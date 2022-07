Výkonnější procesory a grafika s podporou ray tracingu. Arm představil nová mobilní jádra

Nové mobilní procesory od Arm přinášejí vyšší výkon a nižší spotřebu

V počítačích s Windows uvidíme až 12jádrové ARMové procesory

Arm rovněž představil svoji první grafiku s hardwarovou akcelerací ray tracingu

Holding Arm, který po krachu akvizice Nvidií nadále funguje samostatně, představil v tomto týdnu nové návrhy procesorových a grafických jader pro mobilní čipy. Díky nim budou příští mobilní zařízení ještě výkonnější, na své si přijdou zejména mobilní „pařani“.

Cortex-X3 a Cortex-A715: ještě výkonnější procesory

Nejprve se pojďme podívat na nová procesorová jádra Cortex-X3 a Cortex-A715. Jedná se o druhou generaci postavenou na architektuře ARMv9, přičemž určení zůstává stejné jako u předchůdců: Cortex-X3 je vrcholné jádro s maximálním výkonem, Cortex-A715 pak plní roli efektivního, byť stále velice výkonného jádra. Nejslabší Cortex-A510 se svého nástupce nedočkal, Arm v něm pouze provedl drobné změny v konfiguraci, které snižují spotřebu o 5 procent.

A jakých vylepšení se dočkala zmíněná vrcholná jádra? Cortex-X3 nabídne ve smartphonech o 25 procent větší jednovláknový výkon, na počítačích s Windows to bude dokonce o 34 procent. Co se týče výkonu na 1 MHz, ten se už podruhé v řadě podařilo zvýšit o dvoucifernou hodnotu, a to konkrétně o 11 procent. V mobilech by měl Cortex-X3 dosahovat maximálních taktů okolo 3,3 GHz.

U Cortex-A715 se ladila především efektivita – při stejném výkonu jádro spotřebuje o 20 procent méně energie, maximální výkon pak může být větší o 5 procent. Kromě toho Cortex-A715 zcela přišel o podporu 32bitových instrukcí.

V počítačích až 12 jader

V rámci celého čipsetu Arm přepracoval systém sdílených jednotek DynamIQ. Výrobci čipsetů mohou nově navrhovat jednotky s 12 procesorovými jádry, přičemž nejvýkonnější sestavy pro počítače mohou mít složení 8× Cortex-X3 + 4× Cortex-A715, tedy bez malých jader Cortex-A510. Do mobilů pak budou doporučené kombinace 1+3+4 nebo 2+2+4, byť se proslýchá, že Qualcomm u chystaného čipsetu Snapdragon 8 Gen 2 půjde vlastní cestou a použije netradiční uspořádání 1+2+2+3.

Grafika Immortalis-G715 s ray tracingem

Nejsou to ale pouze procesorová jádra, co Arm v tomto týdnu představil. Dočkali jsme se i zbrusu nového grafického čipu Immortalis-G715, který jako vůbec první v případě Armu přináší nativní hardwarovou akceleraci ray tracingu. Tento prvek letos přinesl do smartphonů Samsung, který u svého vrcholného čipsetu Exynos 2200 využívá grafické řešení od AMD.

S ray tracingem si částečně poradil i předchozí čip Mali-G710, ovšem pouze softwarovou cestou. Díky hardwarové akceleraci u letošního modelu má být výkon v této oblasti navýšen o víc než 300 procent. Celkový výkon grafického čipu pak mezigeneračně narostl o 15 procent, zároveň se o 15 procent snížila jeho energetická spotřeba. Immortalis bude nabízen v konfiguracích s 10 až 16 jádry.

Grafiku Immortalis-G715 uvidíme pouze v těch nejvýkonnějších čipsetech – pro střední třídu Arm uvedl slabší grafická jádra Mali-G715 a Mali-G615. Ty sice nedisponují podporou ray tracingu, ale podporují variabilní stínování, což může ve hrách přinést až o 40 procent vyšší snímkovací frekvenci, popřípadě nižší spotřebu energie. Mali-G715 bude možné používat v konfiguracích 7 až 9 jader, Mali-G615 se pak v čipsetech bude vyskytovat s 6 a méně jádry.

Dostupnost

S novými procesorovými jádry bychom se měli setkat v příští generaci čipsetů, a to už na podzim letošního roku. Grafiku Immortalix-G715 jako první uvidíme na začátku příštího roku, a to u blíže nespecifikovaného čipsetu od MediaTeku.