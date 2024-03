Galaxy Z Fold 6 na olympiádě? Samsung bude hostit premiéru dříve, než se očekávalo

Samsung nejspíš uspořádá další velkou akci v polovině července

V Paříži u příležitosti LOH představí Z Fold 6 a Z Flip 6

K vidění by měl být také chytrý prsten Galaxy Ring

Teprve v polovině ledna jihokorejský Samsung oznámil novinky z řady Galaxy S24 a nástroje umělé inteligence Galaxy AI. Druhou největší mobilní premiéru plánuje uspořádat v létě. Nyní se poprvé dozvídáme, kdy a za jakých okolností by se akce měla uskutečnit.

Galaxy Unpacked v Paříži

Zahraniční portál SamMobile cituje vlastní zdroj blízký společnosti Samsung. Dle něj by se další velká konference Galaxy Unpacked měla uskutečnit dříve, než se původně očekávalo. Namísto původně spekulovaného termínu 26. července lze počítat spíše s dřívější premiérou, a to 10.–12. července 2024.

Onen původně spekulovaný termín vycházel z loňského roku, kdy přesně 26. července Samsung odhaloval své skládací telefony Galaxy Z Flip 5 a Z Fold 5. Nicméně letos na tento termín připadá zahájení Letních olympijských her 2024 v Paříži, kterých je Samsung generálním partnerem.

A tak přestože dojde k přesunutí termínu z původního spekulovaného data, výrobce by měl vybrat pro tuto akci právě francouzské hlavní město. Ukáže tím, jak silnou pozici má v Evropě a také to, kolik pro něj znamená partnerství s Mezinárodním olympijským výborem (MOV). Obvykle totiž Samsung svou letní konferenci pořádal v New Yorku.

Jaké novinky představí?

Korejský výrobce má na akci představit najmě dvojici skládacích telefonů. Galaxy Z Fold 6 přinese hranatější design, oproti tomu jeho véčkový kolega Galaxy Z Flip 6 nabídne o půl milimetru tlustší konstrukci, to kvůli většímu akumulátoru. Jinak se design obou skládaček moc nezmění.

Oba však nabídnou královskou výbavu – výkonem a displejem počínaje, fotoaparátem konče. Kromě jiného se počítá také s uvedením chytrého prstenu Galaxy Ring, který Samsung letmo oznámil již v lednu na Galaxy Unpacked. Byla by to příhodná symbolika, přece jen logo olympijských her je složen z pěti „prstenů“.

