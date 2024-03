Čtverec místo kruhu? Galaxy Watch zřejmě čeká velká designová změna

Samsung zvažuje návrat čtvercového displeje do chytrých hodinek

Možná tak chce více konkurovat hodinkám od Applu

Hranatý tvar má své klady i zápory

V roce 2013 spatřily světlo světa první chytré hodinky od Samsungu. Jmenovaly se Galaxy Gear a představeny byly po boku Galaxy Note 3 na zářijové Unpacked v Berlíně. Oproti dnešním chytrým hodinkám se ale v lecčem odlišovaly.

Kromě toho, že byly odolné jen proti stříkající vodě a nedalo se s nimi koupat, vyznačovaly se i dalšími zajímavostmi. Třeba téměř 2Mpx fotoaparátem, či čtvercovým displejem. A právě poslední jmenovanou vlastnost má Samsung údajně vrátit zpět na scénu.

Návrat do minulosti

Nástupce původních hodinek dostal do vínku sice již kruhový displej a Samsung se tohoto přístupu dodneška držel, ale podle serveru SamMobile máme pomalu očekávat změnu. O přechodu zpět na čtvercový displej totiž prý v Samsungu „s nadšením uvažují“.

Pokud se tedy nějaké změny dočkáme, jen tak změny dočkáme, tak to rozhodně nebude v dohledné době, neboť se jedná o velmi podstatný zásah a ani ještě nevíme, zda projde. Nebylo by to totiž vůbec nic snadného.

Navíc důvody tohoto přechodu jsou poměrně nejasné. Wear OS sice podporuje čtvercové displeje, ale vývojáři i uživatelé si na kruhové rozložení dávno zvykli. I samotné rozhraní One UI je pro kruhový displej uzpůsobené. Mohlo by se tudíž zdát, že Samsung doufá, že s čtvercovým displejem bude moct lépe konkurovat svému cupertinskému rivalovi a jeho Apple Watch, které měly čtvercový displej odjakživa.

Není všechno zlato, co se třpytí

Ten má totiž své nesporné výhody, leckdy klíčové pro účel chytrých hodinek. Každému musí být totiž jasné, že na textové zprávy, fotky, či cokoliv podobného se dívá rozhodně lépe na čtvercovém displeji než na kulatém.

Mezi nevýhody však patří těžší imitace klasických, ručičkových hodinek, případně méně stylový design, ale to je velmi subjektivní záležitost. V případě Samsungu by se ale vyrojil nespočet dalších, právě kvůli optimalizaci veškerého softwaru pro kruhové zobrazení.

Je velký rozdíl, jestli vyvíjíte hodinky s čtvercovým displejem od začátku, jako právě Apple, či si to po několika poměrně podařených generacích s kruhovým displejem rozmyslíte. Je tak tedy i možné, že vývojáři smetou tento smělý návrh designérů ze stolu.