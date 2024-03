První informace o Galaxy Watch 7: Samsung chystá tři různé varianty

Samsung letos údajně představí hned tři varianty hodinek Galaxy Watch 7

K základní verzi a modelu classic zřejmě přibude verze Ultra

Všechny hodinky mají dostat výrazně efektivnější čipset

Letošní léto bude v podání Samsungu velmi výživné. Korejský gigant zřejmě již v červenci uspořádá tradiční akci Galaxy Unpacked, na které odhalí spoustu nových produktů, možná více než v minulých letech. Spekuluje se o premiéře hned tří ohebných smartphonů, chytrého prstenu Galaxy Ring a také hodinek Galaxy Watch 7.

Galaxy Watch 7: tři varianty s efektivnějším čipsetem

O chystaných hodinkách se začalo na síti X šuškat několik na sobě nezávislých informátorů, podle jejich predikcí bychom se měli letos dočkat hned tří variant – základní, „classic“ a pak jedné zbrusu nové. Podle spekulací z loňského roku by se mohlo jednat o variantu Ultra, která by měla dostat do výbavy MicroLED displej poskytující bohatší barvy, lepší kontrast a jas, a také vyšší energetickou účinnost.

Exynos W940, the processor powering the Galaxy Watch7 series, will apparently be 50% more efficient and 30% faster than the previous model pic.twitter.com/XUFAe0c8ZA — Anthony (@TheGalox_) March 14, 2024

Společným jmenovatelem všech tří variant má být nový čipset Exynos W940. Ten má být vyroben moderním 3nm procesem, což se má velmi pozitivně odrazit na jeho efektivitě – informátor @TheGalox_ tvrdí, že díky novému procesoru má být letošní generace hodinek od Samsungu o 50 procent efektivnější a o 30 procent výkonnější.

Před nedávnem se objevila divoká spekulace o tom, že Korejci nadšeně uvažují o tom, že do některých ze svých příštích hodinek nasadí obdélníkový displej namísto kruhového. S „hranatými“ hodinkami Samsung v roce 2013 začínal, ovšem u posledních generací využíval výhradně kruhových zobrazovačů. Návrat k obdélníkovému displeji by mohl být reakcí na populární jablečné hodinky Apple Watch Ultra, ovšem v letošním roce bychom s ním příliš nepočítali. Ačkoliv třetí model v nabídce by zcela jistě k tomuto kroku vybízel.

Oficiální představení letních novinek od Samsungu by letos mělo dojít dříve než v minulých letech – Samsung je totiž oficiálním partnerem letošních Letních olympijských her, které začínají 26. července. Dá se tedy předpokládat, že Korejci své novinky představí ještě před jejich zahájením a olympiádu patřičně využijí k jejich propagaci.

