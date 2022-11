MediaTek Dimensity 9200 je nyní nejvýkonnější čipset pro Android. Rival od Qualcommu dorazí příští týden

Souboj vlajkových čipsetů ve smartphonech s Androidem bude letos hodně zajímavý. Loňský MediaTek Dimensity 9000 papírově srovnal krok se Snapdragonem 8 Gen 1 od Qualcommu a jeho právě představený nástupce Dimensity 9200 může dokonce americkému konkurentovi ukázat záda. Čínská firma svůj nový vrcholný SOC naplnila až po okraj moderními technologiemi a v tuto chvíli je parametrově jasnou jedničkou. Minimálně tedy do příštího týdne, kdy Qualcomm s největší pravděpodobností odhalí svůj Snapdragon 8 Gen 2.

MediaTek Dimensity 9200 je vyroben moderním 4nm procesem druhé generace od TSMC a využívá nejnovějších návrhů procesorových a grafických jader od Arm. Díky tomu se můžeme těšit jednak na nárůst výkonu a také na lepší efektivitu.

Procesorovou jednotku tvoří následující jádra:

1× Cortex-X3 s taktem 3,05 GHz

3× Cortex-A715 s taktem 2,85 GHz

4× Cortex-A510 s taktem 1,8 GHz

Podle předběžných testů by měl nový čipset nabídnout o 12 procent vyšší jednojádrový a o 10 procent vyšší vícejádrový výkon, a to vše se spotřebou nižší o 25 procent. Díky zlepšenému odvodu tepla má navíc nový čip účinněji oddalovat nárůst teploty.

Ještě lepší posun kupředu čekejme u grafické jednotky, kterou tvoří čip Immortalis-G715. Ten má poskytnout o 32 procent vyšší výkon a o 41 procent nižší spotřebu. Kromě toho se také jedná o první grafiku od Arm, který poskytuje podporu hardwarové akcelerace ray tracingu.

Redefining Graphics and Supercharging Mobile Gaming on Arm

Watch this video on YouTube

Dimensity 9200 také získal o 35 procent výkonnější neurální jednotku a podporu rychlejších pamětí typu LPDDR5X a UFS 4.0. Veškerá vylepšení benchmark AnTuTu ocenil celkovým skóre 1 260 000 bodů, což je o čtvrtinu více než u loňského modelu.

U nárůstu výkonu však MediaTek neskončil. Myslel i na příkladnou bezdrátovou konektivitu: kromě rychlejšího 5G modemu (Sub6 i mmWave) nasadil i podporu nového standardu Wi-Fi 7, který má přinést o 50 procent lepší pokrytí a o 170 procent lepší propustnost než Wi-Fi 6. To všechno si pochopitelně užijete pouze s novým routerem, avšak pokud si jej obstaráte, můžete se těšit na stahování rychlostí až 6,5 Gb/s.

Co se týče displejů, telefony s Dimensity 9200 budou moci disponovat až 5K zobrazovači s obnovovací frekvencí 60 Hz, popř. Full HD panely s obnovovací frekvencí 240 Hz. Společně se zmíněnou podporou ray tracingu tak bude nová čipová sada velmi vhodná do herních modelů.

Dimensity 9200 také obsahuje nový obrazový koprocesor Imagiq 890 podporující snímače s maticí RGBW, které poskytují více jasu a detailů. O maximálním rozlišení možných fotoaparátů MediaTek nehovoří.

První smartphony s křemíkovou novinkou by měly dorazit ještě do konce letošního roku, prvním z nich by měl být Vivo X90 Pro+.