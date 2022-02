Wi-Fi 7 chce být revoluční. Slibuje extrémní rychlost a minimální latenci

Standard Wi-Fi 6 (potažmo 6E) se ještě pořádně nestihl uchytit a už je v přípravě budoucí generace. Schopnosti připravovaného Wi-Fi 7 postupně odhalují členové Wi-Fi Alliance, byť samotný standard ještě schválen nebyl. Už nyní je ale jasné, že se máme na co těšit.

Wi-Fi 7 přinese dramatické zlepšení

Předběžné schopnosti Wi-Fi 7 před měsícem demonstrovala společnost MediaTek. V tomto týdnu se k ní přidal konkurenční Qualcomm, který se na vývoji rovněž podílí. Kdy bude standard dokončen, to se v tuto chvíli neví, ale už nyní jsou známé některé jeho výhody.

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) bude stejně jako Wi-Fi 6E využívat trojici frekvenčních pásem 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, avšak bude je využívat efektivněji. Podle Qualcommu bude možné využívat agregace více pásem, díky čemuž se bude možné dostat na vyšší přenosové rychlosti: zatímco u Wi-Fi 6 je maximem 9,6 Gb/s, u Wi-Fi 7 to bude více než 30 Gb/s (MediaTek dokonce ukázal rychlost 46,1 Gb/s). Pochopitelně se jedná o teoretické rychlosti vytvořené v laboratorních podmínkách – ty reálně budou pravděpodobně nižší.

Wi-Fi 7 bude využívat ke zvýšení výkonu několik triků, mezi nimi například použití jednokanálové šířky pásma 320 MHz namísto 160 MHz. Díky zapojení frekvenčního pásma 6 GHz by mělo docházet k menšímu vzájemnému rušení mezi zařízeními a díky funkci Multi-Link Operation by si všechna měla udržet aktivní připojení ve více pásmech. Svůj vliv na to bude mít i technologie MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output), která zvyšuje počet podporovaných prostorových streamů pro zařízení z 8 na 16.

Vylepšená má být rovněž koordinace mezi jednotlivými přístupovými body, což se hodí zejména v mesh sítích ve větších objektech. Snížena má být také spotřeba, což ocení majitelé mobilních zařízení. Díky nižší latenci zase bude Wi-Fi 7 vhodnější v oblastech, kde je důležitá okamžitá odezva, například při hraní streamovaných videoher, využívání rozšířené a virtuální reality a uskutečňování videohovorů.

Dá se předpokládat, že standard Wi-Fi 7 bude představen ještě letos, přičemž první produkty s jeho podporou by mohly dorazit v příštím roce. Naštěstí bude zachována zpětná kompatibilita se staršími standardy, byť samozřejmě bez využití všech novinek, které Wi-Fi 7 přinese.