě neodokončeného standardu Wi-Fi 7 (802.11be), u něhož je maximální stahovací rychlost až 5,8 Gbps, a kromě toho má snižovat latenci přenosu. Standard Bluetooth je přítomen ve verzi 5.3 a díky novému zvukovému systému Snapdragon Sound dokáže poskytnout bezdrátové streamování hudby ve vyšší kvalitě s nižší latencí (pod 48 ms).

Dostupnost

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 najdeme ve spoustě vlajkových smartphonů pro příští rok, jeho použití již potvrdily společnosti ASUS, Honor, Xiaomi, Vivo, Sony, Redmi, Oppo, Motorola, OnePlus a další.

První telefony s tímto čipem by mohly být představené už před koncem letošního roku.